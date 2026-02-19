Een elektrische tandenborstel is beter dan een handtandenborstel. Welke poetst goed?

Elektrische tandenborstels getest

Wij testen elektrische tandenborstels van onder meer Oral-B en Philips Sonicare. We bekijken hoe goed de tandenborstels plak verwijderen. Zo vind jij tussen al die elektrische tandenborstels de tandenborstel die goed poetst. En een goede tandenborstel hoeft niet duur te zijn.

Elektrische tandenborstel kopen

Je kunt wel 100 verschillende elektrische tandenborstels kopen. Meestal kun je kiezen tussen Oral-B en Philips Sonicare tandenborstels. De beste keuze is de tandenborstel die jij fijn vindt poetsen. De ronddraaiende borstels van Oral-B of de heen-en-weer bewegende borstels van Philips Sonicare.

Elektrische tandenborstels vergelijken

Bij ons kun je meer dan 100 elektrische tandenborstels vergelijken. Vergelijk tandenborstels op prijs, maar ook op testresutaat. Je kunt ook elektrische tandenborstels vergelijken op plak verwijderen. Zo vind je tussen al die tandenborstels de juiste tandenborstel voor jou.