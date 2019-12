Hoe wij babyfoons testen

De babyfoons worden door experts beoordeeld op geluidskwaliteit en, indien van toepassing, op videokwaliteit. We bepalen het maximale bereik op 2 verschillende manieren. Als laatste geven we scores voor gebruiksgemak en veelzijdigheid.

Geluids- en videokwaliteit

3 experts beoordelen de geluidskwaliteit bij maximaal volume en geven daar een oordeel over. De beeldkwaliteit bij videobabyfoons wordt beoordeeld bij daglicht en in het donker.

Bereik

We doen 2 tests voor het bepalen van het bereik van de babyfoons:

Van binnen naar buiten: we leggen het babystation binnen in huis en lopen met het ouderstation naar buiten. We noteren op hoeveel meter het signaal begon te haperen en op hoeveel meter het signaal definitief wegviel.

In een gebouw met betonnen vloeren leggen we de babyunit op de begane grond en gaan met de ouderunit omhoog. Daarbij bepalen we wederom bij welke verdieping het signaal begon te haperen en bij welke verdieping het signaal definitief wegviel.

Beide tests worden 2 keer uitgevoerd.

We bepalen ook of de babyfoon last heeft van interferentie (storing door andere zenders en ontvangers). Is dit het geval, dan kennen we minpunten toe.

Gebruiksgemak

We geven hier meerdere oordelen over het gebruiksgemak. Denk aan:

Hoe makkelijk is het om instellingen te veranderen, op het apparaat en op afstand?

Hoe duidelijk wordt het geluidsniveau weergegeven?

Staat de babyfoon stabiel?

Is de babyfoon makkelijk mee te nemen?

Hoe goed is de handleiding?

Zijn de batterijen makkelijk te vervangen?

Veelzijdigheid

We maken een optelsom van alle mogelijkheden die een babyfoon heeft. Heeft hij alles wat we maar kunnen bedenken, dan krijgt hij een 10. Heeft hij helemaal geen extra’s, dan krijgt hij een 1.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke babyfoons goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste babyfoons

Lees ook: