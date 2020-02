Buitenlandse webshops: onveilige helmen

Wat is het probleem?

De 3 helmen die op Amazon.it als motorhelm voor kinderen worden aangeprezen voldoen niet aan de eisen gesteld in Europese commissie ECE 22.05.

Om welke producten gaat het?

Wat heeft Italië gedaan?

De producten zijn aangemeld bij de Italiaanse autoriteiten en de tekortkomingen worden gemeld bij Amazon.it. De producten zijn nog steeds te koop.

Wat kun je zelf doen?

Koop geen helmen via deze platforms en check altijd of een helm een keurmerk draagt voor de EU. Koop verder geen one-size-fits-all helm, maar een helm in de juiste maat.

