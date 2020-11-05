Gebruikstips voor je campingbedje

Heb je een campingbedje gekocht? Met een paar eenvoudige aandachtspunten gebruik je het veilig.
Ouders vinden een comfortabel matras belangrijk voor hun kind. Uit ons panelonderzoek blijkt dat ouders vaak ontevreden zijn over het basismatras van het campingbed. Ze vinden het te dun, te hard en ongeschikt om op te liggen.
Daarom kiest 80% van de ouders voor een campingbed met extra matras. Maar een extra matras kan een campingbedje minder veilig maken.Wij raden een extra matras daarom af, zeker voor baby's.
Een dik ledikantmatras maakt het campingbed ondieper. Vooral peuters kunnen hierdoor gemakkelijker uit het reisbed klimmen.
Gebruik een campingbedje bij voorkeur niet als vaste slaapplaats. Het is bedoeld als tijdelijk bed voor onderweg of tijdens een logeerpartij.
En het lijkt misschien comfortabeler om een babymatras in het campingbed te leggen, maar dat is geen goed idee.
Kies een veilige plek voor het campingbed. Zet het niet direct naast lage meubels. Want handige peuters kunnen deze gebruiken om uit het bed te klimmen.
Zorg ook dat het bedje niet in de buurt staat van gordijnen, koorden en snoeren. Een kind kan hierin verstrikt raken en in het ergste geval zelfs stikken. Plaats het reisbedje liever niet bij een open raam, verwarming of kachel. Tocht en warmte zijn onprettig voor je kind.
Controleer bij elk gebruik of de vergrendeling goed vastzit door stevig op het bedje te duwen. Doe dit zelfs als je hebt gehoord dat de vergrendeling is vastgeklikt.
Bekijk en vergelijk:
Campingbedjes die je makkelijk kunt opzetten en inklappen (alleen voor leden)
Het ezelsbruggetje 'KLM' (kort, lang, midden) helpt bij uit- en inklappen van veel campingbedjes. Bij uitklappen begin je met de korte zijden, dan de lange zijden en als laatste het midden. Bij inklappen doe je het precies andersom: midden, lang, kort. Dit zorgt ervoor dat het bedje correct wordt opgezet en ingeklapt, zonder gedoe.
Check voor de zekerheid ook de gebruiksaanwijzing, want niet ieder campingbedje werkt precies hetzelfde.
Bij een campingbed met bodemverhoger ligt je baby hoger. Dat is prettig, omdat je minder diep hoeft wanneer je je kind neerlegt en optilt.
Plaats de bodemverhoger altijd volgens de gebruiksaanwijzing en controleer of alle bevestigingspunten goed vastzitten voordat je je baby erin legt.
Stop met het gebruik van de bodemverhoger zodra je kind kan knielen, zitten of zich optrekken. Dan kan je kind uit het bedje klimmen of eruit vallen.
Let ook op het maximale gewicht van de bodemverhoger. Dat ligt vaak lager dan het maximale gewicht voor de lage matraspositie.
Bekijk en vergelijk:
Campingbedjes met een bodemverhoger
Met een kruipluik kan een peuter zelf in en uit het campingbed klimmen. Dat kan handig zijn voor wat oudere kinderen.
Staat het kruipluik open? Zorg dan voor een veilige omgeving. Let bijvoorbeeld extra op koorden, snoeren, open ramen en gevaarlijke voorwerpen. Is er een trap in de buurt? Sluit die dan altijd af met een traphekje. Zo voorkom je dat je peuter in een onveilige situatie terechtkomt.
Houd bij baby's het kruipluik gesloten. Controleer altijd of de rits goed dicht is als je kind in het bedje slaapt. Een campingbed zonder kruipluik heeft als voordeel dat je dit niet in de gaten hoeft te houden.
Bekijk en vergelijk:
Campingbedjes met een kruipluik
Met een commodeblad verschoon je je baby op een prettige werkhoogte. Bevestig het commodeblad volgens de gebruiksaanwijzing en controleer vóór elk gebruik of het stevig vastzit en goed is vergrendeld.
Let ook op het maximale draaggewicht van het commodeblad. Dat ligt vaak lager dan het maximale draaggewicht van het campingbed zelf.
Laat je baby nooit alleen op het commodeblad liggen, ook niet heel even. Een baby kan onverwacht omrollen en van het blad vallen. Houd daarom altijd 1 hand bij je kind en leg luiers en verzorgingsspullen vooraf binnen handbereik.
Gebruik het commodeblad alleen tijdens het verschonen en haal het daarna van het campingbed af. Laat je kind niet in het campingbed slapen met het commodeblad eraan vast.
Met extra accessoires kunnen extra gaten ontstaan waar kinderen hun vingers, hand of hoofd tussen kunnen steken. En dat kan extra beknellingsrisico's met zich meebrengen.
Bekijk en vergelijk:
Campingbedjes met een commodeblad