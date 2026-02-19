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Professioneel getest!

De beste elektrische tandenborstel voor jou, door ons getest

Welke elektrische tandenborstel verwijdert het best tandplak en is prettig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle tandenborstels grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben elektrische tandenborstels voor je getest

Laatste update van de test: 19 februari 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke elektrische tandenborstel uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke elektrische tandenborstels goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Wij hebben verschillende merken en modellen elektrische tandenborstels getest op tandplakverwijdering, gebruiksgemak, accuduur en geluid.

Lees meer over hoe wij elektrische tandenborstels testen.

  • Elektrische tandenborstel highlight 1 - simpel is goed genoeg

    1. Simpel is goed genoeg

    Elektrisch poetsen is beter dan met de hand. Maar het is een misverstand dat alleen dure elektrische tandenborstels goede resultaten leveren. Een goede elektrische tandenborstel hoeft niet veel te kosten.

  • Elektrische tandenborstel highlight 2 - verschil aanbieders

    2. De twee grootste aanbieders

    Oral-B (Braun) maakt kleine ronde borstels die in de rondte en op-en-neer bewegen. De borstels van Philips Sonicare lijken meer op gewone tandenborstels en bewegen heen-en en weer terwijl ze tegelijkertijd trillen. Borstels van andere merken zijn er ook. Maar dat zijn niet altijd aanraders.

  • Elektrische tandenborstel highlight 3 - opzetborstels

    3. Oneindig veel opzetborstels

    Hoewel er maar twee grote merken zijn, zijn er oneindig veel soorten opzetborstels. Naast de A-merk borstels bieden supermarkten en drogisterijen vaak een enorm aanbod aan namaakborsels. Het poetsresultaat is niet altijd even goed.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

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'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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