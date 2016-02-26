Elektrische tandenborstel kopen: waar let je op?

Wil je een elektrische tandenborstel kopen, maar zie je door de bomen het bos niet meer? Wat is het verschil tussen een borstel van €25 en eentje van €275? Moet je kiezen voor een ronde of ovale opzetborstel? En welke extra's zijn echt nuttig? Wij vertellen waar je op moet letten. Zo kies jij de beste elektrische tandenborstel.
Expert elektrische tandenborstels
Een elektrische tandenborstel is beter dan een handtandenborstel. Wetenschappelijk onderzoek wijst dat uit. Met een elektrische tandenborstel verwijder je beter plak en blijft je tandvlees gezonder.
Elektrisch poetsen is ook makkelijker dan met de hand. Bij een elektrische tandenborstel is de juiste poetsbeweging al in het apparaat gestopt. Je hoeft alleen nog maar de tandenborstel op je tanden te plaatsen.
Ook hebben vrijwel alle elektrische tandenborstels een timer. Daardoor poets je sneller netjes 2 minuten.
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De beste elektrische tandenborstel
Vergelijk elektrische tandenborstels
Elektrische tandenborstels maken verschillende bewegingen, zoals 'roterend oscillerend' of 'sonisch'.
In de praktijk is de keuze vooral tussen de 2 grote aanbieders van elektrische tandenborstels:
Welke beweging is beter? Met alle bewegingen haal je prima poetsresultaten. De beste keuze is voor een deel dan ook een kwestie van persoonlijke voorkeur. In onze test zien we geen verschillen voor het onderdeel plak verwijderen. Wel vinden panelleden de opzetborstels van Oral-B vaak comfortabeler.
Je kunt kiezen uit wel 100 verschillende elektrische tandenborstels. In prijs variëren ze van een paar tientjes tot een paar honderd euro.
Uit onze test blijkt dat een goede tandenborstel niet duur hoeft te zijn. Sommige (duurdere) tandenborstels zijn het overwegen waard door de (niet essentiële) extra’s. Zoals meer meegeleverde opzetborstels, extra poetsstanden, een smartphone-app, een reisetui of een standaard waarop je de opzetborstels kwijt kunt.
Maar bij de hele dure borstels is de hoge prijs niet redelijk. Wat ons betreft mag het dus ook wel wat minder met de variatie in het aanbod.
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Elektrische tandenborstels gesorteerd op prijs
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Alle elektrische tandenborstels
Elektrische tandenborstels hebben een accu. Deze laad je op door de borstel op de lader te zetten of door een stekkertje in de borstel te stoppen. De accu kan een een lithium-ion (li-ion) of een nikkel metaal hydride (NiMH) accu zijn. Li-ion accu's zijn beter omdat ze sneller opladen. Tandenborstels met li-ion accu zijn wel vaak duurder. Vaak staat op de onderkant van de borstel of op de verpakking welk type accu erin zit. We vermelden het ook in onze vergelijker.
De gebruiksduur van tandenborstels verschilt nogal. Zo kan de ene elektrische tandenborstel ongeveer 20 keer 2 minuten aan en de andere meer dan 200 keer 2 minuten op één lading. De meeste tandenborstels laden niet erg snel. Gemiddeld duurt het opladen 10 uur. Er zijn maar weinig tandenborstels die 2 minuten werken nadat je de lege accu 5 minuten hebt opgeladen. Maar in de praktijk heb je hier ook weer niet heel veel last van.
Bij sommige elektrische tandenborstels claimt de fabrikant dat hij duurzaam is. Bijvoorbeeld omdat de tandenborstel of de opzetborstels gemaakt zijn van gerecycled plastic. Of omdat je hem minder vaak hoeft op te laden.
Maar zijn die claims terecht? Uit ons onderzoek blijkt dat de milieubelasting van elektrische tandenborstels vooral komt door:
Andere aspecten, zoals het materiaal van de houder, de opzetborstel of het verbruik tijdens het laden, dragen maar weinig bij. De mogelijke duurzaamheidswinst is dus beperkt.
Zorg dat de lader alleen in het stopcontact zit tijdens het opladen van de accu. Is de accu opgeladen? Trek de stekker er dan uit.
Kies bij voorkeur een eenvoudige elektrische tandenborstel die lang meegaat.
Je weet natuurlijk niet precies hoe lang een tandenborstel meegaat. Maar als je niet het meest moderne en geavanceerde model koopt, is de kans groter dat hij langer meegaat. Over de poetsprestaties hoef je je geen zorgen te maken. Ook bij wat oudere modellen zijn die prima.
Gaat je tandenborstel toch kapot? Ze zijn helaas lastig te repareren. De accu’s van de borstels die wij testten zijn bijvoorbeeld niet makkelijk te vervangen.
Met onze test zie je meteen welke elektrische tandenborstels goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.