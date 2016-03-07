Hoe wij elektrische tandenborstels testen

Plak verwijderen (60%)

Het belangrijkste aan een elektrische tandenborstel is dat hij goed werkt. Dat betekent: goed plak verwijderen. Dit testen we met een gebruikerspanel.

Elke elektrische tandenborstel wordt door 30 mensen getest, de helft man en de helft vrouw. Het panel varieert in leeftijd van 18 tot 65 jaar. Alle panelleden hebben een gezond gebit en gebruiken al een elektrische tandenborstel.

Testmethode

We kiezen de meegeleverde opzetborstel en poetsstand waarvan we verwachten dat ze het beste plak verwijderen.

Voor de test hebben de panelleden 12 uur hun tanden niet gepoetst. In de eerste stap van de test spoelen panelleden hun mond met een speciale vloeistof. Zo wordt de hoeveelheid plak op de tanden goed zichtbaar. Een mondhygiënist beoordeelt hoeveel plak er op de tanden zit, waarbij elke tand een score krijgt.

Het panellid poetst dan de tanden met de elektrische tandenborstel gedurende 2 minuten: 30 seconden voor elk van de 4 hoeken van het gebit. Daarna gebruikt hij of zij weer de speciale vloeistof om tandplak zichtbaar te maken. De mondhygiënist bepaalt dan weer voor elke tand de hoeveelheid plak.

Door van alle tanden de situatie vóór en na het poetsen met elkaar te vergelijken, komen we tot een score voor plak verwijderen.

Bekijk welke elektrische tandenborstels als Beste uit de Test komen of vergelijk alle elektrische tandenborstels.

Accu (25%)

Gebruiksduur

We meten hoe lang de tandenborstel werkt op 1 acculading. Daarbij wordt de borstel steeds 2 minuten aangezet en een tijdje niet gebruikt. We tellen het aantal poetsbeurten dat je kunt doen op een volle accu. We doen ook een duurtest van de accu waarbij we ongeveer 1 jaar lang gebruik nabootsen.

Oplaadtijd

We meten ook hoe lang het duurt om de accu weer op te laden. Daarbij gaan we ervan uit dat een tandenborstel in principe in 12 uur tijd volledig opgeladen moet zijn. Zo is hij 's avonds opgeladen als je hem 's ochtends in de lader zet.

Levensduur

We simuleren ongeveer een jaar gebruik van de tandenborstel, op basis van 2 keer poetsen per dag. Na deze levensduurtest kijken we of de gebruiksduur van de accu nog even lang is als ervoor. In de meeste gevallen is dat zo.

Stroomverbruik

We meten het energieverbruik tijdens het laden en geven daar een oordeel voor.

We meten ook het energieverlies van de lader als hij in het stopcontact zit, maar niet oplaadt. Op basis van die 2 waarden bepalen we het 'maximaal energieverbruik per jaar'. Dit is het stroomverbruik als je de tandenborstel het hele jaar door 2 keer per dag gebruikt, oplaadt wanneer nodig en de lader altijd in het stopcontact laat zitten. We tonen dit verbruik in de vergelijker, maar we geven er geen oordeel voor.

Laden met een standaard

De meeste tandenborstels kunnen laden door ze op een standaard te zetten. Het laden gebeurt dan draadloos (met inductie). Hierbij hoeft er geen stekker de tandenborstel in. Andere tandenborstels hebben geen standaard, en kunnen alleen laden met een stekker. Soms moeten ze daarbij plat liggen. Dat zien wij als een nadeel en we geven er minpunten voor.

Melding dat de accu bijna leeg is

Niet alle tandenborstels geven een (bruikbare) waarschuwing dat de accu bijna leeg is. Ze vallen dan tijdens het poetsen ineens uit. Als zo'n melding ontbreekt geven we minpunten.

Gebruiksgemak (15%)

Het panel beoordeelt ook het gebruiksgemak van de tandenborstel. Na de test voor het verwijderen van plak beoordelen ze onder andere het gevoel in de mond, het comfort van de houder en hoe gemakkelijk het is om de opzetborstel te vervangen.

Geluid

Het panel en een aantal experts beoordelen ook de hoeveelheid geluid die de tandenborstel produceert. Dit is onderdeel van het testoordeel voor gebruiksgemak.

Wat we niet testen

Geen veelzijdigheid

Elektrische tandenborstels worden geleverd in veel verschillende kleuren en met veel extra's en accessoires. Een tandenborstel kun je soms wel in 20 variaties kopen. Al die accessoires hebben geen invloed op het testoordeel.

Dus een tandenborstel die wordt geleverd mét accessoires krijgt hetzelfde testoordeel als dezelfde tandenborstel zónder die accessoires. We geven dus geen oordeel voor 'veelzijdigheid'.