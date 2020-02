Buitenlandse webshops : onveilige sieraden

Wie sieraden online koopt, loopt het risico aan een te hoge concentratie van zware metalen blootgesteld te worden. Dit blijkt uit onderzoek van onze Deense collega’s. Het gaat om metalen zoals nikkel, cadmium of lood.

Wat is het probleem?

Sieraden bestaan meestal uit een mengsel van verschillende metalen. Maar bepaalde metalen kun je beter mijden, bijvoorbeeld nikkel.

Nikkelallergie

Veelvuldige blootstelling aan nikkel kan een nikkelallergie triggeren. Je kunt hierdoor uitslag of eczeem krijgen. Een nikkelallergie komt veel voor. Heb je eenmaal een nikkelallergie, dan kom je er niet meer van af.

Volgens de EU-richtlijnen mogen consumenten aan niet meer dan 0,2 microgram nikkel per cm2 huid per week worden blootgesteld. Het gaat dan om langdurig huidcontact. Een klein beetje nikkel kan bij iemand die de allergie heeft al een reactie geven.

Andere zware metalen

Voor andere zware metalen gelden ook beperkingen. Zo mag er niet meer dan 0,1% cadmium in sieraden zitten.

Uit onderzoek van onze Deense collega's blijkt dat in sieraden die je bij webwinkels koopt meer van deze stoffen kunnen zitten dan is toegestaan.

Om welke producten gaat het?

Onze Deense collega’s kochten 7 sieraden bij Wish.com en Lightinthebox.com. Vijf van de 7 producten overschreden de gestelde limieten voor nikkel en/of cadmium. En de overschrijdingen zijn niet mis. In één sieraad werd maar liefst 344 keer zoveel nikkel gevonden als toegestaan. Een armband besteld bij Wish bevatte 38% cadmium. Dat is zelfs 4000 keer zoveel als toegestaan!

Wat hebben de Denen gedaan?

De Denen hebben de online webwinkels op de hoogte gesteld van hun bevindingen. Wish.com heeft de betreffende sieraden van hun site gehaald. Ze beloofden ook om consumenten, die het betreffende sieraad hadden gekocht, te informeren. Lightinthebox.com heeft niet gereageerd.

Wat kun je zelf doen?

Wees alert wanneer je goedkope sieraden koopt:

Echt goud of zilver is veiliger om te dragen. Let bij het kopen van sieraden dus op de zuiverheid. Bij sieraden van edelmetaal moet de zuiverheid vermeld zijn met een keurteken.

Koop geen (edel) metalen sieraden bij winkels buiten de EU. Ook niet op vakantie.

Beperk het gebruik van niet-kostbare sieraden:

Vermijd contact met de mond.

Draag niet-kostbare sieraden niet dagelijks.

Laat kinderen deze sieraden niet dragen.

Draag deze sieraden niet tijdens het slapen.

Draag deze sieraden niet tijdens het sporten.

