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Professioneel getest!

Het beste campingbedje

De beste campingbedjes zijn makkelijk in gebruik, veilig en stevig. In de winkel kun je dat moeilijk beoordelen. Daarom hebben wij voor je uitgezocht wat het beste campingbedje is. Door alle campingbedjes grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar en goed advies geven.

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Wij hebben campingbedjes voor je getest

Laatste update van de test: 10 juli 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elk campingbedje uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke campingbedjes goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We hebben campingbedjes getest op gebruiksgemak, levensduur en stabiliteit. Natuurlijk testen we ook hoe veilig de bedjes zijn. Lees meer over hoe wij campingbedjes testen.

  • Campingbedjes highlight 1 - opzetten

    1. Campingbedje opzetten en invouwen

    Sommige campingbedjes kunnen je als ouder tot wanhoop drijven. Door een slecht mechanisme of een onduidelijke handleiding. Wij vertellen je welke campingbedjes je makkelijk kunt opzetten, invouwen en in de draagtas kan stoppen. Zo koop jij een bedje dat handig is voor op vakantie of een logeerpartij.

  • Campingbedje highlight 3 - stabiliteit

    2. Geen extra matras

    Bij een campingbedje hoort standaard een basismatras. Dit lijkt erg dun. Daarom wil je misschien een extra matras bij je campingbedje kopen. Uit onze test blijkt dat zo’n extra matras veiligheidsrisico’s kan opleveren. Doe dit dus niet. Het standaard matras van een campingbedje is dik genoeg voor je baby.

  • Campingbedjes highlight 2 - geen extra matras

    3. Stabiliteit

    Een campingbedje moet natuurlijk stevig staan en niet omvallen als je kind erin gaat staan. Of als een oudere broer of zus aan het bedje hangt. Daarom testen wij campingbedjes op stabiliteit. We doen ook een strenge hellingtest. Zo kunnen we je een stabiel campingbed adviseren.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen campingbedjes op deze en nog veel meer punten?
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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.

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