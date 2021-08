Hauck Sleep'n play center II

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Hauck Sleep'n Play Center is een paraplu model campingbedje dat verrijdbaar is en dat rechthoekig is van vorm. Zolang het kindje nog niet zit, kun je de bodemverhoger gebruiken zodat je niet zo diep hoeft te bukken. Het is 127,5 cm lang, 69 cm breed en 74 cm hoog. Er is een extra matras te koop, maar dat raden we om veiligheidsredenen af. Een commodeblad wordt gratis bijgeleverd.