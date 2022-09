Gefaald bij de test

Bij 13 campingbedjes ging tijdens het testen iets zodanig mis dat ze een onvoldoende krijgen als testoordeel. Er gingen bijvoorbeeld onderdelen kapot, zoals het frame, de bedbodem en bodemverhoger. Bij sommige bedjes zijn de hoekpunten niet glad genoeg. En enkele bedjes voldoen niet aan brandveiligheidseisen.

Ook kwamen we onvolledige gebruiksaanwijzingen en voorschriften tegen. Dat is kwalijk, want voor campingbedjes is tot in het kleinste details vastgelegd hoe de gebruikshandleiding eruit moet zien. Fabrikanten hoeven dat alleen maar over te nemen. Toch doen ze dit vaak niet goed.

Afrader of onvoldoende?

Een campingbedje met een laag testoordeel is niet automatisch onveilig. Een veiligheidswaarschuwing die ontbreekt is minder ernstig dan een bedbodem die kapot gaat. Ook het moment waarop iets kapot gaat maakt verschil. Is dat direct aan het begin van de test? Dan is dat natuurlijk erger dan wanneer dat helemaal aan het einde gebeurt.

Dit zie je terug in het testoordeel. Hoe erger het gebrek, hoe lager het cijfer.

Een bedje dat bij stabiliteitstesten een beetje los komt van de grond is minder ernstig dan een bed dat in zijn geheel omvalt. Dat vinden wij zeer ernstig. Als een campingbedje echt onveilig is, dan krijgt het van ons het oordeel afrader.

Afraders

Wij raden 4 campingbedjes af omdat ze echt onveilig zijn. Afraders zijn producten met een testscore lager dan 3.

Onvoldoendes

In onze test kregen 9 campingbedjes een onvoldoende omdat ze kapot gingen of niet veilig genoeg waren.

NVWA

Wij hebben de lijst met onveilige campingbedjes gedeeld met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA ziet erop toe dat fabrikanten en importeurs de wetgeving op het gebied van productveiligheid naleven en consumenten op een juiste wijze informeren over het veilig gebruik van producten.