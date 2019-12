Extra mogelijkheden voor een campingbedje

Matras

Veel winkels of fabrikanten raden een extra matras aan. Wij raden het af, want het kan een onveilige situatie opleveren.

Bodemverhoger

Bij veel campingbedjes kun je een bodemverhoger kopen (of hij zit er standaard bij), zodat je niet zo diep hoeft te bukken. Gebruik hem in elk geval niet meer als je baby kan zitten, de baby kan dan uit het bedje klimmen.

Niet stevig genoeg

In onze test bleek dat een aantal bodemverhogers niet stevig genoeg was: de stof scheurde toen er druk op de verhoger werd uitgeoefend. Als een bodemverhoger ergens loslaat kan de stof door het gewicht verder scheuren en kan de baby uiteindelijk naar beneden vallen.

Veiligheidsnorm

Een bodemverhoger die alleen met een rits vastzit voldoet niet aan de veiligheidsnorm. Met een rits is de bodemverhoger te makkelijk los te maken. Koop er dus liever 1 die je met klemmen in het bedje hangt.

Commodeblad

Bij sommige campingbedjes kun je een commodeblad kopen. Je bevestigt het op het bedje en kunt er de baby op verschonen. Let op tot welk gewicht het commodeblad te gebruiken is.

Wij testten een aantal commodebladen uit: van Qute (bij bedjes Q-Sleep en Q-Break), Nuna (bij Sena Aire) en MamaLoes (bij Estilo). Deze waren allemaal stevig vast te maken en gemakkelijk in het gebruik.

Kruipluik

Er zijn campingbedjes met een ‘kruipluik’: zo kunnen kinderen zelf in en uit het bedje kruipen als ze wat ouder zijn. Het kruipluik mag niet van binnenuit te openen zijn. Als je kind zelf uit het bedje kan komen is het ook belangrijk dat de onderkant van het bedje veilig is (geen scherpe uitsteeksels, touwtjes enzovoort).

Klamboe

Een klamboe is een praktische optie, vooral in de zomermaanden of op vakantie. Niet elk merk verkoopt een klamboe die bij het specifieke bedje hoort, er zijn ook merkloze klamboes te koop. Check wel even of hij goed past.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke campingbedjes goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste campingbedje

