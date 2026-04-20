Een babyfoon met camera is een handig hulpmiddel voor ouders die hun kleintje in de gaten willen houden, zonder in dezelfde ruimte te hoeven zijn.

Babyfoon met camera kopen

Een babyfoon met camera, ook wel beeldbabyfoon genoemd, geeft je de mogelijkheid om je baby visueel te volgen terwijl je je op afstand bevindt. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er zich afspeelt in de babykamer. En hoef je het kindje niet te storen door de kamer binnen te komen als je wilt weten hoe het met je kindje gaat.

Er zijn talloze babyfoons met camera op de markt, maar hoe weet je wat de beste babyfoon met camera is? Hieronder geven we tips die je helpen bij het maken van een keuze.

Bereik: controleer hoe ver de babycamera werkt. Sommige modellen hebben een beperkt bereik, wat betekent dat je je binnenshuis moet bevinden om gebruik te kunnen maken van de babyfoon. Andere modellen hebben een groter bereik, waardoor je ook buitenshuis in contact kunt blijven met je baby. Of ze werken via internet. Dan maakt het niet uit waar ter wereld je bent.

Geluid: let op de geluidskwaliteit van de babyfoon. Je wilt natuurlijk wel duidelijk kunnen horen wat er in de babykamer gebeurt.

Beeldkwaliteit: de beeldkwaliteit van de camera is ook belangrijk. Zorg ervoor dat je een babyfoon kiest met een camera die heldere en haarscherpe beelden levert, zodat je je baby altijd goed in de gaten kunt houden. Kies ook welke grootte van het scherm je wilt.

Extra functies: sommige babyfoons hebben extra functies, zoals een nachtlampje, een slaapliedje of zelfs een thermometer. Als je denkt dat je hier gebruik van zult maken, kan het de moeite waard zijn om naar een babyfoon met deze extra's te kijken.

Zoek dus een babyfoon met camera die aan jouw wensen voldoet en maak je leven als ouder wat gemakkelijker.

Babyfoons met camera getest

Om je te helpen bij je zoektocht, hebben wij een groot aantal beeldbabyfoons getest. We beoordelen in de test onder meer het beeld, geluid, bereik, gebruiksgemak en de extra's.

Babyfoons met camera vergelijken

Vergelijk de beeldbabyfoons op bovengenoemde testresultaten om te zien welke het best is voor jou en je baby.

Om de selectie wat te verkleinen en beter tot de babyfoon te komen die aan je eisen voldoet, kun je filteren op testresultaten en andere eigenschappen. Wil je bijvoorbeeld een babyfoon met camera en app, een babyfoon met camera zonder wifi of zoek je juist een babyfoon met camera en wifi? Je kunt ook filteren op prijs, bijvoorbeeld als je een goedkope draadloze babyfoon met camera zoekt.

Testresultaten kun je vergelijken als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap. Zo zie je bijvoorbeeld direct wat de beste babyfoon met camera en app is. Daarnaast kun je filteren op merk. In onze vergelijker vind je onder andere de Alecto babyfoon met camera, de Luvion babyfoon met camera, de Motorola babyfoon met camera en de Philips Avent babyfoon met camera.

Ook kun je kiezen voor een babyfoon die je met meerdere camera's kunt gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld een tweede kind in de gaten houden.