Hoe wij babyfoons testen

Geluid (20%)

Het oordeel voor geluid bestaat uit 3 verschillende testaspecten:

Geluidskwaliteit

We spelen een gesproken luisterverhaal af bij de babyunit. Experts beoordelen hoe goed het geluid wordt overgebracht vanuit de ouderunit die in een aparte kamer staat.

Gevoeligheid microfoon

Een goede microfoon pikt het geluid van de baby op. Het maakt niet uit waar het geluid vandaan komt ten opzichte van de microfoon. We testen dit door de microfoon horizontaal en verticaal te draaien ten opzichte van het geluid. We meten de geluidssterkte bij de ouderunit in een aparte kamer.

Geluid laten zien

Een goede babyfoon laat het geluid uit de babykamer ook goed zíen op de ouderunit. Dit is vooral relevant als de ouderunit in een rumoeriger omgeving staat. We meten dit door een toon af te spelen in oplopend volume en de bijbehorende stappen van de lampjes op de ouderunit vast te stellen.

Beeldkwaliteit (20%)

Babyfoons met camera beoordelen we ook op beeldkwaliteit. Het oordeel voor beeldkwaliteit bestaat uit verschillende onderdelen:

Videokwaliteit dag en nacht

We richten de babyunit naar een testopstelling. Op de ouderunit beoordelen we de kwaliteit van het beeld op zaken als contrast, kleur, helderheid, scherpte, schaduwen, enzovoort. Zowel bij daglicht als in het donker. Verstuurt de babyfoon ook het beeld naar de smartphone, dan beoordelen we ook daarvan de beeldkwaliteit.

Beeldhoek

We meten hoeveel van de babykamer zichtbaar is op het scherm. Hoe groter de beeldhoek, hoe meer je op het beeld kunt zien.

Kijkhoek

We beoordelen hoe goed het beeld nog is, als je er schuin tegenaan kijkt.

Bereik (20%)

Van babyfoons met een directe verbinding (dus niet via wifi) meten en beoordelen we de afstand op verschillende momenten totdat het signaal helemaal wegvalt. Dat doen we in 2 testsituaties:

Naar buiten in meters, met de babyunit op de begane grond en met de ouderunit naar buiten met 1 muur ertussen.

Omhoog in verdiepingen, met de babyunit op de begane grond en de trap op in een gebouw met betonnen vloeren.

Gebruiksgemak (15%)

We beoordelen hoe gemakkelijk de babyfoon in gebruik is. Hierbij nemen we verschillende onderdelen mee, zoals:

Installatie en instellingen : hoe gemakkelijk kun je de babyfoon installeren en instellen zodat de verbinding goed is?

: hoe gemakkelijk kun je de babyfoon installeren en instellen zodat de verbinding goed is? Hanteerbaarheid: staan de babyunit en ouderunit stabiel? Hoe lang is het snoer van de babyunit en kun je 'm ook draadloos gebruiken? En kun je de ouderunit makkelijk met je meenemen?

staan de babyunit en ouderunit stabiel? Hoe lang is het snoer van de babyunit en kun je 'm ook draadloos gebruiken? En kun je de ouderunit makkelijk met je meenemen? Signalen en waarschuwingen: krijg je een duidelijk signaal als de verbinding wegvalt of als de batterij bijna leeg is? En hoe zichtbaar is het geluid van de babykamer?

krijg je een duidelijk signaal als de verbinding wegvalt of als de batterij bijna leeg is? En hoe zichtbaar is het geluid van de babykamer? Opladen: hoe eenvoudig kun je de babyfoon opladen?

hoe eenvoudig kun je de babyfoon opladen? Handleiding: hoe behulpzaam is de handleiding?

Batterij (10%)

We meten hoeveel uur de ouderunit werkt met een volgeladen batterij. Dit doen we door bij de babyunit babygehuil af te spelen in een cyclus van 5 minuten gevolgd door 55 minuten stilte.

Extra’s (10%)

Babyfoons verschillen erg van elkaar in veelzijdigheid. We beoordelen het aantal opties dat de babyfoon biedt, maar kijken ook naar hoe makkelijk die extra mogelijkheden werken. Denk daarbij aan:

Op afstand bewegen en zoomen van de camera.

Juiste weergave van de temperatuur in de babykamer. Klopt de temperatuur van de babykamer die wordt weergegeven? De babyunit wordt in een ruimte geplaatst van 21 en 25 graden. Vervolgens stellen we vast hoeveel graden wordt weergegeven en hoeveel dat afwijkt van de realiteit.

Met hoeveel extra babyunits kun je de babyfoon uitbreiden?

Op afstand een muziekje of lampje inschakelen.

Connectie (5%)

We bepalen ook of de babyfoon last heeft van interferentie (storing door andere zenders en ontvangers). Is dit het geval, dan geven we minpunten. Daarnaast beoordelen we hoe goed je kunt zien of er nog verbinding is en of je op tijd een signaal ontvangt als de verbinding wegvalt.

Degelijkheid constructie

De degelijkheid van de constructie en afwerking van het apparaat wordt beoordeeld. Ook wordt de ouderunit over de rand van een tafel op een pvc-vloer geduwd. Daarna wordt gekeken of hij nog naar behoren functioneert en of er onderdelen zijn beschadigd. Als een babyfoon onvoldoende degelijk gebouwd is, scoort hij minputen.

Aandacht voor internetveiligheid

Babyfoons met een internetverbinding en een app worden beoordeeld op internetveiligheid. Omdat je nooit kunt zeggen dat een verbinding 100% veilig is, scoren we de aandacht die wordt gegeven aan het verkleinen van de risico’s. Modellen die hier onvoldoende op scoren, krijgen stafpunten op het totale rapportcijfer.

Hoe veilig beschouwen we het apparaat als de verbinding is geïnstalleerd met geringe inspanning?

Instellen van een sterk wachtwoord.

Check op hackgevoeligheid.

Updatebeleid.

Wissen van gegevens als je afstand doet van het apparaat.

Babyfoons in de test

We testen verschillende soorten babyfoons van verschillende merken en prijzen. We selecteren deze op basis van de (te verwachten) verkoopcijfers. Daarom testen we bijvoorbeeld meer modellen met een camera en scherm dan alleen met een app. Je vindt in de babyfoonvergelijker daarom ook vooral de bekendere merken. We testen fysieke babyfoons, dus geen babyfoon-apps.