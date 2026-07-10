icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Hauck campingbedje

Welke Hauck campingbedje komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Hauck campingbedjes en vergelijk de Hauck campingbedje met andere campingbedjes.
Laatste update van de test: 10 juli 2026

Keuzehulp

  • Hauck Play N Relax Center Melange Charcoal
    HauckPlay N Relax Center Melange Charcoal
    11,2 kg|Bodemverhoger: Ja|Kruipluik: Ja
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

  • Hauck Dream 'n play 11 yellow/blue/navy
    HauckDream 'n play 11 yellow/blue/navy
    7,5 kg|Bodemverhoger: Nee|Kruipluik: Nee

    Prijs niet beschikbaar

  • Hauck Sleep'n play center II
    HauckSleep'n play center II
    9,6 kg|Bodemverhoger: Ja|Kruipluik: Ja

    Prijs niet beschikbaar

  • Hauck Dream'n Play blauw
    HauckDream'n Play blauw
    Bodemverhoger: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Hauck Sleep n Play Go Plus grijs
    HauckSleep n Play Go Plus grijs
    Bodemverhoger: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Hauck Dream'n Play Plus blauw
    HauckDream'n Play Plus blauw
    Bodemverhoger: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Hauck Sleep n Play Go Plus zwart
    HauckSleep n Play Go Plus zwart
    Bodemverhoger: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Hauck Dream'n Play Plus beige, grijs
    HauckDream'n Play Plus beige, grijs
    Bodemverhoger: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Hauck Sleep'n Play Center zwart, grijs
    HauckSleep'n Play Center zwart, grijs
    Bodemverhoger: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Campingbedjes per merk