Extra matras: extra risico

Waarom is het matras bij campingbedjes zo hard?

Veel ouders denken dat het basismatras te dun of te hard is. Maar dat is juist de bedoeling. Een stevig matras verkleint het risico op verstikking. Baby's slapen prima op het meegeleverde basismatras. Probeer daarom altijd eerst het campingbed zonder extra matras.

Waarom is een extra matras in een campingbedje gevaarlijk?

Een campingbed met extra matras kan om verschillende redenen onveilig zijn.

Beknelling tussen de matrassen

Gebruik geen los tweede matras. Twee losse matrassen kunnen verschuiven. Daarbij kan een kind met het hoofd tussen de 2 matrassen terechtkomen en stikken. Past het extra matras niet precies of verschuift het, dan kunnen gevaarlijke openingen ontstaan tussen het matras en de zijkant van het bed. Deze oplossing is in de basis onveilig. En daarom is een los tweede matras niet toegestaan volgens de veiligheidsnorm voor campingbedjes.

Verstikking

Een extra matras voor een campingbedje is vaak zacht en ongeveer 5 centimeter dik. Dit kan gevaarlijk zijn voor baby's. Een baby die op de buik rolt, kan met het gezicht in het matras komen te liggen. Dat kan verstikking veroorzaken.

Gebruik ook geen losse dekens om het matras zachter te maken. Losliggend beddengoed kan namelijk ook verstikkingsgevaar opleveren. Vooral bij baby's die het beddengoed nog niet zelf kunnen verplaatsen.

Uit het bedje klimmen

Met een extra matras in het campingbed wordt het bed ondieper. Vooral peuters kunnen hierdoor makkelijker uit het reisbed klimmen. Dit maakt een kampeerbedje met een extra matras ook onveiliger voor grotere kinderen.

Babymatrassen die je in een ledikant gebruikt, zijn niet geschikt voor in een campingbed. Ze zijn te dik, waardoor een kind makkelijker uit het bed kan klimmen.

Kleine onderdelen inslikken

Uit onze test campingbedjes bleek dat er bij extra matrassen soms kleine onderdelen loslaten. Bijvoorbeeld trekkers van ritsen. Kinderen kunnen die in hun mond stoppen. Ook dat kan een gevaarlijke situatie opleveren.

Campingbed getest met extra matras

Een los tweede matras is niet toegestaan volgens de veiligheidsnorm van campingbedjes. Deze oplossing is in de basis onveilig. Daarom testen we geen campingbedjes met een los tweede matras.

Bij sommige campingbedjes wordt het extra matras geleverd met een speciale hoes. In die hoes stop je zowel het originele matras als het extra matras. De oplossing van 2 matrassen in 1 hoes is veiliger dan 2 matrassen los op elkaar, omdat de matrassen dan niet kunnen gaan schuiven.

Maar ook andere punten moeten in orde zijn. Zoals de stevigheid van het extra matras. En de ruimte tussen de zijkanten van het matras en de zijkant van het campingbedje. En de afstand tussen het matras en de bovenrand van het bed.

We hebben enkele campingbedjes getest waarbij het extra matras samen met het meegeleverde basismatras in 1 hoes wordt gestoken. Zo ontstaat 1 enkel, iets dikker matras.

Bekijk en vergelijk:

Campingbedjes getest met een extra matras

Kooptips reisbed met extra matras

Wil je toch een matrasje voor een campingbedje aanschaffen, let dan op het volgende:

Probeer eerst of je kind goed slaapt op het meegeleverde matras.

Gebruik geen campingbed met extra matras voor kinderen jonger dan 1 jaar oud.

Kies een campingbed waarbij het basismatras en het extra matras samen in 1 hoes worden gestoken.

Een extra matras dat je kunt vastmaken aan de bedbodem is veilig. Dat kun je bijvoorbeeld vastzetten met klittenband. Hierdoor is de kans kleiner dat het kind tussen de matrassen terechtkomt.

Kies een zo dun en stevig mogelijk matras dat niet kan vervormen. Bij voorkeur is de totale dikte van het basismatras plus het extra matras minder dan 30mm.

Volg de gebruiksaanwijzingen van het bedje en van het extra matras.

Let op de matrasdikte

65% van de ouders let niet op de dikte van campingbedmatras als je er een kopen. Een dikker matras verkleint de afstand tot de rand van het bedje. Een peuter klimt dan makkelijker uit bed. Daarom is een dik ledikantmatras niet geschikt voor in een campingbed.

De afstand van de bovenkant van het matras tot de bovenrand van het bed moet minimaal 50 cm zijn.

Let op de afmetingen