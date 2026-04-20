Test elektrische tandenborstels voor kinderen

Een elektrische tandenborstel voor kinderen is zeker het overwegen waard. Ons advies is dat elektrisch poetsen beter is dan handmatig poetsen. Ook omdat je met een elektrische borstel makkelijker 2 keer per dag 2 minuten poetst. Dat geldt nog sterker bij kindertandenborstels. En poetsen met apps gaat spelenderwijs. Daardoor kunnen kinderen vaker en beter gaan poetsen.

Welke is de beste? Dat hangt af van de leeftijd van je kind. Voor kinderen van 6+ raden we de .... aan. Dit is niet de Beste uit de Test, want we vonden geen andere tandenborstels voor deze leeftijdscategorie. De échte Beste uit de Test is de ... Deze is bedoeld voor kinderen van 3 jaar en ouder. De Beste Koop is van ...