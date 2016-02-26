Babyfoon kopen: waar let je op?

Met deze babyfoons hoor je alleen het geluid van de babykamer. Ze hebben een babyunit voor op de babykamer en de ouderunit houd je bij je. Maakt je baby geluid, dan hoor je dat meteen. De gevoeligheid hiervan kun je instellen.

De verbinding hiertussen is meestal een DECT-verbinding. Dat is over het algemeen een stabiele verbinding die behoorlijk ver bereik heeft. Je kunt hier alleen niet meedere babyunits op aansluiten.

Geluidsbabyfoons zijn de meest standaard babyfoons en relatief goedkoop.

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De beste babyfoon met alleen geluid