Welke babyfoon heeft het beste bereik en is handig in gebruik? En hoe zit het met het geluid en eventueel het beeld? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle babyfoons grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elke babyfoon uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Met onze test zie je in één oogopslag welke babyfoons goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
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Wij testen babyfoons op de kwaliteit van het geluid, gebruiksgemak en meten het bereik. Verder scoren we de veelzijdigheid van een babyfoon. Lees meer over hoe wij babyfoons testen.
Als er wat is, wil je je kind kunnen horen. Daarom testen wij het bereik en de kwaliteit van het beeld van babyfoons. Woon je in een goed geïsoleerde betonnen woning? Dan kun je beter een babyfoon met geluid dan een babyfoon met camera kopen. Geluidsbabyfoons hebben een beter bereik.
Handig een app als babyfoon. Of toch niet? Het grootste nadeel is dat je afhankelijk bent van je wifi-netwerk en dat je je telefoon ‘deelt’ als babyfoon. Wij kijken hoe veilig een app is en of hij goed werkt.
Een liedje voor het slapengaan en een lichtje in het donker. Voor sommige ouders een must, voor andere enkel een plus. Wij kijken wat babyfoons allemaal kunnen. Een aantal babyfoons heeft alles, terwijl sommige niet eens een terugspreekfunctie hebben.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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