Slaapzak of trappelzak: waar let je op?

Ons advies

Zorg dat de slaapzak of trappelzak goed past. De openingen van de hals en arm mogen niet zo ruim zijn dat je baby in de zak kan ‘verdwijnen’. En er moet genoeg ruimte voor je kind zijn om zijn benen vrij te bewegen.

Kies voor een slaapzak die sluit met een rits naar de onderzijde toe. Je baby kan er dan zelf niet bij.

Let erop dat de stiksels van katoen zijn. Nylondraad dat losraakt kan een vingertje afknellen.

Combineer nooit een slaapzak met een dekbed. Dat geeft een hoog risico op verstikking en/of oververhitting. Gebruik bij een dunne slaapzak eventueel een laken of een dunne deken. Stop die dwars over het voeteneinde rondom stevig in. Bij lage temperaturen is het veiliger om een wat dikkere (winter)slaapzak te gebruiken.

Gebruik geen slaapzakken met capuchon.

Gebruik geen slaapzak zonder armsgaten (wat neer komt op inbakeren) als je baby 4 maanden of ouder is. Baby's kunnen zich op deze leeftijd omdraaien. Als je baby dan naar zijn buik draait, kan hij zich zonder zijn armen te gebruiken niet terugdraaien naar de veilige rugligging. Een babyslaapzak heeft altijd armsgaten.

Gebruik een verzwaringsslaapzak pas als het kind ouder is dan 2 jaar.

Verder moet het materiaal niet te dun of te dik zijn. Voel of het nekje van je kind een aangename temperatuur heeft. Dan is het in orde.

Koop geen slaapzakken via buitenlandse online webwinkels. Uit onderzoeken van de Engelse consumentenbond Which? in 2020 en 2025 blijken daar veel gevaarlijke slaapzakken verkocht te worden.

Waarom gebruik je een slaapzak?

Je kind kan zich niet bloot woelen waardoor hij het te koud krijgt.

Je kind kan moeilijker uit bed klimmen.

Je kind kan niet met zijn hoofd onder de dekens terechtkomen.

Rollen van de rug (de aangeraden slaaphouding) naar de buik gaat niet zo makkelijk.

Het veiligst is een katoenen, ongevoerde slaapzak of trappelzak. Dat is ook iets veiliger dan een laag opgemaakt babybedje met een ingestopt laken en een deken. Zorg ervoor dat de slaapzak goed past.

Er zijn ook verzwaringsslaapzakken te koop die een subtiele druk uitoefenen op het lichaam. De slaapzak zou een kalmerend effect hebben. Kinderen die veel draaien en onrustig zijn, zouden ze makkelijker in slaap komen en blijven slapen. Onderzoek naar het effect van deze slaapzakken is bij baby's nog niet gedaan.

Lees meer over verzwaringsdekens bij veiligheidNL.

Hoe warm krijgt je baby het?

Hoe warm een slaapzak, deken of kledingstuk is, wordt uitgedrukt in TOG (Thermal Overall Grade).Tel de TOG-waardes van de kleding en slaapzak bij elkaar op en je krijgt de totale TOG-waarde. Reken ook een een laken en/of deken mee als je die ook gebruikt.

Maar op veel producten wordt geen TOG-waarde aangegeven. Je moet dus zelf inschatten of je kind een laagje meer of minder nodig heeft. Dat doe je door te voelen aan het nekje. Voelt je kind te warm of te koud, dan kan onderstaande tabel helpen hoe je de situatie kunt aanpassen.

Deze tabel dient als leidraad voor de TOG-waardes. Het ligt altijd aan het product zelf wat de precieze waarde is*.

Rompertje zonder mouwen 0.2 TOG Rompertje met mouwen 0.5 TOG** Boxpakje 1.0 TOG Laken 0.2 TOG Deken (1 laag) 1.5-2.0 TOG Dunne slaapzak 0.3-1.0 TOG Dikke slaapzak 2.5-3.5 TOG

* Bron: British Textile Technology Group, inbakeren.nl

** Geschatte waarde

Deskundigen adviseren om baby’s niet warmer toe te dekken dan 4.0 TOG bij een kamertemperatuur van 16-18 °C.

Kamertemperatuur en TOG

Wat je je kindje in bed aantrekt, hangt af van de omgevingstemperatuur. Op een hete zomernacht is het natuurlijk anders dan op een koude winternacht. Kijk vooral goed naar je kind en luister naar je gevoel. En: voel de temperatuur van je kind.

De belangrijkste regel blijft: controleer het nekje van je kind. Voelt dit lauw aan, dan is het goed.

Stem de dikte van de slaapzak, kleding en dekens steeds op elkaar af. Gebruik je een dikke slaapzak, kies dan voor een dunne deken en andersom. Gebruik je meerdere dekens, kies dan voor dunne. Gebruik je een dunne slaapzak en/of dunne deken bij een relatief lage kamertemperatuur, kies dan voor een romper met lange mouwen of een boxpakje.

Je kunt onderstaande tabel als hulpmiddel gebruiken. Bedenk wel dat het ene kind het andere niet is en blijf dus voelen.

In grote lijnen is het advies*:

Kamertemperatuur Toevoegen aan TOG Slaapzak/romper/lakens/dekens

< 16 °C 4,0 Romper, slaapzak, laken en deken, of

* Romper, laken en meerdere dunne dekens 16-19 °C 2,5 Romper, slaapzak, laken en dunne deken 20-22 °C 2,0 Romper met slaapzak, of

* Romper met laken en dunne deken 23-25 °C 1,0 Romper of laken >26 °C 0,5 Alleen een luier

* Bron:Babypark

© Foto: Wieke Eefting