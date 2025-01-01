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Professioneel getest!

De beste babyfoon zonder camera voor jou, door ons getest

Welke babyfoon heeft het beste bereik, geeft goed geluid en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle babyfoons grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben babyfoons zonder camera voor je getest

Laat onze test je helpen om een goede babyfoon te kiezen.

  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke babyfoon uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke babyfoons goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Bij babyfoons met alleen geluid letten we uiteraard op de kwaliteit van het geluid, meten we het bereik en beoordelen we onder meer het gebruiksgemak en de veelzijdigheid. Lees meer over hoe wij babyfoons testen.

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    1. Goed geluid

    Het belangrijkste is natuurlijk dat je je kind goed hoort door de babyfoon. Daarom beoordelen we de geluidskwaliteit van alle babyfoons. Uit onze test blijkt dat het geluid niet altijd even goed is.

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    2. Altijd bereik

    Een storende babyfoon of eentje die niet goed werkt is natuurlijk vervelend. We testen daarom het bereik van babyfoons. Gelukkig is dat bij de meeste goed.

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    3. Liedjes en lichtjes

    Een liedje voor het slapengaan en een lichtje in het donker. Voor sommige ouders een must, voor andere enkel een plus. Wij kijken wat babyfoons allemaal kunnen. Een aantal babyfoons heeft alles, terwijl sommige niet eens een terugspreekfunctie hebben.

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Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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