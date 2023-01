Alecto-babyfoon kopen

Niets is vervelender dan een storende babyfoon. Let er dus op hoe goed het bereik is. DECT is een storingsvrije verbinding, maar heeft een bereik van maximaal 300 meter. En het bereik hangt onder andere af van hoeveel muren er tussen de Alecto-babyunit en Alecto-ouderunit zitten.

Een babyfoon met beeld heeft over het algemeen een wat kleiner bereik. Je kunt kiezen voor een Alecto-beeldbabyfoon die werkt met een app en wifi. Daarmee kan je verder van huis, of zelfs aan de andere kant van de wereld je kindje zien.

Bovendien zijn de meeste Alecto-babyfoons voorzien van verschillende handige functies, zoals geluidsactivering en een temperatuurweergave. Zo ben je altijd op de hoogte van hoe het met je kind gaat. En met de terugspreekfunctie kun je tegen je kind praten van een afstand.

Alecto-babyfoons getest

We hebben veel babyfoons van Alecto getest. We testen ze op het beeld als ze een camera hebben, op geluid, gebruiksgemak en meer.

De testresultaten van Alecto-babyfoons lopen erg uiteen. Als je een Alecto-babyfoon in de aanbieding hebt gezien, kun je bij ons zien of het ook een goede is.

Alecto-babyfoons vergelijken

Je ziet dat er veel dingen zijn waar je op kunt letten voordat je een Alecto-babyfoon gaat kopen. Je kiest eerst of je een Alecto-video-babyfoon wilt, of een met enkel geluid. En dan kun je kiezen voor verscheidene extra functies.

