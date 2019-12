Gebruikstips voor je babyfoon

Updaten

Heb je een wifi-babyfoon, zorg dan dat je altijd de laatste update van de software hebt geïnstalleerd. Als er problemen zijn met de veiligheid, worden ze vaak met een software-update gerepareerd. Soms gaat dat automatisch, maar lang niet altijd. Check via de app de instellingen van de babyfoon. Daar controleer je of hij up to date is.