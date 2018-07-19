Wikkeldoeken of wikkeldekens: waar let je op?

Lauri ten Grotenhuis Expert veilig slapenBijgewerkt op:17 juli 2026
Wikkeldoeken hebben vaak een mutsje of omslag voor het hoofdje van je baby. Er zijn ook dikkere dekendoeken, bedoeld om baby’s voor langere tijd in te wikkelen.
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