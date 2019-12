10 populaire Britse webshops

Het Britse pond is door de Brexit flink gekelderd. Winkelen in Engeland is nu dus gunstig. Onze Engelse zusterorganisatie Which! publiceerde vorig jaar een lijst ‘beste webshops’ in het Verenigd Koninkrijk volgens ruim 10.000 Britten. Een selectie van winkels die hoog scoorden en naar Nederland verzenden.