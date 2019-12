Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Op het redelijk grote scherm van de Alecto DVM-150 zie je natuurlijk je kindje live in beeld. Verder geeft het display aan of de ingebouwde batterij nog genoeg power heeft, wat de temperatuur is in de babykamer, hoeveel geluid je kind maakt en hoe goed de verbinding is. Bekijk in onze testresultaten o.a. het gemeten bereik en de batterijduur. En of beeld en geluid in orde zijn.