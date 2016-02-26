Gebruikstips voor je elektrische tandenborstel

Door goed te poetsen voorkom je problemen aan je gebit. Daarnaast geeft het een schoon en fris gevoel.

Mondproblemen

In je mond leven veel bacteriën. Sommige bacteriën helpen om je mond gezond te houden. Andere kunnen problemen veroorzaken. Zoals gaatjes, tandsteen, tandvleesproblemen en een slechte adem.

Tandplak verwijderen

Schadelijke bacteriën zitten onder andere in tandplak. Dit is een wit-gelig laagje op je tanden dat een beetje ruw aanvoelt.

Tandplak verwijder je door je tanden te poetsen. Daarnaast kun je ook tussen je tanden reinigen door te ragen, stoken of flossen. Mondwater kan een aanvulling zijn op de mondverzorging, maar het is geen vervanging van een poetsbeurt.