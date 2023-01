Een van de bekendste merken voor babyfoons is Luvion. Wij hebben er meerdere van getest. Veelal met camera, zodat je je kindje goed in de gaten kunt houden.

Luvion-babyfoon kopen

De nieuwste Luvion-babyfoons werken allemaal met een camera voor in de babykamer. Luvion claimt in elke prijsklasse een babyfoon met camera te hebben. Met een babyfoon met camera kun je je kindje extra goed in de gaten houden. Niet alleen hoor je het als je kindje huilt of roept, maar je kunt ook zien wanneer en hoe het beweegt.

Beeldbabyfoons hebben vaak niet zo'n groot bereik. Soms is het handig je kindje ook te zien als je verder van de babykamer bent. Bijvoorbeeld als je even bij de buren zit, of op (zaken)reis bent. In zo'n geval kies je voor een Luvion-babyfoon met camera en app. Daarmee kun je op je telefoon het beeld van de babyfoon zien en maakt het niet uit waar je zit, als je maar internet hebt.

Luvion-babyfoons getest

We hebben Luvion-beeldbabyfoons uit verschillende prijsklassen getest. We testen alle babyfoons aan de hand van een streng testprogramma. Daarbij letten we op hoe goed het beeld en geluid zijn, maar ook beoordelen we het gebruiksgemak en extra functionaliteiten.

Luvion-babyfoons vergelijken

Om voor jou de beste Luvion-beeldbabyfoon te vinden, vergelijk je ze met elkaar. Je kunt eerst filteren op eigenschappen die je belangrijk vindt. En de overige modellen vergelijk je op testresultaten en specificaties. Denk daarbij aan temperatuurweergave, terugspreekfunctie, of hij op batterijen moet werken, en of hij uitbreidbaar moet zijn met een tweede babyunit. Daarmee kun je 2 kindjes in de gaten houden. Vergelijken op testresultaten kun je doen als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.