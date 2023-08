Alecto DBX-88GS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

DBX-88 ECO is een babyfoon zonder camera. Op het display van de babyunit kun je de omgevingstemperatuur aflezen. Het is mogelijk om slaapliedjes af te spelen. Als extra heeft het een terugspreekfunctie. Handig is dat op de babyunit een nachtlampje zit. De ouderunit beschikt over temperatuurweergave. Je krijgt een waarschuwing als de temperatuur in de babykamer te hoog is. De ouderunit werkt (ook) op batterijen. Lees in de testresultaten o.a. ons oordeel voor gebruiksgemak en verbinding.