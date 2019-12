Elektrische tandenborstel kopen: waar let je op?

Elektrische tandenborstels maken verschillende bewegingen, zoals 'roterend oscillerende' of 'sonische'.

In de praktijk is de keuze er vooral een tussen de 2 grote aanbieders van elektrische tandenborstels:

Oral-B maakt kleine ronde borsteltjes die in-de-rondte (roterend) en op-en-neer (oscillerend) bewegen.

Philips Sonicare lijkt meer op een normale tandenborstel en beweegt heen-en-weer terwijl hij tegelijkertijd trilt. Dat noemen ze de sonische beweging.

Welke beweging is beter? Met alle bewegingen haal je prima poetsresultaten. De beste keuze is voor een deel dan ook een kwestie van persoonlijke voorkeur. In onze test zien we geen verschillen voor het onderdeel plak verwijderen. Wel vinden panelleden de opzetborstels van Oral-B comfortabeler en zijn ze iets goedkoper.