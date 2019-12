Veiligheid van een campingbedje

Else Meijer , Expert Woning & Huishouden Bijgewerkt op:12 augustus 2019

Zoals bij iedere aanschaf voor je kind staat veiligheid voorop. Let altijd op een aantal zaken voordat je een bedje koopt.

Liever geen extra matras

Veel winkels of fabrikanten raden een extra matras aan. Wij raden het af, want het kan een onveilige situatie opleveren.

Frame

Het frame mag niet uit zichzelf blijven staan als het nog niet vergrendeld is, want daardoor is er een grotere kans dat je het bed vergeet te vergrendelen.

Inklappen

Het inklapmechanisme moet een kindveilige sluiting hebben, zodat alleen een volwassene het bed kan inklappen.

Luchtdoorlatendheid

Het bedje moet 2 luchtdoorlatende zijkanten hebben.

Zijwanden

De zijwanden moeten minimaal 50 cm hoog zijn vanaf de bovenkant van het matras.

Wielen

Controleer altijd of eventuele wielen geblokkeerd kunnen worden met een rem. Heeft een bedje 4 wielen, dan moeten 2 daarvan geblokkeerd kunnen worden.

Kuip

Er mogen geen openingen in de kuip zitten.

Gaas

De diameter van de gaatjes in het gaas mag niet groter zijn dan 7 mm en het gaas mag niet makkelijk uit te rekken zijn.

Afwerking

Let op de afwerking: kunnen er vingertjes tussen de scharnieren komen? Zijn er uitstekende delen waar een kind met zijn kleding aan kan blijven haken?

Hoeken

Zijn de hoeken van het bed goed afgerond? Als over de hoeken beschermflappen zitten, moeten deze lang genoeg zijn en strak om de hoeken zitten zodat kinderen er niet aan kunnen blijven hangen.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke campingbedjes goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste campingbedje

