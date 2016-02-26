Elektrische tandenborstel kopen: waar let je op?

Een elektrische tandenborstel is beter dan een handtandenborstel. Wetenschappelijk onderzoek wijst dat uit. Met een elektrische tandenborstel verwijder je beter plak en blijft je tandvlees gezonder.

Elektrisch poetsen is ook makkelijker dan met de hand. Bij een elektrische tandenborstel is de juiste poetsbeweging al in het apparaat gestopt. Je hoeft alleen nog maar de tandenborstel op je tanden te plaatsen.

Ook hebben vrijwel alle elektrische tandenborstels een timer. Daardoor poets je sneller netjes 2 minuten.

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