Je baby vastleggen in bed: veilig of niet?

Wat is bedfixatie?

Bedfixatie is een kind vastleggen in bed. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de baby op zijn buik draait, zich blootwoelt of een afgeplat hoofd krijgt. Peuters zouden zo niet zelf uit bed kunnen klimmen.

Ons advies

Leg een baby of peuter niet zonder overleg met het consultatiebureau, een (kinder)arts of (kinder)fysiotherapeut vast. Bedfixatie wordt alleen bij hoge uitzondering en onder bijzondere omstandigheden geadviseerd.

Fixeer je je kind in overleg met een arts of fysiotherapeut of andere specialisten? Bouw dat dan af zodra je kind sterk en beweeglijk wordt. Het wordt met klem afgeraden om kinderen ouder dan 9 maanden nog te fixeren. Maar vaak moet je hier nog eerder mee stoppen.

Leg je baby in ieder geval niet op zijn zij te slapen. Dat verhoogt het risico op wiegendood omdat hij op zijn buik kan belanden. Er zijn babymatrassen die suggereren dat je baby er veiliger op slaapt dan op andere matrassen. Maar belangrijkst is dat je de adviezen voor veilig slapen opvolgt. Op de rug is veiliger dan op de zij. Denk je dat jouw kind toch op de zij moet slapen, overleg dan met consultatiebureau of kinderarts.

Ben je bang voor blootwoelen, op de buik draaien of uit bed klimmen? Er zijn ook andere oplossingen. Je kunt de bodem van het ledikantje verlagen en je baby in een slaapzak in bed leggen. Hij kan zich dan niet blootwoelen en naar de buik draaien is lastiger met slaapzak dan zonder. Je baby kan beter onder toezicht in de box leren draaien.

Gebruik geen dekenklemmen. Stop het dekentje stevig in tot onder het matras.

Gebruik dit niet om je baby te fixeren

Vastleggen of fixeren wordt in Nederland afgeraden. Fixeren belemmert baby's onnodig. Ook zijn er dodelijke ongelukken gebeurd met sommige fixatiemiddelen.

(Slaapzak)riem

Met slaapzakriemen en banden zijn dodelijke ongelukken gebeurd. Specialisten raden riemen of banden in combinatie met een (speciaal hiervoor ontworpen) slaapzak af. Deze mogen sinds juli 2004 ook niet meer worden verkocht.

Dekenklemmen

Vroeger werden ook dekenklemmen gebruikt, maar die kunnen losschieten. Bovendien zijn ze niet nodig als je het dekentje stevig tot onder het matras instopt.

Stabilisatierollen

Sommige ouders willen dat hun baby op hun zij blijft liggen om scheefhoofdigheid of een afgeplat hoofd te voorkomen en fixeren hun baby met stabilisatierolletjes of speciale babykussentjes. Maar uit onderzoek is gebleken dat daarvoor geen hulpmiddelen nodig zijn en de veiligheid van deze producten is niet bewezen.

Bovendien zijn er met stabilisatierolletjes dodelijke ongelukken gebeurd. Je mag stabilisatierolletjes alleen onder toezicht gebruiken en op advies van het consultatiebureau of een arts. Dat geldt ook voor kussentjes die je tegen reflux zou kunnen gebruiken.

Lees meer over voorkeurshouding van je baby (pdf) en schedelvervorming in een folder van het Nederlands Centrum van Jeugdgezondheid.

Producten om je baby mee vast te leggen in bed

Voor de genoemde producten geldt ons advies: leg je baby niet op eigen initiatief vast. Wil je jouw baby toch fixeren? Doe dit zo kort mogelijk en vraag advies van het consultatiebureau. Gebruik een veilig hulpmiddel met een band of flap tussen de beentjes, zoals: