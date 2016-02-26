Gebruikstips voor je elektrische tandenborstel

Goed poetsen is het halve werk. Toch poetst een groot deel van de mensen niet op de juiste manier. Daarom geven wij een aantal handige tips.
Expert elektrische tandenborstels
Door goed te poetsen voorkom je problemen aan je gebit. Daarnaast geeft het een schoon en fris gevoel.
In je mond leven veel bacteriën. Sommige bacteriën helpen om je mond gezond te houden. Andere kunnen problemen veroorzaken. Zoals gaatjes, tandsteen, tandvleesproblemen en een slechte adem.
Schadelijke bacteriën zitten onder andere in tandplak. Dit is een wit-gelig laagje op je tanden dat een beetje ruw aanvoelt.
Tandplak verwijder je door je tanden te poetsen. Daarnaast kun je ook tussen je tanden reinigen door te ragen, stoken of flossen. Mondwater kan een aanvulling zijn op de mondverzorging, maar het is geen vervanging van een poetsbeurt.
Poets minstens 2 minuten je tanden, 2 keer per dag. Zo vergroot je de kans dat je alle tandplak goed verwijdert.
Een elektrische tandenborstel helpt om 2 minuten te poetsen. Splits je gebit op in 4 delen: onder, boven, links en rechts. Poets elk deel 30 seconden lang. De meeste tandenborstels met een timer geven je hiervoor een seintje.
Te veel en te hard poetsen is ook weer niet goed. Je kunt dan je tandvlees beschadigen. Sommige tandenborstels helpen je met een poetsdruksensor.
Bekijk en vergelijk:
Elektrische tandenborstel met timer
Tandenborstels met een poetsdruksensor
Bij de meeste elektrische tandenborstels kun je kiezen uit verschillende opzetborstels. De opzetborstels verschillen onder andere in hardheid, vorm en richting van de haren.
In onze tests zien we vooral dat zachte 'sensitive' borstels, bedoeld voor gevoelig tandvlees, minder goed plak verwijderen.
Je kunt dezelfde borstelhouder kopen met allerlei verschillende borstels in de verpakking. Maar je kunt de borstels ook los kopen. Ons advies: koop de goedkoopste versie van de houder die je wilt, en koop de borstels er los bij.
Als de tandenborstel veroudert, werkt hij minder goed. Vervang je opzetborstel na 3 maanden.
Originele opzetborsteltjes zijn duur. Bij de supermarkt en drogist kun je veel goedkopere alternatieve borstels kopen. Ben je benieuwd of die alternatieve borstels even goed zijn?
Bekijk en vergelijk:
Opzetborstels voor Oral-B
Opzetborstels voor Philips
Welke tandpasta moet je kiezen? Om de zoveel jaar test de Consumentenbond tandpasta. In het algemeen kunnen we het volgende zeggen:
Bekijk en vergelijk:
De beste tandpasta
Wil je je elektrische tandenborstel meenemen op reis? Hier vind je handige tips.
Sommige elektrische tandenborstels hebben een reisetui. Daarin past de tandenborstel zelf en soms ook 1 of 2 opzetborstels. Passen de opzetborstels niet in het etui? Dan zijn er soms speciale reisdopjes beschikbaar.
Je kunt een reisetui niet altijd los kopen. Denk daarom al bij de aanschaf na of je er een wilt.
Bij sommige duurdere tandenborstels is het reisetui ook meteen de oplader. In andere gevallen moet je de oplader los meenemen.
Je mag je elektrische tandenborstel en de oplader meenemen in de handbagage als je gaat vliegen. Heeft de tandenborstel een li-ion accu? Dan is het zelfs beter om hem in de handbagage te stoppen.
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Elektrische tandenborstel met reisetui