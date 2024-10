Wat is white noise?

White noise is een constant ruisend geluid. Het wordt ook wel witte ruis genoemd. Het is een mix van alle geluidsfrequenties die een mens kan horen. Denk aan de ruis die je hoort wanneer je een ouderwetse radio van zender wisselt.

Er wordt beweerd dat het monotone geluid van white noise een kalmerend effect zou hebben. Het zou daardoor zorgen voor betere slaap.

White noise wordt het meest gebruikt bij baby’s die moeilijk in slaap komen of vaak wakker worden. Maar het wordt ook gebruikt bij oudere kinderen en volwassenen. Je hebt losstaande apparaten die white noise maken, maar ook apps die je kunt downloaden via de app store op je telefoon.

Geen bewijs dat het werkt

White noise zou op meerdere manieren je baby helpen om in slaap te komen of langer te slapen. Het wordt steeds populairder. Maar let op: er is geen duidelijk bewijs dat het werkt. De uitkomsten van onderzoeken die worden gedaan naar het effect van white noise zijn wisselend.

Mogelijke voordelen bij baby's

White noise voelt vertrouwd

Baby's houden er niet van om alleen te zijn. Ze houden je het liefst de hele dag dicht bij zich, dan voelen ze zich veilig. Ze raken vaak gestresst wanneer ze in hun eentje in bed liggen. Hierdoor hebben ze moeite om in slaap te komen of slapen ze onrustig.

Het geluid van white noise lijkt op het geluid wat je baby 9 maanden lang in de baarmoeder heeft gehoord. Zoals het borrelen van je maag of het ruisen van je bloed. Het geeft je baby daardoor een veilig en vertrouwd gevoel. Het verlaagt de hartslag en zorgt voor een langzamere ademhaling. Zo komt je baby sneller in slaap.

Minder last van andere geluiden

Door de aanwezigheid van het geluid zijn andere geluiden van buitenaf minder hoorbaar. Dit voorkomt dat je baby wakker schrikt van bijvoorbeeld een motor die voorbij rijdt. Hierdoor kan je baby langer aan een stuk door slapen.

Slaapritueel

White noise kan ook een vast onderdeel worden van het slaapritueel. In het algemeen wordt aangeraden om bij elk slaapje hetzelfde ritueel te doorlopen, zodat baby’s sneller herkennen dat het tijd is om te gaan slapen. Aanzetten van white noise kan daar een vast onderdeel van worden.

Nadelen en risico's bij baby's

Onrustige slaap

Bij gebruik van white noise is er altijd geluid. Sommige onderzoeken laten zien dat je baby juist onrustiger slaapt hierdoor.

Gehoorschade

Baby’s en kleine kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en hun gehoor is zeer kwetsbaar. Wanneer white noise-apparaten te dichtbij of te hard worden ingesteld, kan het voor blijvende gehoorschade zorgen.

Missen van belangrijke geluiden

Doordat andere geluiden door de white noise slechter hoorbaar zijn, kan het zijn dat je belangrijke geluiden mist. Zoals een alarm dat afgaat. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.

Ons advies

We raden aan om voorzichtig te zijn. Het is niet bewezen dat het effect van white noise-machines positief is. En mogelijk zijn er negatieve gevolgen. Gebruik het in ieder geval niet direct vanaf de geboorte. Ieder kind is anders en misschien heb je een baby die prima slaapt. En als je baby wat minder goed slaapt, probeer dan eerst een vast slaapritueel zonder white noise.

Niet te lang, te hard of te dichtbij

Gebruik een white noise-apparaat alleen om je baby te helpen in slaap te vallen. Is je baby eenmaal in slaap, zet het geluid dan weer zachter of uit. Veel white noise-machines of -apps hebben een automatische timer die je kunt instellen.

Zet het geluid niet op de maximale stand om gehoorschade te voorkomen. Denk bij het instellen van het volume aan het geluid van een lopende douche. Dat is een veilig volume. Het liefst zet je het apparaat op 1 meter afstand van je baby. Maar plaats het op minstens 30 cm afstand. Zet het dus niet in het bedje van je baby.

Er zijn ook white noise-knuffels te koop. Ook die kun je beter niet in het bedje van je baby leggen. Het geluid komt dan te dichtbij en kan je baby’s gehoor aantasten. Knuffels in bed zijn voor de kleinsten sowieso niet veilig, zie ook tips voor een veilige babykamer.

Gebruik het op de juiste manier

Beperk het gebruik van white noise alleen tot het slaapritueel, niet om je baby los van de slaapjes te kalmeren. Zo weet je kind dat white noise bij slapen hoort.