Campingbedje kopen: waar let je op?

Veiligheid is het belangrijkste als je een campingbedje koopt. Met deze tips koop je een veilig campingbedje.

Hierop kun je zelf letten:

Blijft het frame alleen staan als het vergrendeld is?

Heeft het inklapmechanisme een kindveilige sluiting?

Zijn de zijkanten luchtdoorlatend?

Kunnen de wielen op de rem gezet worden?

Is het bed netjes afgewerkt, zonder scherpe delen waaraan je kind zich kan bezeren?

In de winkel kun je letten op deze punten, maar je ziet daar niet of een bedje écht veilig is. Daarom doen wij strenge veiligheidstests, zodat jij een veilig campingbed voor je kind kunt kopen. We waarschuwen ook voor onveilige campingbedjes die niet goed uit onze test komen.

Bekijk en vergelijk:

Campingbedjes met een goede score voor veiligheid (alleen voor leden)