Slaaptips voor baby's bij hitte

Als de temperatuur flink stijgt, slaapt je baby vaak slechter. Baby's kunnen bij heel warm weer onrustiger zijn dan normaal en sneller wakker worden. We geven wat tips om je baby (en daarmee jou) te helpen aan een goede nachtrust.

Slaapomstandigheden

Gebruik beddengoed en kleding van katoen en vermijd waterdichte matrasbeschermers, want daardoor gaat je baby meer transpireren. Zorg voor een briesje frisse lucht in huis en in de slaapkamer door deuren en ramen open te houden. Als het raam een ventilatierooster heeft, zet dit rooster dan open.

Kamertemperatuur

De ideale slaaptemperatuur in een babykamer is tussen de 16 en 20 graden Celsius. Deze tips helpen je om die te bereiken:

Gebruik een ventilator, maar zorg ervoor dat die niet direct op je kind is gericht.

Zet een grote schaal met ijsblokjes voor de ventilator om de lucht af te koelen.

Zet grote flessen met bevroren water in de kamer. De lucht koelt af als het water ontdooit.

Verwen je baby met een verfrissend lauwwarm bad voor het slapen gaan.

Drinken

In de eerste zes maanden krijgen kinderen genoeg vocht binnen uit melkvoeding. Als je baby ook bij warm weer minimaal 4 plasluiers per 24 uur heeft, krijgt je baby voldoende vocht binnen. Het hoeven geen volle luiers te zijn, maar er moet wel een plasje inzitten.

Bij extreme warmte wil je dat je baby voldoende drinkt, zodat hij niet uitdroogt. Baby's die uitsluitend borstvoeding krijgen, hebben in principe geen extra vocht nodig: die kun je naar behoefte laten drinken. Zorg er wel voor dat je zelf voldoende water drinkt.

Geef je flesvoeding? Dan kun je tussen de voedingen door een paar lepeltjes kraanwater geven. Vroeger was het advies om afgekoeld gekookt water te gebruiken, maar het Nederlandse kraanwater is zo goed van kwaliteit dat koken niet nodig is.

Lichaamstemperatuur

Vergeet niet de lichaamstemperatuur van je baby regelmatig te controleren. Dat kan met een thermometer, maar ook door te voelen op de buik of achterin de nek. Als de huid op deze plekken erg warm aan voelt, doe dan wat kledingstukken uit of probeer meer verkoeling in de kamer te krijgen.

