Extra mogelijkheden voor een campingbedje

Extra matras campingbedje nodig?

In de gebruiksaanwijzing van veel bedjes staat de verplichte waarschuwing dat je maar 1 matras mag gebruiken. Toch raden veel winkels een extra matras aan. Wij raden een campingbedje met extra matras af, omdat dit onveilig kan zijn.

Bodemverhoger voor campingbedje handig?

Bij een campingbedje met bodemverhoger hoef je minder diep te bukken om je baby in bed te leggen. In een verstelbaar campingbedje kun je je baby ook makkelijker bereiken, bijvoorbeeld om te troosten. Een campingbedje met verstelbare bodem is meestal wel duurder en zwaarder dan een niet-verstelbaar bedje. De bodemverhoger kun je maar enkele maanden gebruiken. Bedenk dus of je dit de extra kosten waard vindt.

De bodemverhoger haal je weg zodra je kind groter wordt. Stop met het gebruik van de bodemverhoger als je baby kan zitten, op de knieën kan zitten of zich kan optrekken. Je kind kan dan over de rand van het bed vallen. Sommige kinderen kunnen dit al met 6 maanden. Let dus goed op hoe je kind zich ontwikkelt en haal de verhoger op tijd uit het bedje.

Let ook op het maximale gewicht dat de bodemverhoger kan dragen. Dat is vaak minder dan wanneer het matras in de lage stand ligt.

Niet stevig genoeg

In onze test bleek dat sommige bodemverhogers niet stevig genoeg waren: de stof scheurde toen er druk op de verhoger werd uitgeoefend. Als een bodemverhoger ergens losraakt, kan de stof verder scheuren door het gewicht. De baby kan dan naar beneden vallen.

Veiligheidsnorm

Een bodemverhoger die alleen met een rits vastzit, is niet veilig. Met een rits kan de verhoger te makkelijk loskomen. Kies liever een verhoger die je met klemmen in het bedje hangt. Om de verhoger in een andere stand te zetten, moeten minstens 2 handelingen of bewegingen nodig zijn. Dit maakt het zo lastig dat het kind het niet zelf kan doen.

Bekijk en vergelijk:

Een veilig campingbed met bodemverhoger (alleen voor leden)

Kruipluik voor campingbedjes

Bij een campingbedje met kruipluik kunnen kinderen zelf in en uit het bedje kruipen als ze wat ouder zijn. Als verzorger hoef je je dreumes dan niet steeds te tillen. Ongeveer de helft van de kampeerbedjes heeft zo'n kruipopening. Het kruipluik mag niet van binnenuit te openen zijn. Want je wilt niet dat het kind ongewenst uit het bedje kruipt.

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Campingbedjes met een kruipluik

Campingbedjes met commodeblad

Met een campingbedje met commodeblad heb je altijd een plek om luiers te verschonen onderweg. Een aantal geteste campingbedjes heeft zo'n verschoontafel. Deze waren allemaal stevig vast te maken en makkelijk te gebruiken. Een campingbed met extra verschoonunit is vaak wel wel duurder en zwaarder. Bij sommige reisbedjes zit een verschoontafel erbij. Bij andere kun je er los een kopen. Het commodeblad bevestig je op het bedje. Kijk in de handleiding tot welk gewicht het commodeblad veilig te gebruiken is. Blijf altijd bij je kind tijdens het verschonen. Zo voorkom je dat je kind van de luiertafel rolt.

Bekijk en vergelijk:

Campingbedjes met een commodeblad

Campingbedje met wielen

Een campingbedje met wielen kun je gemakkelijk verplaatsen, bijvoorbeeld naar een andere kamer. Wielen zijn ook handig om het bedje opzij te schuiven. Bijvoorbeeld om het beddengoed te verwisselen, om het bedje schoon te maken, of om eronder te stofzuigen. Ongeveer de helft van de kampeerbedjes heeft wielen. Check wel of er een rem op de wielen zit.

Bekijk en vergelijk:

Campingbedjes met wielen

Campingbedje als co-sleeper

Een campingbedje met co-sleeper functie kun je tegen het bed van de ouder aanschuiven. In de test vonden we helaas ook onveilige campingbedjes. Er zijn enkele campingbedjes met een co-sleeper functie die we afraden. Het kind kan dan tussen het campingbed en het bed van de ouders in rollen en dat is gevaarlijk.

Campingbedje met klamboe

Een campingbedje met klamboe houdt muggen en andere insecten weg van je kindje. Een muggennet verkleint de kans op insectenbeten en mogelijke ziektes, vooral in gebieden waar dat nodig is. Zo'n muskietennet kan dus handig zijn in de zomer of op vakantie. Zorg ervoor dat de klamboe buiten het bereik van nieuwsgierige handjes blijft voor veilig slapen.

Bij sommige campingbedjes kun je een klamboe los kopen. Niet elk merk biedt een klamboe die speciaal bij het bedje past, maar er zijn ook merkloze opties. Check wel of hij goed past.

Vergelijk geteste campingbedjes

In onze Vergelijker vind je campingbedjes in allerlei soorten en maten. Je kunt filteren op verschillende kenmerken en accessoires. Zo zie je in 1 overzicht makkelijk al onze geteste campingbedjes met kruipluik en wielen. Je kunt natuurlijk zelf een combinatie van eigenschappen kiezen.

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Alle geteste campingbedjes