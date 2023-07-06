Deze campingbedjes raden wij af

Wij raden enkele campingbedjes af omdat ze echt onveilig zijn. Afraders zijn producten met een testscore van een 3 of lager. In deze lijst staan ook bedjes die inmiddels niet meer verkrijgbaar zijn. We laten ze in deze lijst staan omdat je ze nog wel tweedehands kunt kopen.

NVWA gewaarschuwd

Wij hebben de lijst met onveilige campingbedjes gedeeld met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA houdt toezicht op de naleving van de wetgeving rondom productveiligheid. Zodat fabrikanten consumenten op de juiste manier informeren over het veilige gebruik van producten.

Campingbedjes die falen in de test

Bij een aantal campingbedjes ging er tijdens het testen iets zo mis dat ze een onvoldoende kregen als testoordeel. Zo gingen er onderdelen kapot, zoals het frame, de bedbodem of de bodemverhoger. Ook bij de co-sleeper functie ging het mis. Bij een van de bedjes kan een kind tussen het campingbed en het bed van de ouder vallen.

We kwamen ook onvolledige gebruiksaanwijzingen tegen. Terwijl voor campingbedjes precies is vastgelegd hoe de handleiding eruit moet zien. Fabrikanten hoeven dit alleen maar over te nemen, maar toch doen ze dit vaak niet goed.

Bekijk campingbedjes met een goed oordeel voor veiligheid (alleen voor leden)

Afrader of onvoldoende?

Een campingbedje met een laag testoordeel is niet per se onveilig. Een ontbrekende veiligheidswaarschuwing is bijvoorbeeld minder ernstig dan een bedbodem die kapot gaat. En een reisbedje dat bij stabiliteitstesten een beetje los komt van de grond is minder gevaarlijk dan een bed dat in zijn geheel omvalt. Dit zie je terug in het testoordeel. Hoe erger het gebrek, hoe lager het cijfer. Als een campingbedje echt onveilig is, dan krijgt het van ons het oordeel Afrader.

Deze campingbedjes scoorden onvoldoendes

In onze test kregen meerdere campingbedjes een onvoldoende omdat ze kapot gingen of niet veilig genoeg waren. In de lijst staan ook bedjes die inmiddels niet meer verkrijgbaar zijn. We laten ze staan omdat je ze nog wel tweedehands kunt kopen.

Alleen voor leden

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PV-component Onveilige campingbedjes