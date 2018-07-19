Slaapzak of trappelzak: waar let je op?

Lauri ten Grotenhuis Expert veilig slapenBijgewerkt op:17 juli 2026
Het veiligst is een katoenen, ongevoerde slaapzak of trappelzak. Dat is ook iets veiliger dan een laag opgemaakt babybedje met een ingestopt laken en een deken. Zorg ervoor dat de slaapzak goed past.
Er zijn ook verzwaringsslaapzakken te koop die een subtiele druk uitoefenen op het lichaam. De slaapzak zou een kalmerend effect hebben. Kinderen die veel draaien en onrustig zijn, zouden ze makkelijker in slaap komen en blijven slapen. Onderzoek naar het effect van deze slaapzakken is bij baby's nog niet gedaan.
Lees meer over verzwaringsdekens bij veiligheidNL.
Hoe warm een slaapzak, deken of kledingstuk is, wordt uitgedrukt in TOG (Thermal Overall Grade).Tel de TOG-waardes van de kleding en slaapzak bij elkaar op en je krijgt de totale TOG-waarde. Reken ook een een laken en/of deken mee als je die ook gebruikt.
Maar op veel producten wordt geen TOG-waarde aangegeven. Je moet dus zelf inschatten of je kind een laagje meer of minder nodig heeft. Dat doe je door te voelen aan het nekje. Voelt je kind te warm of te koud, dan kan onderstaande tabel helpen hoe je de situatie kunt aanpassen.
Deze tabel dient als leidraad voor de TOG-waardes. Het ligt altijd aan het product zelf wat de precieze waarde is*.
|Rompertje zonder mouwen
|0.2 TOG
|Rompertje met mouwen
|0.5 TOG**
|Boxpakje
|1.0 TOG
|Laken
|0.2 TOG
|Deken (1 laag)
|1.5-2.0 TOG
|Dunne slaapzak
|0.3-1.0 TOG
|Dikke slaapzak
|2.5-3.5 TOG
* Bron: British Textile Technology Group, inbakeren.nl
** Geschatte waarde
Deskundigen adviseren om baby’s niet warmer toe te dekken dan 4.0 TOG bij een kamertemperatuur van 16-18 °C.
Wat je je kindje in bed aantrekt, hangt af van de omgevingstemperatuur. Op een hete zomernacht is het natuurlijk anders dan op een koude winternacht. Kijk vooral goed naar je kind en luister naar je gevoel. En: voel de temperatuur van je kind.
De belangrijkste regel blijft: controleer het nekje van je kind. Voelt dit lauw aan, dan is het goed.
Stem de dikte van de slaapzak, kleding en dekens steeds op elkaar af. Gebruik je een dikke slaapzak, kies dan voor een dunne deken en andersom. Gebruik je meerdere dekens, kies dan voor dunne. Gebruik je een dunne slaapzak en/of dunne deken bij een relatief lage kamertemperatuur, kies dan voor een romper met lange mouwen of een boxpakje.
Je kunt onderstaande tabel als hulpmiddel gebruiken. Bedenk wel dat het ene kind het andere niet is en blijf dus voelen.
|Kamertemperatuur
|Toevoegen aan TOG
|Slaapzak/romper/lakens/dekens
|
< 16 °C
|4,0
|Romper, slaapzak, laken en deken, of
* Romper, laken en meerdere dunne dekens
|16-19 °C
|2,5
|Romper, slaapzak, laken en dunne deken
|20-22 °C
|2,0
|Romper met slaapzak, of
* Romper met laken en dunne deken
|23-25 °C
|1,0
|Romper of laken
|>26 °C
|0,5
|Alleen een luier
* Bron:Babypark
© Foto: Wieke Eefting
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