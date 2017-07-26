Campingbedje kopen: waar let je op?

Een goed campingbedje zet je snel op, klap je eenvoudig in en neem je makkelijk mee. Maar het allerbelangrijkste is dat een campingbed veilig is voor je kind. Daarom doen wij strenge veiligheidstests.
Ben je op zoek naar het beste campingbedje? Met onze keuzehulp kies je een veilig campingbedje voor baby's en kinderentot 15 kg.
Veiligheid is het belangrijkste als je een campingbedje koopt. Met deze tips koop je een veilig campingbedje.
Hierop kun je zelf letten:
In de winkel kun je letten op deze punten, maar je ziet daar niet of een bedje écht veilig is. Daarom doen wij strenge veiligheidstests, zodat jij een veilig campingbed voor je kind kunt kopen. We waarschuwen ook voor onveilige campingbedjes die niet goed uit onze test komen.
Bekijk en vergelijk:
Campingbedjes met een goede score voor veiligheid (alleen voor leden)
Veel ouders kiezen voor een campingbed met extra matras, omdat het meegeleverde matras dun en vrij hard aanvoelt. Juist dat stevige basismatras is ontworpen voor veilig slapen. Een extra matras kan het risico op verstikking, beknelling en uit bed klimmen vergroten.
Baby's slapen prima op het stevige basismatras dat wordt meegeleverd. Probeer dus altijd eerst een campingbed zonder extra matras. Gebruik een extra matras bovendien nooit voor kinderen jonger dan 1 jaar.
Ook belangrijk: de veiligheid van een extra matras hangt af van het campingbed waarin je het gebruikt. Past een matras niet precies, dan kunnen gevaarlijke openingen ontstaan tussen het matras en de zijkant van het bed. Daarom testen en beoordelen wij extra matrassen alleen in combinatie met het campingbed waarvoor ze bedoeld zijn.
Bekijk en vergelijk:
Campingbedjes getest met een extra matras (alleen voor leden)
Campingbedjes klappen op 3 verschillende manieren in en uit:
Ingewikkelde manieren om in- en uit te klappen kunnen je als ouder wanhopig maken. Het is dé eigenschap van campingbedjes waar gebruikers het meeste kritiek op hebben. Vooral als je een bepaalde volgorde moet volgen bij het opzetten en inklappen, geeft dat problemen. Bekijk daarom ook deze handige tip om campingbedjes uit- en in te klappen.
Bekijk en vergelijk:
Campingbedjes die je makkelijk kunt opzetten en inklappen (alleen voor leden)
Campingbedjes met een brede onderkant kunnen stabieler zijn. Maar door die brede onderkant sta je als verzorger wel verder naar buiten toe. Het kan daardoor moeilijker zijn om in het bedje te reiken om het bed op te maken. Ook je kind erin leggen en eruit halen is lastiger. Als de onderkant veel uitsteekt, kun je er bovendien sneller over struikelen.
Om je kind makkelijk in en uit bed te tillen, is het handig als je je voeten onder het bed kunt plaatsen. Bij reisbedjes die direct op de grond staan, is dit lastiger.
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Campingbedjes waar je je kind makkelijk in en uit kunt tillen (alleen voor leden)
Een campingbedje met een lang matras kun je langer gebruiken. Koop daarom een bedje met een matras van minimaal 110 cm. Een bijkomend voordeel: lange bedjes kun je meestal compacter opvouwen dan korte bedjes.
Bij korte campingbedjes is er al gauw te weinig ruimte bij het hoofd- en het voeteneinde. Heb je weinig ruimte, dan kan een kort campingbedje juist een goede oplossing zijn.
Als je op reis gaat, is het fijn als het campingbed weinig ruimte inneemt. In onze test berekenen we daarom het volume van het opgevouwen bed. Compact betekent niet altijd dat het bedje ook klein is. Vaak hebben juist de bedjes die compact opvouwen een normale lengte.
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Compacte campingbedjes (35 liter)
Rechthoekige bedjes vouw je op tot een lang en smal, maar vrij dik pakket. Vierkantere modellen vouw je op tot een vierkant en dun pakket. Bedenk wat je makkelijker vindt om te dragen en op te bergen.
Zoek je een lichtgewicht campingbedje (8 kg), dan moet je het stellen zonder extra's zoals wielen of een commodeblad. Een campingbedje van gemiddeld gewicht weegt 8 à 10 kg. Hoe meer accessoires, hoe zwaarder het bed. Het zwaarste campingbed in onze test weegt met alle accessoires zelfs bijna 18 kg!
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Lichtgewicht campingbedjes
In de meeste campingbedjes kan een kind van maximaal 15 kg slapen. Als de fabrikant geen maximumgewicht aangeeft, kun je uitgaan van 15 kg. Dit is gemiddeld voor een kind van 2 tot 3 jaar. Maar een zwaarder kind van 3 kan ook wel 20 of 21 kilo wegen. Let hier dus op als je een campingbed voor een peuter gebruikt. De bodemverhoger heeft soms een lager maximaal draaggewicht.
De meeste ouders stoppen met het gebruik van een campingbed als hun kind 2,5 tot 3 jaar oud is. Op die leeftijd kan een kind ook in een normaal bed slapen. Toch blijkt uit ons panelonderzoek dat reisbedjes nog vaak gebruikt worden door oudere kinderen, terwijl dit eigenlijk qua gewicht niet kan. Campingbedjes voor zwaardere kinderen zijn vrijwel niet te koop.
Sommige matrasjes hebben aan de buitenkant vuilafstotend materiaal. Dan veeg je viezigheid makkelijker weg. Kijk ook of de matrashoes in de wasmachine kan. Heeft een hoes veel ritsen en naden? Dan is schoonmaken moeilijker.
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Campingbedjes die je gemakkelijk kunt schoonmaken (alleen voor leden)
Campingbedjes kunnen verschillende extra's hebben. Sommige accessoires kun je later los bijkopen. Deze mogelijkheden komen vaak voor bij campingbedjes:
Lees meer over:
Extra mogelijkheden voor een campingbedje
Er zijn ook slaaptentjes, zoals van Deryan en Nomad. Ze klappen uit en in met de pop-upmethode. Zo’n tentje is lichter, kleiner en makkelijker mee te nemen dan een campingbed. Een compact tentje past zelfs in een backpack voor een verre reis.
Een nadeel is dat je kind op de grond ligt en minder goed te zien is. Let ook op tocht bij de grond, bijvoorbeeld onder de deur. Daarnaast zijn deze tentjes minder stevig dan campingbedjes.
We hebben geen slaaptentjes getest. Voor slaaptentjes gelden namelijk andere veiligheidsrisico's en testmethoden dan voor gewone campingbedjes. Dat maakt het lastig om ze eerlijk met elkaar te vergelijken.
Met onze test zie je meteen welke campingbedjes goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.