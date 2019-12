Babyfoon kopen: waar let je op?

Uit onderzoek blijkt dat er maar een klein risico is dat andere mensen ongewenst meeluisteren of kijken. Het risico is klein, maar bestaat wel.

Het risico op meeluisteren is bij een PMR of analoge babyfoon beduidend hoger dan een DECT-babyfoon. Wifibabyfoons kennen weer andere risico's.

Bij wifibabyfoons testen we hoeveel aandacht de fabrikant besteedt aan digitale veiligheid. Als het nodig is, vragen we om verbeteringen en informeren we consumenten. Met een paar simpele stappen kun je de risico's zelf beperken.

Privacy- en veiligheidstips