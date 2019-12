Hoe wij campingbedjes testen

Testoordeel

Het totale testoordeel voor elk reisbedje bestaat uit een aantal aspecten:

Gebruiksgemak (50%)

Levensduur (30%)

Stabiliteit (20%)

Natuurlijk testen we ook de veiligheid van de bedjes. Als een bedje op een of meer veiligheidspunten de test niet doorstaat, is dit van invloed op het uiteindelijke rapportcijfer.

Bij sommige matrasjes wordt een extra matras aangeraden door de winkel of fabrikant.

Bekijk welk campingbedje als Beste uit de Test komt of vergelijk de campingbedjes.

Gebruiksgemak

Alle bedjes worden getest door 6 ouders (3 moeders, 3 vaders). Na een aantal oefenrondes doen ze het volgende met het bedje:

uitvouwen

opmaken

kind erin leggen

kind er weer uithalen

bed invouwen

bed in de bijbehorende hoes of tas stoppen.

Als het mogelijk is verstellen ze ook de matrashoogte.

Bij alle handelingen beoordelen ze hoe gemakkelijk het gaat.

Daarnaast bekijken 3 experts hoe goed de bedjes en matrasjes schoon te maken zijn. Ook beoordelen ze de duidelijkheid en volledigheid van de gebruiksaanwijzing.

Levensduur

Om de levensduur te testen worden de bedjes 300 keer in- en uitgevouwen. Daarnaast duwt een machine vanuit verschillende hoeken 2000 keer tegen een bedje om te kijken of het heel blijft.

We testen of de bodem en de eventuele verstelbare bodem stevig genoeg zijn en of het frame tegen een stootje kan.

Stabiliteit

Een campingbedje moet natuurlijk niet om kunnen vallen. Daarom testen wij of hij kantelt of omvalt als er tegenaan wordt geduwd. Omdat we stabiliteit belangrijk vinden voeren we een extra test uit die niet in de veiligheidsnorm staat. We plaatsen het bed met een gewicht erin op een helling van 20 graden en kijken of hij overeind blijft.

Veiligheid

We testen of de bedjes voldoen aan de veiligheidsnorm EN716-1 en EN716-2, met onder andere de volgende onderdelen:

Ontvlambaarheid van de gebruikte materialen van het bedje.

Gevaarlijke onderdelen (scherpe, uitstekende, scharende en afknijpende onderdelen, kleine onderdelen die kinderen kunnen inslikken, gaten en ruimtes waar een kindervingertje in bekneld kan raken).

Constructie van de sluitingsmechanismen (blijft het bedje ook onder druk uitgeklapt staan) en de zijkanten (zijn ze niet te laag).

Veiligheidswaarschuwingen die op het bedje of in de gebruiksaanwijzing moeten staan.

Het matrasje wordt daarnaast getest op een aantal onderdelen van de veiligheidsnorm EN16890, zoals brandveiligheid en verstikkingsgevaar.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke campingbedjes goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste campingbedje

Lees ook: