Campingbedjes getest

Een campingbedje is handig als je baby of dreumes gaat logeren. Of misschien zoek je een campingbedje voor op reis of voor bij opa en oma. Het liefst koop je een bedje dat je makkelijk kan opzetten en weer inklappen. Wij helpen je het beste campingbedje te vinden. Het beste campingbedje is er een die veilig is voor je baby en makkelijk in gebruik is. Daarom testen we onder meer de veiligheid, het in- en uitklappen, het matras in hoogte verstellen en het kind in het campingbedje leggen en er uit halen. In onze test hebben we campingbedjes van onder andere Prénatal, Qute, Titaniumbaby, AeroMoov, Bebeconfort, Bugaboo, Deryan, Ding, Hauck, Kinderkraft, Koelstra, Lionelo, Little Dutch, MamaLoes, Maxi-Cosi, Momi, Novi Baby, Nuna en Cabino. Vergelijk de campingbedjes, zodat je een goede voor jou en je kind vindt.

Campingbedje kopen

Er is een groot aanbod van campingbedjes. De meeste vouw je op als een paraplu. Voor een baby die nog niet kan knielen, zitten of zich kan optrekken kun je een campingbedje met een bodemverhoger overwegen. Dan kun je je baby makkelijk in en uit bed tillen. In veel winkels koop je een campingbedje met matras, of je kunt er een extra matras bij kopen. Wij raden gebruik van een extra matras af omdat dit onveilig kan zijn.

Campingbedjes vergelijken

Om het beste campingbedje te vinden, vergelijk je ze bij ons. Je vergelijkt de campingbedjes op veiligheid, gebruiksgemak en levensduur, en ook op de kenmerken van het bedje. Kijk naar het aantal poten of wielen, of er een bodemverhoger bij het campingbedje zit, en wat de afmetingen zijn. Ten slotte is het handig om te weten hoe het bedje en matras schoon te maken zijn.