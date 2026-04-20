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Babyfoons vergelijken

Laatste update van de test: 20 april 2026|

Een babyfoon is ideaal om je kind te kunnen horen als je niet in dezelfde ruimte bent. Met een babyfoon met camera of babycam kun je ook zien wat er aan de hand is.

Keuzehulp

  • Alecto DBX-85 ECO
    AlectoDBX-85 ECO
    Babyfoon zonder camera|Uitbreidbaar: Nee|Temperatuurweergave: Nee
    Expert review
  • Numsy Babyfoon met camera
    NumsyBabyfoon met camera
    Babycam met schermpje|Uitbreidbaar: Ja|Temperatuurweergave: Ja
  • Alecto DBX140
    AlectoDBX140
    Babyfoon zonder camera|Uitbreidbaar: Nee|Temperatuurweergave: Ja
  • Alecto DBX-80
    AlectoDBX-80
    Babyfoon zonder camera|Uitbreidbaar: Ja|Temperatuurweergave: Nee
  • Philips Avent SCD713/26
    Philips AventSCD713/26
    Babyfoon zonder camera|Uitbreidbaar: Nee|Temperatuurweergave: Ja
    Expert review
  • Alecto DBX150
    AlectoDBX150
    Babyfoon zonder camera|Uitbreidbaar: Nee|Temperatuurweergave: Ja
  • Luvion Essential 2 white
    LuvionEssential 2 white
    Babycam met schermpje|Uitbreidbaar: Ja|Temperatuurweergave: Ja
  • Luvion Essential 2 black
    LuvionEssential 2 black
    Babycam met schermpje|Uitbreidbaar: Ja|Temperatuurweergave: Ja
  • B-Care Moon Wifi Connected
    B-CareMoon Wifi Connected
    Babycam met schermpje en app|Uitbreidbaar: Ja|Temperatuurweergave: Ja
  • B-Care Sparkle Ultimate
    B-CareSparkle Ultimate
    Babycam met schermpje|Uitbreidbaar: Ja|Temperatuurweergave: Ja
  • Eufy Baby Monitor E20
    EufyBaby Monitor E20
    Babycam met schermpje en app|Uitbreidbaar: Ja|Temperatuurweergave: Ja
  • Qute Q-connection Smart
    QuteQ-connection Smart
    Babycam met schermpje en app|Uitbreidbaar: Ja|Temperatuurweergave: Ja
  • Alecto DBX-110
    AlectoDBX-110
    Babyfoon zonder camera|Uitbreidbaar: Nee|Temperatuurweergave: Nee
  • Alecto DBX-115
    AlectoDBX-115
    Babyfoon zonder camera|Uitbreidbaar: Nee|Temperatuurweergave: Nee
  • Alecto DBX-125
    AlectoDBX-125
    Babyfoon zonder camera|Uitbreidbaar: Nee|Temperatuurweergave: Ja
    Expert review
  • Philips Avent SCD503/26
    Philips AventSCD503/26
    Babyfoon zonder camera|Uitbreidbaar: Nee|Temperatuurweergave: Nee
  • Alecto DBX120
    AlectoDBX120
    Babyfoon zonder camera|Uitbreidbaar: Nee|Temperatuurweergave: Ja
    Expert review
  • Motorola PIP1500
    MotorolaPIP1500
    Babycam met schermpje|Uitbreidbaar: Ja|Temperatuurweergave: Ja

Babyfoons getest

Wij testen babycams en babyfoons met en zonder camera op het bereik en de kwaliteit van het beeld. Zo weet je zeker dat je je kind goed kunt horen en zien. In de test zitten babyfoons van merken als Alecto, Luvion, Philips en Motorola.

Babyfoon kopen 

Je kunt verschillende babyfoons kopen. Zo zijn er babyfoons met camera waarbij je de baby kunt zien én horen. Maar er zijn ook babyfoons met alleen geluid. En babyfoons met een app. Wij testen al deze babyfoons. Zo vind jij de babyfoon die het beste bij je past én die goed werkt. 

Babyfoon vergelijken 

Bij ons vergelijk je babyfoons op prijs, maar ook op beeldkwaliteit, geluidskwaliteit en bereik. Zo kies je de beste babyfoon voor jou. Zoek je een babyfoon met camera? Of wil je liever een babyfoon met alleen geluid? Vergelijk eenvoudig babyfoons met elkaar en kies je babyfoon die jij het prettigst vindt. 

 

Babyfoons per merk