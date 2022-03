Buitenlandse webshops: dieetpillen

Wat is het probleem?

Je kunt online makkelijk afslankpillen kopen. Daar zitten ook producten bij met informatie in talen die je niet beheerst. Bijvoorbeeld Pools (zie afbeelding). Het is bij dieetproducten heel belangrijk dat je de productinformatie en gezondheidswaarschuwingen kunt lezen. Dan weet je wat je gebruikt, hoe je het moet gebruiken en wat de dosering is. Maar ook welke bijwerkingen kunnen optreden.

Bijwerkingen

Afslankpillen kunnen bijwerkingen geven zoals hoofdpijn en misselijkheid, maar ook een verhoogde bloeddruk of hartslag. Wanneer je dieetpillen niet gebruikt volgens de voorschriften kunnen ze gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer je er meer slikt per etmaal dan veilig is. Ook kan de werkzame stof reageren met medicatie. Medicijnen worden misschien slechter opgenomen of juist versneld.

Yohimbe en Efedra

Je kunt online ook dieetpillen kopen met stoffen zoals yohimbe en efedra die in Europa verboden zijn. Of stoffen waar ernstige zorgen over zijn, zoals synefrine (verwant aan efedra), sibutramine en DNP (2,4-dinitrophenol). Hoge doseringen kunnen bijvoorbeeld hart- en vaatziekten veroorzaken of je nieren beschadigen.

Medische supervisie

Het is niet moeilijk om dieetpillen te kopen met werkzame stoffen die je alleen onder medische supervisie mag gebruiken of verboden zijn. Dat bleek uit onderzoek in augustus 2021 van onze Engelse collega's van Which? Van juni tot augustus 2021 vonden zij op platforms van eBay, AliExpress en Wish tientallen producten met yohimbe en efedra. Which? kocht 9 producten en bij 2 middelen zaten geen gezondheidswaarschuwingen of informatie over de dosering.

Wat kun je zelf doen?

Ga niet zonder meer aan de slag met dieetpillen die je bij online webwinkels vindt. Overleg altijd met je arts of een dieettist. Afsslanksupplementen hebben vaak een minimaal effect dat vaak maar kort duurt. Om slanker en/of gezonder te worden, kun je beter werken aan je dieet en meer bewegen.