Philips Sonicare elektrische tandenborstels getest

We hebben meerdere elektrische tandenborstels van Philips Sonicare getest.

We selecteren voor onze test altijd de opzetborstel en poetsstand waarvan we verwachten dat ze het beste plak verwijderen. Bij elektrische tandenborstels Philips Sonicare betekent dat meestal de poetsstand 'Clean'. Vaak kun je ook kiezen voor 2 of 3 poetssterktes. Wij kiezen dan de hoogste stand.

We testen altijd met een van de meegeleverde opzetborstels. Welke dat is, verschilt per borstel. We testten bijvoorbeeld met de C1 Pro Result en de W2 Optimal White opzetborstel. De duurdere elektrische tandenborstels van Philips Sonicare worden geleverd met de A3 Premium All-in-One opzetborstel en daar testen we dus ook mee.

Een goede elektrische tandenborstel is vooral goed in het verwijderen van plak. We testen dit door een panel van 30 proefpersonen te laten poetsen met een elektrische tandenborstel. We meten voor- en achteraf de hoeveelheid plak. Verder beoordelen we de levensduur en oplaadtijd van de accu en het gebruiksgemak.

Philips Sonicare elektrische tandenborstels kopen

Philips Sonicare maakt veel verschillende elektrische tandenborstels. Van eenvoudige tandenborstels met maar 1 poetsstand die niet meer dan een paar tientjes kosten. Tot geavanceerde tandenborstels met meerdere poetsstanden en een smartphone app.

Philips Sonicare maakt elektrische tandenborstels met ovale opzetborstels die lijken op normale tandenborstel. De opzetborstels trillen en draaien niet rond. Vaak wordt die beweging 'sonisch' genoemd. Vandaar ook de naam 'Sonicare'. Maar de tandenborstel maken vooral schoon door trilling en niet door geluid.

De vorm en beweging van Philips Sonicare opzetborstels is hetzelfde. Alle Philips Sonicare opzetborstels passen op alle tandenborstels van Philips Sonicare. Maar er zijn veel opzetborstels om uit te kiezen. Bijvoorbeeld voor gevoelige tanden of voor het witter maken van je tanden. De opzetborstels van Philips Sonicare zijn in verhouding duur.

Philips Sonicare elektrische tandenborstels vergelijken

Het aanbod van Philips Sonicare elektrische tandenborstels is verdeeld over productseries. Binnen zo’n serie verschilt de tandenborstel zelf niet of nauwelijks. Maar er zijn wel varianten te koop die bijvoorbeeld verschillen in kleur, meegeleverde accessoires of opzetborstels.

Als je een Philips Sonicare tandenborstel koopt is het altijd een goed idee om prijzen te vergelijken. Want de ene variant van dezelfde borstel kan ineens veel duurder of goedkoper zijn dan de andere.

Philips Sonicare domineert samen met Oral-B de markt voor elektrische tandenborstels. De borstels van Oral-B zijn niet ovaal maar rond en draaien ook rond. Andere aanbieders van elektrische tandenborstels zijn er ook steeds meer. In onze productvergelijker kun je tandenborstels van Philips Sonicare vergelijken met die van Oral-B en van andere merken.