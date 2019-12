Campingbedje kopen: waar let je op?

Gebruiksgemak

In de meeste babywinkels kun je campingbedjes in uitgeklapte toestand bekijken, maar vraag of je ze mag inklappen, in de tas doen en weer opzetten om te beoordelen hoe dat gaat. Probeer ook uit of het campingbedje eenmaal ingeklapt makkelijk te dragen is. Zit er een hoes bij met handvatten of met een schouderband?

Formaat

Opgevouwen vormen de rechthoekige bedjes een lang en smal, maar dikker pakket en de vierkantere modellen een vierkant en dun pakket. Bedenk wat je makkelijker vindt om te dragen en op te bergen.

Gewicht

Het gewicht van campingbedjes varieert. Probeer in ingeklapte toestand uit wat je acceptabel vindt om te dragen.

Schoonmaken

Let op het schoonmaakgemak. Sommige matrasjes zijn van vuilafstotend materiaal, dat is handig. Let erop of het matrashoesje in de wasmachine kan. De aanwezigheid van veel ritsen en naden in het kuipje maken schoonmaken lastiger.