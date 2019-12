Extra matras: extra risico

Veel ouders denken dat het matras in het campingbedje te dun is en gebruiken er een extra matrasje bij. Wij raden zo’n extra matrasje af, zeker voor baby’s.

Waarom is een extra matras gevaarlijk?

In winkels adviseren vaak extra matras bij campingbedjes, al dan niet van hetzelfde merk als het bedje. Wij raden een extra matras juist af. Ook sommige fabrikanten raden extra matrasjes af, al worden die toch verkocht bij hun bedjes.

Te ver in wegzakken

Een extra matras is vaak zacht en een centimeter of 5 dik. Dat kan vooral voor baby’s gevaarlijk zijn. Als ze er met hun gezichtje in komen te liggen, bijvoorbeeld doordat ze op hun buik rollen, kan dat verstikking tot gevolg hebben.

Tussen de matrassen komen

Het originele matras met de harde basis is nodig voor de stevigheid. Het extra matras moet op het originele matras worden gelegd. Maar 2 matrassen op elkaar kunnen gaan schuiven, of het kind kan het extra matras optillen. Hij kan dan met zijn hoofdje tussen de 2 matrassen terechtkomen, of tussen het matras en de wand van het bed.

Uit het bedje klimmen

Door een extra matras in het bedje te leggen wordt het bedje ondieper. Het kind kan hierdoor gemakkelijker uit het bedje klimmen, met alle gevolgen van dien.

Babymatrassen zijn niet geschikt om te gebruiken in een campingbed. Ze zijn te dik, waardoor een kind makkelijker uit het campingbed kan klimmen.

Kleine onderdelen inslikken

Uit onze test campingbedjes bleek dat er bij extra matrassen soms kleine onderdelen (bijvoorbeeld trekkers van ritsen) loslaten die kinderen in hun mond kunnen stoppen.

Toch kopen? Tips

Wil je toch een extra matras aanschaffen, let dan op het volgende:

Gebruik het extra matras niet tot je kind 1 jaar oud is.

Het extra matras moet goed passen: er mag maximaal 3 cm ruimte zitten tussen het matras en de zijwanden van het bedje.

Koop het extra matras dat door de fabrikant van het bedje wordt geproduceerd. En uiteraard voor het juiste model bedje. De kans dat het goed past is dan het grootst.

Een extra matras dat (bijvoorbeeld met klittenband) kan worden vastgemaakt aan de bedbodem verkleint de kans dat het kind tussen beide matrassen komt.

Koop een stevig matras dat niet kan worden vervormd.

Lees de gebruiksaanwijzing van het bedje en van het extra matras.

Variant: hoes om de 2 matrassen

Er bestaan varianten waarbij het extra matras geleverd wordt met een hoes. In die hoes moet het extra matras samen met het originele matras. Een van die varianten is Sam van Topmark voor het campingbed Charlie van hetzelfde merk. Wij lieten dit matras door experts bekijken.

De oplossing van 2 matrassen in 1 hoes is op zich veiliger dan 2 matrassen los op elkaar, omdat de matrassen dan niet kunnen gaan schuiven. Ook is dit matras niet te zacht en dik, en wordt het bedje er niet te ondiep door.

Toch is de Topmark Sam niet 100% veilig. De ruimte tussen de zijkanten van het matras en het campingbedje is op sommige punten namelijk groter dan 3 cm, en dat mag volgens de veiligheidsnorm niet. Een kind zou met het hoofd in deze ruimte kunnen komen te liggen. Bij gebruik in andere campingbedjes dan Charlie is de ruimte mogelijk nog groter.

