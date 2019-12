Ervaringen met Chinese webshops

Winkelen bij een Chinese webshop is aantrekkelijk vanwege de lage prijs. Maar krijg je wel wat je is beloofd? En voldoen de producten aan de verwachtingen? Wij vroegen 1666 panelleden met ervaringen in Chinese webshops om deze met ons te delen. Daarnaast namen we zelf de proef op de som en bestelden we 20 producten in verschillende Chinese webwinkels.

Voor herhaling vatbaar

De ervaringen van onze panelleden zijn positief: 80% van de respondenten gaf aan dat ze in de toekomst vaker een bestelling zullen plaatsen. Slechts 8% reageert negatief en is niet van plan nogmaals iets te bestellen. De overige 12% reageert neutraal of heeft geen mening. De meeste respondenten deden bestellingen bij Aliexpress. Daarnaast zijn Dealextreme, Miniinthebox, Lightinthebox en Tinydeal populair.

Probleemloos?

Toch zijn er ook problemen met bestellingen. Van alle bestellingen die de respondenten in het afgelopen jaar deden geeft ongeveer een kwart aan dat ze een keer een probleem hebben ervaren. Gekeken naar alle bestellingen van het afgelopen jaar:

heeft 9% een keer een defect product ontvangen;

kreeg 6% een keer een beschadigd product;

had 11% last van andere mankementen. Denk daarbij aan verkeerd geleverde producten, de verkeerde kleur of maat

In onze steekproef, waarbij we 20 producten uit China bestelden, ondervonden we weinig problemen. We hebben de juiste producten ontvangen en alles werkt.

Niet naast de deur

Het duurt vaak even voordat je bestelling uit China bij jou op de mat valt. Zo’n 60% van de respondenten geeft aan dat hun laatste bestelling binnen de beloofde tijd werd bezorgd. De levertijden zijn dan ook erg ruim; bijvoorbeeld 7 tot 25 werkdagen. Desondanks geeft 10% aan dat de bestelling te laat is ontvangen.

Wij bestelden zelf 20 producten, waarvan de levertijd erg uiteenliep.

Gemiddeld zaten er 27 dagen tussen de dag van bestelling en de dag van bezorging.

Er zaten een paar flinke uitschieters tussen. 2 pakketjes kregen we binnen 8 en 10 dagen al binnen.

Het duurste product (de actioncam, zie in het kader hieronder) werd pas laat verzonden en uiteindelijk na 69 dagen bezorgd.

Chinese actioncam vs GoPro Bij de Chinese webshop bestelde we een goedkope actioncam om deze te vergelijken met de welbekende GoPro. Deze actioncam kostte ons €38.-, dat is bijna 10x goedkoper dan de GoPro Hero 4. De makers van deze Chinese tegenhanger hebben duidelijk afgekeken bij GoPro. Qua uiterlijk lijken de camera’s erg op elkaar. De kwaliteit van deze Chinese tegenhanger is helaas een stuk minder. Het opgenomen beeld heeft minder kleur, meer ruis en haalt de hoge kwaliteit van de GoPro niet. Ook de bouwkwaliteit is minder, hij zal waarschijnlijk eerder stuk gaan dan de GoPro. Wel leuk; bij deze Chinese variant zitten standaard allerlei accessoires waarmee je de camera kunt monteren of vastplakken. Bij de GoPro moet je die accessoires weer los aanschaffen. Voor de beste actioncam moet je niet bij deze Chinese tegenhanger zijn. Wil je een keer een actioncam uitproberen voor weinig geld, dan ben je bij de Chinese webshop wel op het juiste adres.

Kwaliteit

De meeste respondenten zijn tevreden met de producten die ze ontvangen van de Chinese webshops. Maar de kwaliteit kan minder zijn dan die van producten uit Nederlandse winkels. De door ons bestelde iPhone-oplaadkabels laten de verschillen in kwaliteit goed zien. De kabels zien er op het eerste oog vaak uit als de officiële laadkabels, maar bij nadere inspectie zie je de kwaliteitsverschillen:

De kabels zijn soms dunner waardoor ze eerder beschadigd kunnen raken.

Sommige kabels zijn lastiger aan te sluiten. Door de andere maat moet je meer kracht moet zetten om je iPhone aan te kunnen sluiten.

Sommige kabels kunnen apparaten minder snel opladen, omdat ze minder stroom doorgeven. Dit komt – logischerwijs – vooral voor bij kabels die langer zijn dan gebruikelijk.

Daarnaast verwacht Apple van consumenten dat ze de officieel gecertificeerde kabels gebruiken. Wanneer je een niet-gecertificeerde kabel gebruikt is het mogelijk dat je een foutmelding krijgt op je apparaat en de kabel je iPhone of iPad niet meer kan opladen.

De officiële kabel werkt dus beter dan de namaak, maar hij is ook minimaal 3x zo duur. Zoals bij vele producten in de Chinese webshop lever je vaak een beetje in op kwaliteit, maar betaal je een stuk minder.

Service

Wij waren ook benieuwd naar de service van deze winkels, wat mag je verwachten? Een derde van onze respondenten heeft wel eens contact opgenomen met de klantenservice. Vaak zijn mensen tevreden over de service:

Onze panelleden geven het contact met de klantenservice het rapportcijfer 7,2.

Ze zijn over het algemeen snel en goed geholpen.

Communicatie gaat vaak in het Engels, maar de beheersing van de taal door de klantenservice is soms matig.

Daarnaast namen we de proef op de som om de klantenservice te testen. We gaven aan dat de door ons bestelde kabeltjes niet werken. Bij bijna alle winkels kregen we binnen een dag een reactie naar tevredenheid. De Chinese webshops zijn meestal bereid het geld terug te storten of bieden een vervangende kabel aan.

Voor de Consumentengids van maart 2017 onderzochten we ervaringen met Chinese webshops. De resultaten staan in het artikel ‘Chinese koopjes’ (.pdf alleen voor leden). Een samenvatting van de uitkomsten vind je op deze webpagina.

