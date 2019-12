Hoe wij elektrische tandenborstels testen

In onze test van elektrische tandenborstels bekijken we eerst hoe goed de borstels plak verwijderen. Dit doen we met een panel van 20 proefpersonen. Datzelfde panel beoordeelt vervolgens samen met experts het gebruiksgemak en de hoeveelheid geluid die de tandenborstels produceren. Tot slot bepalen we de gebruikstijd en de oplaadtijd van de accu. Lees verder voor alle details van de test elektrische tandenborstels.

Plak verwijderen

Het belangrijkste aan een elektrische tandenborstel is dat hij goed werkt. In dit geval: goed plak verwijderen. Dit testen we met een gebruikerspanel.

Elke elektrische tandenborstel wordt door 20 mensen getest, de helft man en de helft vrouw. Het panel varieert in leeftijd van 18 tot 65 jaar en alle panelleden hebben een gezond gebit. Voorafgaand aan de test hebben de panelleden 8 uur de tanden niet gepoetst.

Testmethode

In de eerste stap van de test spoelen panelleden hun mond met een speciale vloeistof, om de hoeveelheid plak op de tanden goed zichtbaar te maken. Een mondhygiënist beoordeelt vervolgens hoeveel plak er op de tanden zit, waarbij elke tand een score krijgt.

Het panellid poetst dan de tanden met de elektrische tandenborstel gedurende 2 minuten: 30 seconden voor elk van de 4 hoeken van het gebit. Vervolgens gebruikt hij of zij wederom de speciale vloeistof om tandplak zichtbaar te maken, waarna de mondhygiënist voor elke tand de hoeveelheid plak bepaalt.

Door van alle tanden de situatie vóór en na het poetsen met elkaar te vergelijken, komen we tot een score voor plak verwijderen. Deze score telt voor 50% mee in het eindoordeel.

Gebruiksgemak

Het panel beoordeelt ook het gebruiksgemak van de tandenborstel. Na de test voor het verwijderen van plak beoordelen ze onder andere het gevoel in de mond, het gemak van de houder, de mate van trilling en hoe gemakkelijk het is om de opzetborstel te vervangen.

Ook geven een aantal experts hun oordeel over de gebruiksaspecten. Al deze oordelen samen tellen voor 25% mee in het eindoordeel.

Accu

We meten hoe lang de tandenborstel werkt op 1 acculading. Daarbij wordt de borstel steeds 2 minuten aangezet en vervolgens een tijd weggelegd. We meten ook hoe lang het duurt om de accu weer op te laden.

Daarbij gaan we ervan uit dat een tandenborstel in principe in 12 uur tijd volledig opgeladen moet zijn, zodat hij 's avonds opgeladen is als je hem 's ochtends in de lader zet. De scores voor gebruikstijd en oplaadtijd samen tellen voor 20% mee in het eindoordeel.

Geluid

Het panel en een aantal experts beoordelen ook de hoeveelheid geluid die de tandenborstel produceert. Deze oordelen worden omgezet in een score die voor 5% meeweegt in het eindoordeel.

Opzetborstels en poetsstanden

Een testresultaat is geldig voor 1 combinatie van een houder, een opzetborstel en een poetstand. Als we bijvoorbeeld de Oral-B genius houder testen met de CrossAction opzetborstel en de Daily Clean poetsstand, dan geldt dat testoordeel alleen voor die combinatie.

Met dezelfde houder en opzetborstel en de Pro Clean stand halen we (waarschijnlijk) een ander testresultaat. Datzelfde geldt voor een andere opzetborstel.

De andere scores komen soms omdat de opzetborstels en/of de poetsstanden beter plak verwijderen, maar vaker omdat bij intensievere poetsstanden de tandenborstel harder trilt, meer geluid maakt en de accu sneller leeg is.

Een intensievere poetsstand geeft dus zeker niet altijd een beter testresultaat. We testen met meerdere opzetborstels en poetsstanden. We vermelden in de vergelijker voor elke houder het beste testresultaat én met welke opzetborstel en poetsstand dat resultaat is behaald.

Wat we niet testen

Geen veelzijdigheid

Elektrische tandenborstels worden geleverd in veel verschillende kleuren en met veel extra's en accessoires. Een bepaalde houder kun je soms wel in 20 variaties kopen. Zoals hierboven beschreven zijn de poetsstand en de opzetborstel van invloed op het testoordeel. Maar de geleverde accessoires zijn dat niet.

Dus een tandenborstel die wordt geleverd mét accessoires krijgt hetzelfde testoordeel als dezelfde tandenborstel zónder die accessoires. We geven dus geen oordeel voor 'veelzijdigheid'.

Geen levensduur

Ook de levensduur van elektrische tandenborstels testen we niet. We krijgen veel meldingen over elektrische tandenborstels die te vroeg kapot zijn, maar het is moeilijk om de levensduur van elektrische tandenborstels in een laboratorium te testen.

Meer over de levensduur van elektrische tandenborstels vind je op de Consumentenbond Community.

