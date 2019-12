Gebruikstips voor je elektrische tandenborstel

Door goed te poetsen voorkom je problemen aan het gebit. Daarnaast geeft het een heerlijk schoon en fris gevoel.

Mondproblemen

In je mond is het een drukte van belang met allerlei bacteriën. De goede bacteriën zijn onderdeel van het afweersysteem of helpen bij de spijsvertering. Slechte bacteriën kunnen allerlei narigheid veroorzaken. Denk daarbij aan gaatjes, tandsteen, tandvleesproblemen en een slechte adem.

Tandplak verwijderen

Slechte bacteriën in de mond zijn onder meer te vinden in plak. Dit is het wit-gelige laagje op de tanden dat een beetje ruw aan kan voelen. Plak verwijder je van je tanden door te poetsen. Daarnaast is het handig om ook andere producten te gebruiken voor een gezond gebit. Denk aan flosdraad, ragers of mondspoelmiddelen.