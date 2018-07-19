Wikkeldoeken of wikkeldekens: waar let je op?

Wat is een wikkeldoek?

Wikkeldoeken hebben vaak een mutsje of omslag voor het hoofdje van je baby. Er zijn ook dikkere dekendoeken, bedoeld om baby’s voor langere tijd in te wikkelen.

Advies

Gebruik een wikkeldoek of -deken alleen als je je baby in de gaten kunt houden.

Laat je baby overdag of ’s nachts niet gewikkeld in een losse wikkeldeken slapen. Hij kan daarin verstrikt raken. Alle dekentjes moet je strak instoppen, deze dus ook. Op foto’s van de producten bij winkels zie je vaak slapende baby’s, met bedekt hoofd. Dat raden we met klem af.

Ook je baby laten slapen met een mutsje wordt afgeraden. Het hoofd fungeert als warmteregulator en werkt alleen goed als het onbedekt blijft. Lees ook hoe je een babybedje veilig opmaakt.

Een zachte doek is geschikt om je baby na een badje in te wikkelen. En handig bij een bezoek aan het consultatiebureau, waar je soms even moet wachten nadat je je baby hebt uitgekleed.

Ook kun je je kind extra inpakken met een wikkeldeken voor een wandeling bij koud weer.

In een autostoeltje leg je een wikkeldoek over de vastgemaakte gordels heen of gebruik je speciale wintervoetenzakjes voor een autostoeltje.

Op Veiligheid.nl lees je meer over hoe je je kind veilig in bad doet.