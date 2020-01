Test opzetborstels

We testen opzetborstels voor elektrische tandenborstels van Oral-B.

We beperken ons tot Oral-B, omdat daar veel meer alternatieve opzetborstels van te krijgen zijn. Voor tandenborstels van concurrent Philips Sonicare zijn er veel minder alternatieven.

Veel alternatieve borstels zijn identiek aan elkaar. We publiceren over 15 borstels, maar we testten maar 9 unieke opzetborstels.

We testen de prestaties van elektrische tandenborstels door een panel te laten poetsen. Deze test herhaalden we met alternatieve opzetborstels. Voor- en achteraf bepalen we de hoeveelheid plak en we bepalen hoe goed de borstel tandplak verwijdert. We testen alle opzetborstels met dezelfde houder.