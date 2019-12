Whitening tandpasta niet witter, wel duurder

Let op!

Let op! Je kijkt naar een test van wat langer geleden. De uitslag van de test kan inmiddels verouderd zijn.

Test|Tandpasta die belooft je tanden witter te maken, lijkt de norm geworden. Elk merk heeft minimaal één whitening-variant. Deze staat prominent in het schap bij de supermarkt en is meestal duurder dan normale tandpasta. Er is alleen één probleem: je tanden worden er niet witter van.

Conclusie

Whitening tandpasta werkt niet. Slechts bij een handjevol proefpersonen zagen we na 30 dagen gebruik wittere tanden. Maar bij de 2 normale tandpasta’s, die we als controle meetestten, was dat ook het geval.

De geteste tandpasta's zijn niet slecht. Ze bevatten allemaal genoeg fluoride, maar je betaalt wel (flink) extra voor 'whitening'. Slechte tandpasta is er bijna niet. Ons advies is dus: koop gewoon normale, goedkope, tandpasta.

We delen voor deze test geen Beste uit de Test of Beste Koop predikaten uit. Dat vinden we niet passen bij de uitkomsten. Er is wel 1 product dat uitblinkt: Aquafresh Whitening intense white. 6 van de 30 proefpersonen kregen wittere tanden, en dat is een stuk beter dan de rest. Daarnaast is deze tandpasta ook nog eens niet duur.

Aan de meeste whitening tandpasta’s wordt een optische witmaker toegevoegd. Dit is een blauw pigment, dat een tijdje op je tanden blijft zitten en waardoor het tijdelijk lijkt alsof je tanden witter zijn. Wij konden geen verband vinden tussen de kleurstof en de witheid van de tanden.

Niet witter

Tandpasta die belooft je tanden witter te maken bestaat al lang. Elk merk tandpasta heeft op z’n minst 1 whitening-variant, en meestal meer. Sinds een paar jaar zijn er ook heel exclusieve whitening tandpasta’s te koop. Je betaalt er al gauw 8 keer zo veel als voor normale tandpasta.

Maar deze luxe tandpasta’s beloven dan ook wat: ‘1 tint witter in 1 week’, ‘direct wittere tanden’, of ‘langdurig zichtbaar wittere tanden’. Maar op de achterkant staat in kleine letters: ‘door oppervlakkige verkleuringen te verwijderen’. Met andere woorden: het whitening effect is eigenlijk gewoon het verwijderen van vuil. Daar worden tanden niet echt witter van.

De test

Dat tanden niet witter worden blijkt ook uit onze test. Daarin gingen 30 proefpersonen 30 dagen lang poetsen met 12 whitening en 2 normale tandpasta’s. Voor en na elke ronde beoordeelden tandartsen de kleur van de tanden op basis van een standaardschaal voor tandkleur. De resultaten logen er niet om: bij maar 26 van de 420 testers (30 personen testten 14 tandpasta's) konden de tandartsen achteraf zeggen dat de tanden 1 of 2 tinten lichter waren geworden. Bij de meeste tandpasta’s waren er geen of maar 1 of 2 proefpersonen (van de 30) bij wie de tanden iets witter waren geworden. Evenveel als bij de meegeteste normale tandpasta’s, waarbij telkens 1 proefpersoon iets wittere tanden kreeg.

We keken ook naar de helderheid van de tanden. Hier varieerde het effect: de ‘beste’ tandpasta’s op dit punt lieten bij 60% van de proefpersonen een verbetering zien, de slechtste maar bij 23%. Dat vinden wij niet genoeg voor een positief oordeel. Hiervoor moet een product bij meer dan de helft van de proefpersonen werken.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke tandenborstels goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste tandenborstels

Testresultaten

Fluoride

Je tanden witter maken doen ze dus niet, maar dat betekent niet dat dit slechte tandpasta’s zijn. Slechte tandpasta bestaat bijna niet. Zolang er maar fluoride in zit. Dat geldt voor deze tandpasta’s allemaal, al was de hoeveelheid fluoride soms ruim 20% minder dan de opgegeven hoeveelheid.

Schoonmaken

Een ander kwaliteitsaspect is schoonmaken versus schuren. Een tandpasta moet je tanden goed schoonmaken, maar mag niet te sterk schuren. Want dat is slecht voor je glazuur.

Aquafresh Whitening intense white schuurt het minst en heeft de beste verhouding tussen schoonmaken en schuren. Colgate Max white one maakt het beste schoon, maar schuurt ook behoorlijk. Oral B 3D White luxe perfection schuurt het meest en zet daar wel goede, maar niet de beste schoonmaakprestaties tegenover. Dat mag dus wel wat minder.

Oordeel van het panel

Tot slot lieten we ons panel zelf de tandpasta’s beoordelen. We vroegen onder andere hun mening over de textuur van de pasta, de smaak en de frisheid van de adem. Hieruit kwam eigenlijk maar één noemenswaardig en niet heel verrassend resultaat: de meeste mensen vinden de beige kleur en de ziltige smaak van Paradontax niet prettig.

Testuitslag

Alle tandpasta’s halen een dikke onvoldoende op het onderdeel “witmaken”. Mede daardoor scoren ook vrijwel alle tandpasta’s een onvoldoende als eindcijfer. Maar echt slechte tandpasta’s zijn het dus niet. Als we ze als normale tandpasta hadden getest hadden ze een veel hoger cijfer gehaald.

Dentalux Complex 3 mint fresh (van Lidl) en Colgate total original zijn normale tandpasta's, die ter vergelijking zijn meegetest. De score die ze krijgen is als whitening tandpasta. In onze test (pdf) uit 2014 van normale tandpasta’s was Dentalux Complex 3 mint fresh Beste uit de Test en Beste Koop met een cijfer van 8,4.

Merk en type Richtprijs Inhoud (ml) Testoordeel Aquafresh Whitening intense white €2,00 75 6,7 Paradontax Whitening €3,75 75 6,1 UltraDent (Kruidvat) Pro5 natural white €1,25 75 5,9 Colgate Total original €2,55 75 5,2 Dentalux (Lidl) Complex 3 Mint fresh €0,80 125 5,1 Colgate Sensation white €1,70 75 5,1 Elmex Sensitive whitening €2,45 75 5,1 Sensodyne Gentle whitening €3,35 75 5,1 Oral-B Complete extra white €2,50 75 5,0 Dentalux (Lidl) Complex 4 whitening plus €0,80 125 4,9 Prodent White now gold triple power €3,35 75 4,8 Prodent White system €1,75 75 4,7 Colgate Max white one €3,50 75 4,7 Oral-B 3D white luxe perfection €4,00 75 4,3

Bekijk de volledige tabel in het artikel uit de Consumentengids van februari 2017 (pdf).

Praat mee

Wij adviseren om whitening tandpasta links te laten liggen, en gewoon normale en goedkope tandpasta te kopen. Wat vind jij? Praat mee in onze community.

Ook interessant: