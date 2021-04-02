Gebruikstips voor je babyfoon

Als de babyfoon eenmaal geinstalleerd en ingesteld is, heb je er weinig omkijken meer naar. Toch zijn er een aantal handige tips toe te passen waar je op kunt letten. Over de installatie, maar ook over het veilig gebruik van een babyfoon met internet.
Het is belangrijk om de babyunit op de juiste plek in de slaapkamer te plaatsen. Zo vang je het geluid, en eventueel beeld, van je kind goed op. Daarbij let je op een aantal dingen.
Check of de verbinding met de ouderunit goed is als je de babyunit op de slaapkamer plaatst. Loop met de ouderunit door het huis en de tuin om te kijken of de verbinding stabiel genoeg is. Werkt je babyfoon met een wifi-verbinding? Zorg er dan voor dat het wifi-signaal goed en stabiel is op de kinderkamer.
Om het beste zicht te hebben op je kind, plaats je de babyfoon op zo’n 1 meter van het bedje. Een camera plaats je het liefst zo’n 1,5 à 2 meter boven het matras. Zo heb je het beste overzicht op het gehele bedje.
Is je kind ouder? Dan wil je misschien een groter deel van de kamer kunnen overzien. Plaats je de babyfoon bijvoorbeeld in een hoek van de kamer.
Zorg ervoor dat de babyfoon buiten het bereik van de grijpgrage handjes van je kind staat.
Check of er vrij zicht is op het bedje en er geen objecten in de weg staan. Zorg er ook voor dat je de babyunit niet boven een radiator of in fel zonlicht plaatst. Dit verstoort de temperatuurweergave.
Heb je een geschikte plek gekozen? Bevestig de babyfoon dan op de juiste manier. Dat kan bijvoorbeeld op een plank of kast, aan de muur, op een statief of met een klem aan de bedrand. De meest geschikte plek, hangt af van het type babyfoon en de situatie in de babykamer.
Zorg dat de babyfoon buiten handbereik van je kind hangt en werk snoeren zorgvuldig weg.
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Babyfoon ophangen: waar en hoe doe je dat veilig?
Heb je de babyunit op de goede plaats gezet? Test dan de verbinding, het geluid en het zicht. Doe dit zowel met daglicht als in het donker. Pas instellingen eventueel aan, om zo goed mogelijk je kind in de gaten te kunnen houden. Denk daarbij aan:
Babyunits sluit je bijna altijd rechtstreeks op het stopcontact aan. Dat is geen probleem omdat hij meestal een vaste plek heeft in de babykamer.
Omdat je de ouderunit op verschillende plekken wil gebruiken, werken ze vaak draadloos. In dat geval bestaat de kans op een lege batterij. Zorg daarom dat de batterij altijd is opgeladen. Zo valt de babyfoon niet halverwege uit. Plaats hem in de oplader zodra je hem niet meer gebruikt.
Deze ouderunits geven een signaal als de batterij bijna leeg is.
Met slecht wifibereik werkt je wifi-babyfoon niet of hapert hij. Zorg daarom voor een sterk wifisignaal.
Dit zijn 4 tips om je wifiproblemen op te lossen:
Je wilt beveiligingslekken in je thuisnetwerk voorkomen. Zorg daarom dat je thuisnetwerk zo goed mogelijk beveiligd is.
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Wifi beveiligen doe je zo
Wifi-babyfoons worden vaak geleverd met een standaard wachtwoord die dus voor elke babyfoon hetzelfde is. Dit soort wachtwoorden zijn vaak eenvoudig op internet te vinden. Wijzig deze dus direct in een sterk en uniek wachtwoord. Zo verklein je de kans dat je babyfoon gehackt wordt.
Zorg dat je altijd de laatste software-update hebt geïnstalleerd. Als er problemen zijn met de veiligheid, worden ze vaak met een software-update gerepareerd. Soms gaat updaten automatisch, maar lang niet altijd. Check via de app de instellingen van de babyfoon. Daar controleer je of hij up-to-date is.
Voor een wifi-babyfoon maak je meestal een account aan. Daarmee ben je de unieke gebruiker van het apparaat. Maar soms gaat dit ten koste van je privacy. Let op welke gegevens je moet opgeven. Heeft de wifi-babyfoon de gegevens echt nodig om goed te werken? Deel alleen de nodige informatie.
Je vraagt je misschien af tot op welke leeftijd je een babyfoon blijft gebruiken. Hier zijn geen richtlijnen of regels voor. En het hangt volledig af van je eigen gevoel en situatie.
Om een beeld te krijgen hoe het bij anderen gaat, vroegen we 140 ouders tot welke leeftijd ze de babyfoon gebruikten en waarom. De meesten gebruikten een babyfoon totdat het kind zo'n 3 á 4 jaar werd. Toch wordt een babyfoon ook nog gebruikt tot op latere leeftijd. De functie ervan verandert dan.
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