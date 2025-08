Guido van Woerkom, voorzitter van de Stichting, reageert verheugd: 'Deze uitspraak bevestigt wat wij al jarenlang aan de kaak stellen: Stellantis heeft verboden sjoemelsoftware toegepast in haar dieselvoertuigen. Nu de rechter dit heeft vastgesteld, kunnen we door naar de volgende fase: het bepalen van aansprakelijkheid en recht op schadevergoeding voor gedupeerde autobezitters. We roepen Stellantis op dit heldere vonnis serieus te nemen en eindelijk met ons in gesprek te gaan over een rechtvaardige oplossing.'

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'De rechter stelde vandaag vast dat Stellantis verboden sjoemelsoftware heeft gebruikt. Dit betekent dat de gedupeerde consumenten een ondeugdelijk en onwettig product hebben gekregen. Zij zijn hierover misleid en hebben niet gekregen waarvoor zij hebben betaald. De Consumentenbond roept Stellantis op om in gesprek te gaan met Stichting Car Claim en alle benadeelde consumenten snel te compenseren.'

Verboden sjoemelsoftware vastgesteld

Car Claim en haar samenwerkingspartners hebben tijdens de rechtszaak aan de rechtbank laten zien dat de dieselauto's van Stellantis verboden sjoemelsoftware hebben. Deze sjoemelsoftware werkt bijvoorbeeld met meetpunten voor temperatuur en hoogte. Door deze software gaat het emissiesysteem van de dieselauto bij gewone temperaturen en op normale hoogtes anders werken. Hierdoor stoten deze dieselauto's in werkelijkheid veel meer schadelijke stoffen uit dan de wet toestaat.

De rechtbank heeft definitief vastgesteld dat de dieselauto's van Opel van de Euro 5- en Euro 6b-modellen en de auto's van Peugeot, Citroën en DS van de Euro 6b-modellen verboden sjoemelsoftware hebben.

Voor de Euro 5-dieselauto's van Peugeot, Citroën en DS neemt de rechtbank aan dat auto’s verboden sjoemelsoftware hebben. Voor deze groep krijgt Stellantis tot 8 oktober 2025 de kans om te bewijzen dat dit niet waar is. De rechtbank stelt wel een duidelijke voorwaarde: Stellantis moet alles eerlijk vertellen en dit ondersteunen met voldoende en duidelijk bewijs.

Van Woerkom: 'De rechtbank heeft nu ondubbelzinnig vastgesteld dat een groot aantal dieselauto’s van Stellantis is uitgerust met verboden sjoemelsoftware. Dat is een enorme stap vooruit voor alle gedupeerde autobezitters. Ook voor de resterende voertuigen ligt de bal nu bij Stellantis: zij móeten volledige openheid van zaken geven en overtuigend bewijs leveren. Doet Stellantis dat niet, dan komt de aanwezigheid van verboden sjoemelsoftware ook voor die voertuigen definitief vast te staan. We blijven eraan werken totdat gedupeerden de compensatie krijgen waar zij recht op hebben.'

Na 8 oktober 2025 beslist de rechtbank hoe de rechtszaak verder verloopt. Car Claim verwacht dat de zaak dan in de laatste fase komt. Dan gaat de rechtbank kijken of Stellantis schuld heeft en hoeveel schadevergoeding gedupeerde autobezitters krijgen.

Aanmelden Diesel-claim

Car Claim en Consumentenbond roepen consumenten die tussen 1 september 2009 en 1 januari 2019 de merken Opel, Peugeot, Citroën en DS hebben aangeschaft op om zich aan te melden bij Diesel-claim.

Consumenten die een BMW-dieselauto of een camper met een Fiat-dieselmotor kochten, kunnen zich eveneens aanmelden. Ook deze fabrikanten worden verdacht van sjoemeldieselpraktijken.