Welke elektrische tandenborstel verwijdert het best tandplak en is prettig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle tandenborstels grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
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Wij hebben verschillende merken en modellen elektrische tandenborstels getest op tandplakverwijdering, gebruiksgemak, accuduur en geluid.
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Elektrisch poetsen is beter dan met de hand. Maar het is een misverstand dat alleen dure elektrische tandenborstels goede resultaten leveren. Een goede elektrische tandenborstel hoeft niet veel te kosten.
Oral-B (Braun) maakt kleine ronde borstels die in de rondte en op-en-neer bewegen. De borstels van Philips Sonicare lijken meer op gewone tandenborstels en bewegen heen-en en weer terwijl ze tegelijkertijd trillen. Borstels van andere merken zijn er ook. Maar dat zijn niet altijd aanraders.
Hoewel er maar twee grote merken zijn, zijn er oneindig veel soorten opzetborstels. Naast de A-merk borstels bieden supermarkten en drogisterijen vaak een enorm aanbod aan namaakborsels. Het poetsresultaat is niet altijd even goed.
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