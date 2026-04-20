Babyfoons vergelijken

Een babyfoon is ideaal om je kind te kunnen horen als je niet in dezelfde ruimte bent. Met een babyfoon met camera of babycam kun je ook zien wat er aan de hand is.

Babyfoons getest

Wij testen babycams en babyfoons met en zonder camera op het bereik en de kwaliteit van het beeld. Zo weet je zeker dat je je kind goed kunt horen en zien. In de test zitten babyfoons van merken als Alecto, Luvion, Philips en Motorola.

Babyfoon kopen

Je kunt verschillende babyfoons kopen. Zo zijn er babyfoons met camera waarbij je de baby kunt zien én horen. Maar er zijn ook babyfoons met alleen geluid. En babyfoons met een app. Wij testen al deze babyfoons. Zo vind jij de babyfoon die het beste bij je past én die goed werkt.

Babyfoon vergelijken

Bij ons vergelijk je babyfoons op prijs, maar ook op beeldkwaliteit, geluidskwaliteit en bereik. Zo kies je de beste babyfoon voor jou. Zoek je een babyfoon met camera? Of wil je liever een babyfoon met alleen geluid? Vergelijk eenvoudig babyfoons met elkaar en kies je babyfoon die jij het prettigst vindt.