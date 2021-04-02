Gebruikstips voor je babyfoon

Het is belangrijk om de babyunit op de juiste plek in de slaapkamer te plaatsen. Zo vang je het geluid, en eventueel beeld, van je kind goed op. Daarbij let je op een aantal dingen.

Goede verbinding

Check of de verbinding met de ouderunit goed is als je de babyunit op de slaapkamer plaatst. Loop met de ouderunit door het huis en de tuin om te kijken of de verbinding stabiel genoeg is. Werkt je babyfoon met een wifi-verbinding? Zorg er dan voor dat het wifi-signaal goed en stabiel is op de kinderkamer.

Goed beeld of geluid

Om het beste zicht te hebben op je kind, plaats je de babyfoon op zo’n 1 meter van het bedje. Een camera plaats je het liefst zo’n 1,5 à 2 meter boven het matras. Zo heb je het beste overzicht op het gehele bedje.

Is je kind ouder? Dan wil je misschien een groter deel van de kamer kunnen overzien. Plaats je de babyfoon bijvoorbeeld in een hoek van de kamer.

Buiten het bereik van je kind

Zorg ervoor dat de babyfoon buiten het bereik van de grijpgrage handjes van je kind staat.

Geen verstoringen

Check of er vrij zicht is op het bedje en er geen objecten in de weg staan. Zorg er ook voor dat je de babyunit niet boven een radiator of in fel zonlicht plaatst. Dit verstoort de temperatuurweergave.