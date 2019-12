Je baby vastleggen in bed: veilig of niet?

Met bedfixatie leg je een baby of peuter vast in bed. Specialisten raden dit af, ook als je daarmee wilt voorkomen dat hij zich blootwoelt, op zijn buik draait of uit bed klimt. Waarom kun je dit beter niet doen? En wat mag wel?

Wat is bedfixatie?

Bedfixatie is je baby vastleggen in bed. Ouders willen soms een kind vastleggen om bijvoorbeeld te voorkomen dat hun baby op zijn buik draait of zich blootwoelt in bed, een scheef- of afgeplat hoofd krijgt of dat een peuter zelf uit bed klimt.

Ons advies

Leg een baby of peuter niet uit eigen beweging vast. Bedfixatie wordt alleen bij uitzondering en onder bijzondere omstandigheden geadviseerd. Denk je dat jouw kind baat heeft bij fixatie? Ga dan voor advies naar het consultatiebureau of overleg met een (kinder)arts of (kinder)fysiotherapeut.

Fixeer je je kind in overleg met een arts of fysiotherapeut of andere specialisten? Bouw dat dan af zodra je kind sterk en beweeglijk wordt. Het wordt met klem afgeraden om kinderen ouder dan 9 maanden nog te fixeren. Maar vaak moet je hier nog eerder mee stoppen.

Leg je baby in ieder geval niet op zijn zij te slapen. Dat verhoogt het risico op wiegendood omdat hij op zijn buik kan belanden. Er zijn babymatrassen die suggereren dat je baby er veiliger op slaapt dan op andere matrassen. Maar belangrijkst is dat je de adviezen voor veilig slapen opvolgt. Op de rug is veiliger dan op de zij. Denk je dat jouw kind toch op de zij moet slapen, overleg dan met consulatiebureau of kinderarts.

Ben je bang voor blootwoelen, op de buik draaien of uit bed klimmen? Er zijn ook andere oplossingen. Je kunt de bodem van het ledikantje verlagen en je baby in een slaapzak in bed leggen. Hij kan zich dan niet blootwoelen en naar de buik draaien is lastiger met slaapzak dan zonder. Je baby kan beter onder toezicht in de box leren draaien.

Gebruik geen dekenklemmen, maar stop het dekentje stevig in tot onder het matras.

Waarmee een baby niet vastleggen in bed?

Vastleggen of fixeren wordt in Nederland afgeraden. Fixeren belemmert baby's onnodig. Ook zijn er dodelijke ongelukken gebeurd met sommige fixatiemiddelen.

(Slaapzak)riem

Met slaapzakriemen en banden zijn dodelijke ongelukken gebeurd. Specialisten raden riemen of banden in combinatie met een (speciaal hiervoor ontworpen) slaapzak af. Deze mogen sinds juli 2004 ook niet meer worden verkocht.

Dekenklemmen

Vroeger werden ook dekenklemmen gebruikt, maar die kunnen losschieten. Bovendien zijn ze niet nodig als je het dekentje stevig tot onder het matras instopt.

Stabilisatierollen

Sommige ouders willen dat hun baby op hun zij blijft liggen om scheefhoofdigheid of een afgeplat hoofd te voorkomen en fixeren hun baby met stabilisatierolletjes of speciale babykussentjes. Maar uit onderzoek is gebleken dat daarvoor geen hulpmiddelen nodig zijn en de veiligheid van deze producten is niet bewezen.

Bovendien gebeurde met stabilisatierolletjes dodelijke ongelukken. Je mag ze alleen onder toezicht gebruiken en op advies van het consultatiebureau of een arts. Dat geldt ook voor kussentjes die je tegen reflux zou kunnen gebruiken.

Lees meer over voorkeurshouding van je baby en schedelvorming op de site van het Nederlands Centrum van Jeugdgezondheid.

Producten om je baby mee vast te leggen in bed

Voor de genoemde producten geldt ons advies: leg je baby niet op eigen initiatief vast. Wil je baby toch fixeren? Doe dit zo kort mogelijk en vraag advies van je consultatiebureau. Gebruik een veilig hulpmiddel waarbij er ook een band of flap is die tussen de beentjes doorgaat zoals:

Safe T Sleep

Snoozzz Slaapwikkel (zie foto)

