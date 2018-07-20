Je baby vastleggen in bed: veilig of niet?

Lauri ten Grotenhuis Expert veilig slapenBijgewerkt op:17 juli 2026
Bedfixatie is een kind vastleggen in bed. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de baby op zijn buik draait, zich blootwoelt of een afgeplat hoofd krijgt. Peuters zouden zo niet zelf uit bed kunnen klimmen.
Vastleggen of fixeren wordt in Nederland afgeraden. Fixeren belemmert baby's onnodig. Ook zijn er dodelijke ongelukken gebeurd met sommige fixatiemiddelen.
Met slaapzakriemen en banden zijn dodelijke ongelukken gebeurd. Specialisten raden riemen of banden in combinatie met een (speciaal hiervoor ontworpen) slaapzak af. Deze mogen sinds juli 2004 ook niet meer worden verkocht.
Vroeger werden ook dekenklemmen gebruikt, maar die kunnen losschieten. Bovendien zijn ze niet nodig als je het dekentje stevig tot onder het matras instopt.
Sommige ouders willen dat hun baby op hun zij blijft liggen om scheefhoofdigheid of een afgeplat hoofd te voorkomen en fixeren hun baby met stabilisatierolletjes of speciale babykussentjes. Maar uit onderzoek is gebleken dat daarvoor geen hulpmiddelen nodig zijn en de veiligheid van deze producten is niet bewezen.
Bovendien zijn er met stabilisatierolletjes dodelijke ongelukken gebeurd. Je mag stabilisatierolletjes alleen onder toezicht gebruiken en op advies van het consultatiebureau of een arts. Dat geldt ook voor kussentjes die je tegen reflux zou kunnen gebruiken.
Lees meer over voorkeurshouding van je baby (pdf) en schedelvervorming in een folder van het Nederlands Centrum van Jeugdgezondheid.
Voor de genoemde producten geldt ons advies: leg je baby niet op eigen initiatief vast. Wil je jouw baby toch fixeren? Doe dit zo kort mogelijk en vraag advies van het consultatiebureau. Gebruik een veilig hulpmiddel met een band of flap tussen de beentjes, zoals:
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