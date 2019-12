Alecto DBX-88 ECO

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze klassieker Alecto DBX-88 is een goed werkende alleen-geluid babyfoon met veel extra's. Het bereik is goed, maar de geluidskwaliteit blijft achter bij de concurrentie. Zowel de baby- als de ouderunit kunnen werken op batterijen. Wordt ook verkocht onder andere merknamen, zoals de Babypark BP88, en is dan soms iets goedkoper. De wit met grijze 'LIMITED' versie is meestal net iets duurder.