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De beste elektrische tandenborstel voor kinderen

Test
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We hebben 5 tandenborstels voor kinderen getest. Dat lijkt weinig, maar meer goed verkrijgbare kindertandenborstels konden we niet vinden. Zoek je een elektrische tandenborstel voor je kind? Dan kun je dus kiezen uit deze 5 borstels. Gelukkig zitten er goede keuzes tussen.
Bart Lucassen_S

Bart Lucassen   Expert elektrische tandenborstelsGepubliceerd op:20 april 2026

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Test elektrische tandenborstels voor kinderen

Laatste update: 20 april 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test elektrische tandenborstels voor kinderen

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    Plak verwijderen het belangrijkste

    Een elektrische tandenborstel moet vooral goed plak verwijderen. Dat geldt voor volwassen én kinderen. Wij testten bij 5 verschillende kindertandenborstels hoe goed ze dat doen. Ze doen dat niet allemaal even goed.

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    Veel keus, of toch niet?

    We hebben 5 kindertandenborstels getest. Dat lijkt weinig, maar het is bijna het hele aanbod. Sommige zijn er in meerdere varianten en soms kun je andere opzetborstels kopen als je kind ouder wordt. 

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    Apps maken het leuk

    Sommige tandenborstels hebben een app. Daarmee wordt poetsen een spelletje. Dat klinkt als een uitkomst. Maar je hoeft die tandenborstels niet speciaal voor de app te kopen.

Hoe wij elektrische tandenborstels voor kinderen testen

We testten 5 elektrische tandenborstels voor kinderen. De test is voor het grootste gedeelte hetzelfde als de test voor normale elektrische tandenborstels. 

  • Plak verwijderen
    Het belangrijkste aan een elektrische tandenborstel is dat hij goed werkt. Dat betekent: goed plak verwijderen. Dit testen we met een gebruikerspanel.
    Elke elektrische tandenborstel wordt door 30 mensen getest, de helft man en de helft vrouw. Alle panelleden hebben een gezond gebit en gebruiken al een elektrische tandenborstel. Het panel varieert in leeftijd van 18 tot 65 jaar. Dit onderdeel wordt dus bij kindertandenborstels ook met volwassenen getest. De beoordeling is wel iets anders.
  • Accu & lader
    We meten hoe lang de tandenborstel werkt op 1 acculading. Daarbij wordt de borstel steeds 2 minuten aangezet en een tijdje niet gebruikt. We tellen het aantal poetsbeurten dat je kunt doen op een volle accu. We meten ook hoe lang het duurt om de accu weer op te laden. En we beoordelen hoe makkelijk het is om de tandenborstel op te laden.
  • Gebruiksgemak
    Het panel van e test voor plak verwijderen, beoordeelt ook het gebruiksgemak van de tandenborstel. De panelleden beoordelen onder andere het geluid, het gevoel in de mond, het comfort van de houder en hoe gemakkelijk het is om de opzetborstel te vervangen. Bij de kindertandenborstels deden we daarnaast ook een kleine thuistest, waarbij 5 ouders en kinderen de tandenborstels een paar dagen thuis gebruikten. Ze vertelden ons daarna wat ze ervan vonden.

Conclusie

Een elektrische tandenborstel voor kinderen is zeker het overwegen waard. Ons advies is dat elektrisch poetsen beter is dan handmatig poetsen. Ook omdat je met een elektrische borstel makkelijker 2 keer per dag 2 minuten poetst. Dat geldt nog sterker bij kindertandenborstels. En poetsen met apps gaat spelenderwijs. Daardoor kunnen kinderen vaker en beter gaan poetsen.

Welke is de beste? Dat hangt af van de leeftijd van je kind. Voor kinderen van 6+ raden we de .... aan. Dit is niet de Beste uit de Test, want we vonden geen andere tandenborstels voor deze leeftijdscategorie. De échte Beste uit de Test is de ... Deze is bedoeld voor kinderen van 3 jaar en ouder. De Beste Koop is van ...

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Test elektrische tandenborstels