Babyfoons met alleen geluid

Babyfoons met alleen geluid worden het meest verkocht. Ze zijn er al vanaf €30. De babyunit zet je in de babykamer. De ouderunit houd je bij je. Maakt je baby geluid, dan hoor je dat meteen. Ook zijn er (meestal) lichtjes die gaan branden als je baby huilt. Er zijn verschillende soorten geluidsbabyfoons:

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Babyfoons met alleen geluid

1. Babyfoon met DECT

DECT is een digitale standaard die al jaren wordt gebruikt voor draadloze 'vaste' telefoons.

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Geluidsbabyfoons met DECT

2. Babyfoon met PMR

De PMR-babyfoon komt weinig voor. Het is een geluidsbabyfoon die net zo werkt als een walkietalkie. PMR betekent Professional Mobile Radio.

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Geluidsbabyfoons met PMR

Babyfoon met camera, beeldscherm en/of app

Babyfoons met camera zijn er in verschillende soorten, met elk hun eigen voor- en nadelen.

Babyfoons met beeldscherm hebben meestal een stabiele en verbinding zonder storingen. Het bereik is klein, meestal zo'n 20 tot 60 meter. Het beeld is minder scherp dan op een smartphone.

Met dual‑mode babyfoons kun je beeld op een schermpje bekijken én uitbreiden naar een app. Binnenshuis kijk je op het scherm van de ouderunit . Buiten het bereik gebruik je de app via wifi. Deze modellen zijn vaak duurder. Let goed op digitale veiligheid.

. Buiten het bereik gebruik je de app via wifi. Deze modellen zijn vaak duurder. Let goed op digitale veiligheid. Bij wifi‑babyfoons (babyfoons met camera en app) gebruik je je smartphone of tablet als ouderunit. Je hebt dan onbeperkt bereik, zolang er goede wifi is. Wel zijn er meer veiligheidsrisico’s.

Een babyfoon‑app maakt van 2 smartphones een babyunit en een ouderunit . Dit is goedkoop en makkelijk. De batterij raakt wel snel leeg. Ook is veiligheid belangrijk. Verder kun je het apparaat dat de babyunit is, dan niet voor iets anders gebruiken.

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Babyfoons met camerafunctie