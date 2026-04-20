Test elektrische tandenborstels voor kinderen

Bart Lucassen Expert elektrische tandenborstelsGepubliceerd op:20 april 2026
Een elektrische tandenborstel moet vooral goed plak verwijderen. Dat geldt voor volwassen én kinderen. Wij testten bij 5 verschillende kindertandenborstels hoe goed ze dat doen. Ze doen dat niet allemaal even goed.
We hebben 5 kindertandenborstels getest. Dat lijkt weinig, maar het is bijna het hele aanbod. Sommige zijn er in meerdere varianten en soms kun je andere opzetborstels kopen als je kind ouder wordt.
Sommige tandenborstels hebben een app. Daarmee wordt poetsen een spelletje. Dat klinkt als een uitkomst. Maar je hoeft die tandenborstels niet speciaal voor de app te kopen.
We testten 5 elektrische tandenborstels voor kinderen. De test is voor het grootste gedeelte hetzelfde als de test voor normale elektrische tandenborstels.
Een elektrische tandenborstel voor kinderen is zeker het overwegen waard. Ons advies is dat elektrisch poetsen beter is dan handmatig poetsen. Ook omdat je met een elektrische borstel makkelijker 2 keer per dag 2 minuten poetst. Dat geldt nog sterker bij kindertandenborstels. En poetsen met apps gaat spelenderwijs. Daardoor kunnen kinderen vaker en beter gaan poetsen.
Welke is de beste? Dat hangt af van de leeftijd van je kind. Voor kinderen van 6+ raden we de .... aan. Dit is niet de Beste uit de Test, want we vonden geen andere tandenborstels voor deze leeftijdscategorie. De échte Beste uit de Test is de ... Deze is bedoeld voor kinderen van 3 jaar en ouder. De Beste Koop is van ...