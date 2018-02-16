Veiligheid van een campingbedje

Veilig campingbedje kopen

In een winkel of webshop kun je niet goed beoordelen of een campingbedje echt veilig is. Daarom hebben wij campingbedjes uitgebreid getest in een gespecialiseerd testlab. Zo kies jij makkelijk en snel een veilig campingbedje.

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Campingbedjes die goed scoren op veiligheid (alleen voor leden)

Campingbedje veilig gebruiken

Een veilig campingbedje kan alsnog onveilig worden als je het niet juist gebruikt. Lees daarom zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en let ook op de volgende dingen:

Kies een veilige plek voor het campingbedje

Plaats het bedje op een vlakke ondergrond.

Plaats het campingbedje op een veilige plek, uit de buurt van gordijnen, koorden, snoeren en lage meubels.

Staat het kruipluik open? Zorg dan voor een veilige omgeving. Let bijvoorbeeld extra op koorden, snoeren, open ramen en gevaarlijke voorwerpen. Is er een trap in de buurt? Sluit die dan altijd af met een traphekje.

Controleer het campingbedje voor gebruik

Check voor elk gebruik of de vergrendeling goed vastzit door stevig op het bedje te duwen.

Controleer bij campingbedjes met wielen of het bedje op de rem staat.

Heeft het bedje beschermflappen over de hoeken? Zet deze dan strak vast zodat er geen kinderhandjes tussen kunnen.

Houd een campingbedje zo leeg mogelijk

Houd het bed zo leeg mogelijk, zonder kussens, grote knuffels of speelgoed.

Gebruik geen extra matras in een campingbed. Het meegeleverde matras lijkt hard, maar is juist ontworpen om veilig op te slapen. Een extra matras kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

Gebruik geen ledikantmatras in een campingbed. Daarmee wordt de afstand tot de rand van het bedje kleiner en kan een peuter makkelijker uit bed klimmen. De zijwanden moeten minimaal 50 cm hoog zijn vanaf de bovenkant van het matras.

Haal het commodeblad weg voordat je kind in het campingbedje gaat slapen.

Let op de ontwikkeling van je kind

Gebruik geen extra matras voor kinderen jonger dan 1 jaar.

Stop met het gebruik van de bodemverhoger zodra je kind kan knielen, zitten of zich optrekken. Dan kan je kind uit het bedje klimmen of eruit vallen.

Houd het kruipluik gesloten bij baby's.

Let op het maximale draaggewicht van accessoires zoals de bodemverhoger en het commodeblad.

Lees meer tips voor veilig gebruik van campingbedjes.

De algemene adviezen over veilig slapen gelden natuurlijk ook voor campingbedjes.