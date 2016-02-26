Babyfoon kopen: waar let je op?

Het is fijn als je je kind goed in de gaten kunt houden met een babyfoon. Maar wat voor eentje kies je dan? Wil je alleen geluid horen of ook beeld zien? Wij geven je een aantal tips, zodat jij de babyfoon kunt kiezen die het beste bij jullie situatie past.
Wil je weten welke babyfoon het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste babyfoon.
Met deze babyfoons hoor je alleen het geluid van de babykamer. Ze hebben een babyunit voor op de babykamer en de ouderunit houd je bij je. Maakt je baby geluid, dan hoor je dat meteen. De gevoeligheid hiervan kun je instellen.
De verbinding hiertussen is meestal een DECT-verbinding. Dat is over het algemeen een stabiele verbinding die behoorlijk ver bereik heeft. Je kunt hier alleen niet meedere babyunits op aansluiten.
Geluidsbabyfoons zijn de meest standaard babyfoons en relatief goedkoop.
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Soorten babyfoons
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De beste babyfoon met alleen geluid
Met deze babyfoons kun je niet alleen je baby horen, maar ook zien. De babyunit is een camera met microfoon. Op de ouderunit heb je live zicht op je kind. Dit kan op een apart beeldschermpje, of via een app op je telefoon of tablet.
Gebruik je voor het beeld een app en wifi, dan speelt internetveiligheid een belangrijke rol.
Babyfoons met camera zijn vaak duurder dan met alleen geluid.
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Soorten babyfoons met camera
Vergelijk babyfoons met beeld en geluid
De beste babyfoon met camera
Kies je voor een babyfoon met alleen geluid, dan bestaat de ouderunit uit een geluidsontvanger. Deze heeft soms een display met gegevens vanuit de babykamer, zoals de temperatuur. Ook kun je door middel van lichtjes het geluid uit de babykamer zíen. Handig als je in een rumoerige omgeving staat.
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Vergelijk babyfoons met een geluidsontvanger
De meeste babyfoons met camera hebben een schermpje als ouderunit. Op dit schermpje kun je je kind zien en horen. Vaak met een VOX-functie, waarbij het scherm aan gaat als er geluid uit de babykamer komt. De kwaliteit van het beeld is minder hoog dan op een smartphone of tablet.
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Vergelijk babyfoons met een beeldscherm
Je kunt ook het beeld en geluid van de babycam ontvangen via een app op je smartphone of tablet.
Je smartphone of tablet is verbonden via jouw huis-wifi. Buitenshuis blijft de verbinding bestaan zolang je een internetverbinding hebt. Digitale veiligheid speelt hierbij een grotere rol. Babycams met app zijn relatief gunstig geprijsd.
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Babyfoon met camera en app
Vergelijk babyfoons met camera en app
Je kunt ook het beeld en geluid ontvangen op zowel een bijbehorend schermpje als via een app. Dit wordt Dual Mode genoemd. Binnenshuis gebruik je de ouderunit. En als die buiten bereik raakt, kun je via wifi kijken op de app op je smartphone of tablet. Digitale veiligheid speelt hierbij een grotere rol. Dit zijn over het algemeen de duurste babyfoons.
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Vergelijk babyfoons met beeldscherm en app
Kies je een babyfoon met alleen geluid, dan heb je twee opties voor het soort verbinding:
De meeste geluidsbabyfoons hebben een DECT-verbinding. Dit is een digitale standaard die we kennen van ‘vaste’ draadloze telefoons. DECT is de veiligste verbinding en is niet storingsgevoelig. Gemiddeld meten we zo'n 90 meter bereik (naar buiten gemeten met 1 muur). Maar er zitten grote verschillen in, van 40 tot 120 meter. Je kunt babyfoons met DECT níet uitbreiden met een tweede ontvanger.
Een enkele geluidsbabyfoon heeft een PMR verbinding. Deze verbinding kennen we van walkietalkies. Hierbij verbind je de babyfoon via een open kanaal/frequentie. Het bereik is een stuk groter dan met een DECT babyfoon, zo’n 200-450 meter (naar buiten gemeten met 1 muur). Maar er is kans dat er meerdere geluiden worden verzonden via het open kanaal. Waardoor je meer kans hebt op verstoringen en meeluisteren.
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Vergelijk babyfoons met DECT
Vergelijk babyfoons met PMR
Welke babyfoons zijn er?
Kies je een babyfoon met camera, dan heb je twee opties voor het soort verbinding:
Babyfoons met camera en beeldschermpje hebben een directe verbinding: FHSS. Je hebt hiermee het minste bereik, zo’n 20-60 meter (naar buiten gemeten met 1 muur). Dit is een kleiner bereik dan bijvoorbeeld DECT. De verbinding is privé en dus veilig tegen meeluisteren. Ook is de de verbinding stabiel en storingsvrij.
De camera en app verbind je via wifi. Het bereik is daarmee oneindig, ook al ben je wel afhankelijk van een goed internetverbinding met smartphone of tablet. Met zo'n verbinding is het extra belangrijk om een zo veilig mogelijke internetverbinding in te stellen.
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Vergelijk babyfoons met direct digitaal
Vergelijk babyfoons met wifi
Welke babyfoons zijn er?
Je wilt natuurlijk voorkomen dat anderen inbreken in de verbinding tussen de babyunit en de ouderunit. Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee kunt houden om dat risico te verkleinen:
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Tips om risico's op hacken te verkleinen
Babyfoons hebben verschillende opties of instellingen die extra gemak of geruststelling kunnen geven. Of de extra's nuttig zijn, hangt af van de leeftijd van je kind en je persoonlijke voorkeur. Vaak geldt: hoe meer opties een babyfoon heeft, hoe duurder het model.
Babyfoons kunnen bijvoorbeeld deze opties hebben:
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Functies op de babyfoon
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Vergelijk babyfoons op verschillende opties voor de babyunit of ouderunit.
Met een tweede kind wil je de huidige babyfoon misschien uitbreiden met een tweede babyunit. Zo kun je met één ouderunit meerdere kinderen monitoren.
Niet elke babyfoon is uitbreidbaar. Babyfoons met DECT kun je bijvoorbeeld niet uitbreiden. Daarbij heb je een extra babyfoon nodig en moet je 2 ouderunits in de gaten houden.
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Vergelijk babyfoons die je kunt uitbreiden
Bij sommige babyfoons zitten extra’s die ouders een veilig gevoel zouden geven over de gezondheid van hun baby. Denk aan speciale matjes, sensoren of sokjes. Deze accessoires raden we af. Ze geven schijnveiligheid, omdat ze wiegendood niet kunnen voorkomen en juist onnodig onrust kunnen veroorzaken vanwege valse alarmen.
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Waarom we alarmsystemen afraden
Bij sommige babyfoons worden onderdelen meegeleverd om de babyfoon op te bevestigen. Denk aan een klem of flexibele arm voor om de bedrand. Of een statief of standaard voor naast het bed. Er kunnen ook bevestigingshouders voor aan de muur bij geleverd worden.
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Hoe hang je de babyfoon het beste op?
Je kunt ook een indoor-beveiligingscamera-met-app gebruiken om je baby in de gaten te houden via wifi. Een beveiligingscamera heeft meestal een terugspreekfunctie.
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De beste beveiligingscamera voor binnen
Met een babyfoon-app tover je 2 smartphones (of tablets) om tot babyunit en ouderunit. Het ene apparaat zet je bij je baby met de camera op hem gericht. Het andere apparaat neem je mee. Via internet kun je zo je baby in de gaten houden via beeld en geluid.
Met onze test zie je meteen welke babyfoons goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.