Hoe wij campingbedjes testen

Testoordeel

Het totale testoordeel voor elk reisbedje is gebaseerd op een aantal onderdelen:

Gebruiksgemak (50%)

Levensduur (30%)

Stabiliteit (20%)

Natuurlijk testen we ook de veiligheid van de bedjes. Wij vinden dat je mag verwachten dat elk campingbed veilig is. Daarom krijgt een veilig campingbed geen bonuspunten, maar krijgt een onveilig bedje wel strafpunten. Veiligheid weegt dus niet mee in het testoordeel. Maar als een bedje op een of meer veiligheidspunten niet slaagt, krijgt het wel een lager testoordeel.

Sommige winkels of fabrikanten raden een extra matras aan. Wij raden dit af, vooral voor baby's. Een extra matras kan onveilig zijn. Baby's kunnen stikken als ze met hun gezicht wegzakken in een te zacht matras. En grotere kinderen kunnen door een te hoog matras makkelijker uit het bedje klimmen.

Bekijk welk campingbedje als Beste uit de Test komt of vergelijk de campingbedjes.

Gebruiksgemak

Het gebruiksgemak van de campingbedjes beoordelen we op de volgende punten:

Handleiding

Opzetten en inklappen

Matras in hoogte verstellen

Bed opmaken

Kind in en uit bed tillen

Opgevouwen in de tas stoppen

Opgevouwen dragen

Schoonmaken

Levensduur

Om de levensduur te testen, worden de bedjes 300 keer in- en uitgevouwen. Daarnaast duwt een machine 2000 keer vanuit verschillende hoeken tegen het bedje om te controleren of het heel blijft.

We testen of de bodem stevig genoeg is. Dit doen we ook met de bodemverhoger, als die erbij zit. We testen ook of het frame tegen een stootje kan.

Stabiliteit

Een campingbedje mag natuurlijk niet omvallen. Daarom testen we of het bedje kantelt of omvalt als er tegenaan wordt geduwd. We vinden stabiliteit belangrijk. Daarom voeren we een extra test uit die niet in de veiligheidsnorm staat. We plaatsen het bed met een gewicht erin op een helling van 20 graden. Vervolgens kijken we of het bedje overeind blijft.

Veiligheid

We testen of de bedjes voldoen aan de veiligheidsnormen EN716-1 en EN716-2. We letten onder andere op de volgende punten:

Ontvlambaarheid van de gebruikte materialen van het bedje.

Gevaarlijke onderdelen (scherpe, uitstekende, scharende of afknijpende onderdelen, kleine onderdelen die kinderen kunnen inslikken en gaten waar een kindervingertje in bekneld kan raken).

Constructie van de sluitingsmechanismen (blijft het bedje ook onder druk veilig uitgeklapt) en de zijkanten (zijn ze hoog genoeg).

Veiligheidswaarschuwingen die op het bedje of in de gebruiksaanwijzing moeten staan.

Het matrasje wordt daarnaast getest op een aantal onderdelen van de veiligheidsnorm EN16890. Zoals brandveiligheid en verstikkingsgevaar.