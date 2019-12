Buitenlandse webshops: onveilige kerstverlichting

Onze Engelse collega's van Which? testen kerstverlichting van onder andere AliExpress, eBay, Wish en Amazon. Bijna 50% van deze kerstverlichting blijkt onveilig te zijn. En 90% van die kerstverlichting voldeed niet aan de in de EU geldende normen.

Wat is het probleem?

Kerstverlichting moet veilig zijn. Oververhitting, een elektrische schok, of onderdelen die in brand kunnen vliegen. Je wilt het allemaal niet in de buurt van je snel ontvlambare kerstboom. Een kerstboom kan binnen een minuut geheel in vlammen opgaan.

Which? kocht 13 sets kerstverlichting bij AliExpress, eBay, Wish en Amazon. 90% van die kerstverlichting voldeed niet aan de in de EU geldende norm.

Zes producten kunnen vlam vatten of je electrocuteren.

Van 2 sets smolt de schakelkast.

Negen sets voldoen niet aan de eisen voor constructie en instructie. Ook werd niet voldaan aan de verpakking, de verplicht te vermelden markeringen ontbraken. Dit is informatie op de verpakking (CE markering en WEEE logo voor recyling).

Slechts 1 set was veilig in het gebruik en voldeed aan alle eisen.

Ter vergelijking kocht Which? ook 2 sets bij 2 gewone winkels (Argos en John Lewis & Partners). Die slaagden allemaal wel voor de veiligheidstesten.

Om welke producten gaat het?

Bij de online winkels kun je veel producten kopen zonder duidelijke fabrikant. De producten zitten vaak in een plastic verpakking zonder enige merknaam.

Onderstaande 6 producten bleken onveilig in het gebruik.

Geteste producten van Amazon

De 5 geteste producten van Amazon slaagden allemaal wel voor de elektrische veiligheidstest. Maar 4 van deze 5 producten voldeden niet aan de andere controles waaronder instructies, verpakking en verplicht te vermelden markeringen.

Wat heeft Which? gedaan?

Which? heeft de webwinkels aangeschreven met hun bevindingen en verzocht de producten offline te halen.

AliExpress, Amazon en eBay hebben de producten offline gehaald.

Wish gaf de producten offline te gaan halen.

Which?, Consumentenbond en andere Europese partners vragen online webwinkels een grotere verantwoordelijkheid te nemen voor de producten die ze verkopen.

Wat kun je zelf doen?

Het is soms lastig te zien welke producten elektrisch veilig zijn. Maar er zijn wel een paar punten waar je op kunt letten:

Is de verlichting goed verpakt?

Staat er een CE logo en WEEE logo voor recycling op? Het WEEE logo is een plaatje van een prullenbak met een kruis erdoor.

Zitten er heldere gebruiksinstructies bij?

Is de prijs realistisch?

Wees voorzichtig met het aantal apparaten en verlichting dat je aansluit op een stopcontact. Houd je aan een maximum van 3000W.

Leg geen verlengsnoeren in een rij achter elkaar.

Rol een verlengsnoer of haspel altijd helemaal uit.

