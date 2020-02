Buitenlandse webshops: onveilige tandenbleekmiddelen

Wat is het probleem?

Het meest toegepaste actieve ingrediënt in tandenbleekmiddelen is waterstofperoxide. Een stof die je tanden inderdaad kan bleken maar het beschadigt ook je tanden en tandvlees. Er geldt daarom een beperking voor producten die je thuis gebruikt. Er mag niet meer dan 0,1% van deze stof in zitten. Dat is zo weinig dat deze producten voor thuisgebruik ook nauwelijks iets doen.

In producten die worden aangeboden bij buitenlandse webwinkels zit vaak vele malen meer. De 7 producten uit ons onderzoek die waterstofperoxide bevatten hadden meer dan de toegestane 0,1%. We maten 1,4% tot 7%. Dat is 14 tot 70 keer meer dan is toegestaan! De 2 producten die boven de 6% uitkomen gaan hiermee zelfs voorbij aan de hoeveelheid die professionals mogen gebruiken.

Naast het probleem dat er teveel waterstofperoxide in de producten zit, vermeldt geen van de producten alle informatie op de verpakking die verplicht is. Zo ontbreekt de naam van de fabrikant, de productiedatum of batch, de houdbaarheid, waarschuwingen of aanwijzingen voor het gebruik en/of de ingrediëntenlijst.

Om welke producten gaat het?

Wat hebben wij gedaan?

Wij hebben de betreffende webwinkels geinformeerd over onze bevindingen.

Amazon heeft de producten nog wel op de site staan maar je kunt ze niet meer bestellen.

Light in the Box is moeilijk te bereiken en heeft tot nu toe nog niet gereageerd op onze e-mails.

AliExpress geeft aan onze melding te onderzoeken.

Wat kun je zelf doen?

Niet voor alle vormen van verkleuring is een tandenbleekmiddel met waterstofperoxide de oplossing. Gebruik van bleekmiddelen met waterstofperoxide is in sommige gevallen zelfs volledig af te raden. Er kunnen andere problemen in de mond spelen waarbij gebruik van waterstofperoxide ernstige schade kan aanbrengen aan de mond en/of gebit. Een veel voorkomend effect van gebruik van waterstofperoxide is dat je gebit gevoeliger wordt.

Als je last hebt van verkleuringen aan je tanden bespreek dit dan met je tandarts.

Koop geen tandenbleekmiddelen via online webwinkels.

Let er op dat de verpakking van tandpasta en andere verzorgingsproducten voor je tanden de volgende informatie bevat:

de naam of de handelsnaam en het adres van de verantwoordelijke persoon. Land van herkomst.

de inhoud van de verpakking in gram of milliliter.

de minimale houdbaarheidsdatum.

de bijzondere voorzorgen in verband met het gebruik indien van toepassing.

product batch nr.

een lijst van ingrediënten (INCI).

