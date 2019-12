Slaapzak of trappelzak: waar let je op?

Een slaapzak of trappelzak kun je veilig gebruiken. Maar er zijn een paar dingen waar je op kunt letten.

Ons advies

Zorg dat de slaapzak of trappelzak goed past. De openingen van de hals en arm mogen niet zo ruim zijn dat je baby in de zak kan ‘verdwijnen’. Tegelijk moet er genoeg ruimte in de zak zijn zodat je kind zijn benen vrij kan bewegen.

Kies voor een slaapzak die sluit met een rits naar de onderzijde toe. Je baby kan er dan zelf niet bij.

Let erop dat de stiksels van katoen zijn. Nylondraad dat losraakt kan een vingertje afknellen.

Combineer nooit een slaapzak met een dekbed. Dat geeft een hoog risico op verstikking en/of oververhitting. Gebruik bij een dunne slaapzak eventueel een laken of een dunne deken. Stop die dwars over het voeteneinde rondom stevig in. Bij lage temperaturen is het veiliger om een wat dikkere (winter)slaapzak te gebruiken.

Gebruik geen slaapzak zonder armsgaten als je baby 3 maanden of ouder is. Baby's kunnen zich op deze leeftijd omdraaien. Als je baby dan naar zijn buik draait, kan hij zich zonder zijn armen te gebruiken niet terugdraaien naar de veilige rugligging.

Verder moet het materiaal niet te dun of te dik zijn. Voel of het nekje van je kind een aangename temperatuur heeft. Dan is het in orde.

Waarom gebruik je een slaapzak?

Je kind kan zich niet blootwoelen waardoor hij het te koud krijgt

Je kind kan moeilijker uit bed klimmen

Je kind kan niet met zijn hoofd onder de dekens terechtkomen.

Rollen van de rug (de aangeraden slaaphouding) naar de buik gaat niet zo makkelijk.

Het veiligst is een kantoenen, ongevoerde slaapzak of trappelzak. Het is ook iets veiliger dan een laag opgemaakt babybedje met een ingestopt laken en een deken. Zorg ervoor dat de slaapzak goed past.

© Foto: Wieke Eefting