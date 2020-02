Buitenlandse webshops: onveilige kinderkleding

Wat is het probleem?

Veel kinderkleding is voorzien van koordjes, linten of riempjes. Deze kunnen gevaarlijk zijn en daarom gelden er verschillende regels voor het gebruik hiervan.

Kinderen moeten veilig in kleding kunnen spelen. Daarbij moet rekening gehouden worden dat kinderen fragieler zijn dan volwassenen. Kinderen zijn ook nieuwsgierig, bewegen veel en kunnen alles wat ze tegenkomen als speelgoed zien. Ze kunnen daarmee blijven haken aan hun kleding en in extreme gevallen verongelukken. Om dit te voorkomen moeten deze onderdelen niet te lang zijn en op de juiste manier in de kleding zijn verwerkt. Hoe dat moet staat beschreven in de veiligheidsnorm EN 14682 'Safety of Children’s Clothing. Cord and Drawstrings in Children’s Clothing'.

Op het Europese platform waar onveilige producten geplaatst worden zijn er in 2019 98 meldingen van kleding die hier niet aan voldeed. Aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen.

Om welke producten gaat het?

Onze Italiaanse collega’s kochten 17 kledingstukken: bikini’s, hoodies, broeken en T-shirts met koordjes. De meeste kledingstukken zijn voor kinderen tot 7 jaar.

Een van de kledingstukken is nooit aangekomen. Van de andere 16 bleken 14 niet aan de veiligheidseisen te voldoen. Alle 6 de kledingstukken besteld bij Wish.com vormen een gevaar. Van de 11 kledingstukken gekocht bij amazon.it, is er één nooit aangekomen. Van de andere 10 voldoen er 8 niet aan de norm.

Onze collega's controleerden of de kleding voldoet aan de volgende eisen uit de veiligheidsnorm:

Kleding voor kinderen tot 7 jaar (lengte 1,34 m) mag geen koordjes of linten hebben bij de nek of in de kap/muts.

Het koord/lint mag aan het uiteinde niet geknoopt zijn, maar moet dichtgestikt of vastgezet zijn om ontrafelen te voorkomen.

Kleding voor kinderen van 7 tot 14 jaar mag geen koorden hebben langer dan 75 mm in de kap of nek. De koorden mogen niet elastisch zijn tenzij het schouderbandjes of halterbandjes zijn.

Kinderkleding mag geen koorden of linten hebben met losse uiteinden langer dan 140 mm op borsthoogte of in de taille.

Bij kinderkleding die aan de voorkant worden vastgebonden, mogen de riemen of banden niet langer zijn dan 360 mm. Hier wordt gemeten vanaf het punt waar ze moeten worden vastgebonden.

Wat hebben de Italianen gedaan?

De betreffende online winkels worden op de hoogte gesteld van de bevindingen en verzocht de producten offline te halen.

Wat kun je zelf doen?

Als je kinderkleding koopt let dan op het volgende:

Kleding voor kinderen tot 7 jaar hoort geen koordjes of linten te hebben in de kap, muts of in de buurt van de nek.

Kleding voor kinderen vanaf 7 jaar hoort geen linten of koorden te hebben die langer zijn dan 7,5 cm.

Zie je kleding aangeboden die niet aan deze eisen voldoet, maak dan een melding bij de winkel en verzoek het te verwijderen.

