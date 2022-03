Buitenlandse webwinkels: slaapproducten voor baby's en kleine kinderen

Wat is het probleem?

Buitenlandse webwinkels verkopen veel producten voor baby's en kleine kinderen. Deze voldoen niet aan de Europese richtlijnen voor veiligheid.

Babynestjes

Sommige babynestjes worden aangeprezen als een slaapplek. Maar een babynestje is geen veilige slaapplek. De veiligheid van babynestjes is niet aangetoond. Fabrikanten raden ze vaak aan tot leeftijden waarop baby’s meestal allang kunnen omrollen.

Rebreathing en overlijden

Baby's kunnen tegen de rand aan komen te liggen waardoor ze geen zuurstof meer binnenkrijgen, maar uitgeademende lucht (rebreathing). Als dit te lang duurt, kan je baby zichzelf verdoven. En in het ergste geval kan hij erdoor overlijden.

Stikken

Bij babynestjes waarbij aan de onderkant een koord of lint zit waarmee je de randen aan elkaar vastmaakt, is er ook een risico. Er ontstaat dan een ruimte waar een kindje zijn hoofdje door kan steken. De baby kan klem komen te zitten en zou kunnen stikken. Er zijn terugroepacties voor zulke producten geweest.

Ook worden er babynestjes aangeboden met een kussentje. Kussentjes worden tot 12 maanden sterk afgeraden voor baby's. En kinderen jonger dan 2 jaar kunnen ook beter geen kussen gebruiken.

Slaapzakjes

Onze Engelse collega's van Which? onderzochten in september 2020 verschillende babyslaapzakjes, Geen van de 9 slaapzakjes die ze kochten voldeden aan de veiligheidseisen. Ze kochten de producten bij AliExpress, Amazon Marketplace, eBay, Etsy en Wish. De problemen zijn:

Te grote nekopeningen waardoor de baby in de zak kan zakken en er een risico is op stikken.

Onjuiste warmte-indicaties (TOG) waardoor je een slaapzak onder de verkeerde omstandigheden kunt gebruiken. Een baby kan dan oververhit raken.

Labels die te lang zijn waar een teen of vinger in kan blijven haken, of die op een verkeerde plek zitten.

ontbreken van de veiligheidsinformatie.

de aanwezigheid van een cappucion; slaapzakjes voor baby's horen geen cappucion te hebben.

Bij ons onderzoek in 2021 kwamen we online producten tegen die als slaapzak werden aangeboden maar die helemaal geen schouderbanden hadden waardoor baby's heel eenvoudig in de zak kunnen wegzakken. Ook hadden slaapzakken houten knopen die niet zijn toegestaan of te lange draden.

Wat kun je zelf doen?

Volg onze adviezen op voor veilig slapen en houdt rekening met de kooptips voor slaapzakjes en andere producten voor in de slaapkamer.