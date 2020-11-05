Gebruikstips voor je campingbedje

Ouders vinden een comfortabel matras belangrijk voor hun kind. Uit ons panelonderzoek blijkt dat ouders vaak ontevreden zijn over het basismatras van het campingbed. Ze vinden het te dun, te hard en ongeschikt om op te liggen.

Daarom kiest 80% van de ouders voor een campingbed met extra matras. Maar een extra matras kan een campingbedje minder veilig maken.Wij raden een extra matras daarom af, zeker voor baby's.

Een dik ledikantmatras maakt het campingbed ondieper. Vooral peuters kunnen hierdoor gemakkelijker uit het reisbed klimmen.