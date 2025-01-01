Welke babyfoon heeft het beste bereik, geeft goed geluid en scherp beeld, en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle babyfoons grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om een goede babyfoon te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke babyfoon uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Met onze test zie je in één oogopslag welke babyfoons goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Bij babyfoons met camera letten we natuurlijk extra op de kwaliteit van het beeld. Daarnaast testen we ook op de kwaliteit van het geluid, meten we het bereik en scoren we het gebruiksgemak en de veelzijdigheid. Lees meer over hoe wij babyfoons testen.
Je wil overal contact hebben met de kinderkamer. In huis, maar ook als je even naar de buren loopt. Daarom testen we wanneer geluid en beeld minder goed worden. We kijken op welke afstand een babyfoon zijn verbinding verliest. Babyfoons met een camera en geluid hebben meer moeite met bereik dan geluidsbabyfoons.
Misschien vind je het handig om van een afstandje te kijken in de babykamer. Een babyfoon met beeld en geluid heeft vaak een klein schermpje of onduidelijk beeld. Maar aantal een babyfoons met camera geeft best redelijk tot goed beeld.
Een liedje voor het slapengaan en een lichtje in het donker. Voor sommige ouders een must, voor andere enkel een plus. Wij kijken wat babyfoons allemaal kunnen. Een aantal babyfoons heeft alles, terwijl sommige niet eens een terugspreekfunctie hebben.
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