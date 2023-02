Test elektrische tandenborstels voor kinderen

Conclusie

Een elektrische tandenborstel voor kinderen is zeker het overwegen waard. Ons advies is dat elektrisch poetsen beter is dan handmatig poetsen. Ook omdat je met een elektrische borstel makkelijker 2 keer per dag 2 minuten poetst. Dat geldt nog sterker bij kindertandenborstels. En poetsen met de apps gaat spelenderwijs. Daardoor kunnen kinderen vaker en beter gaan poetsen.

De Beste uit de Test

Wil je overstappen op een elektrische tandenborstel, dan is de .... Beste uit de Test. Voor beide leeftijdscategorieën verwijderde de borstel van ... beter plak in onze test. Ook de accu haalde betere scores. Er is geen Beste Koop, want daarvoor is het aanbod te beperkt.