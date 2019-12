Wikkeldoeken of wikkeldekens: waar let je op?

Een wikkeldoek is vooral handig als je je baby uit bad haalt. Waar moet je op letten als je een wikkeldoek of wikkeldeken gebruikt?

Wat is een wikkeldoek?

Wikkeldoeken zijn vooral bedoeld voor na het baden van je baby. Wikkeldoeken hebben vaak een mutsje of omslag voor het hoofdje van je baby. Er zijn ook dikkere dekendoeken, bedoeld om baby’s voor langere tijd in te wikkelen. Op foto’s van de producten zie je slapende baby’s, vaak met bedekt hoofd. Let daarmee op want het hoofd is belangrijk bij het regelen van de lichaamswarmte en dat werkt alleen goed als het onbedekt blijft.

Advies

Gebruik een wikkeldoek of -deken alleen als je je baby in de gaten kunt houden.

Laat je baby overdag of ’s nachts niet gewikkeld in een losse wikkeldeken slapen. Hij kan daarin verstrikt raken. Alle dekentjes moet je strak instoppen, deze dus ook. Ook je baby laten slapen met een mutsje wordt afgeraden. Het hoofd fungeert als warmteregulator, en werkt alleen goed als het onbedekt blijft. Lees ook hoe je een babybedje veilig opmaakt.

Een zachte doek is geschikt om je baby na een badje in te wikkelen. En handig bij een bezoek aan het consultatiebureau, waar je soms even moet wachten nadat je je baby hebt uitgekleed.

Ook kun je je kind extra inpakken met een wikkeldeken voor een wandeling bij koud weer.

Op Veiligheid.nl lees je meer over hoe je je kind veilig in bad doet.