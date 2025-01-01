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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Tandarts (controles)

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Tandarts (controles) of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Kosten behandeling bij de tandarts

De basisverzekering vergoedt alleen de kosten voor de meestvoorkomende tandartsbehandelingen voor jongeren tot 18 jaar. Het gaat om behandelingen als het periodiek preventief onderzoek, tandsteen verwijderen, de fluoridebehandeling, röntgenfoto's, vullingen en een wortelkanaalbehandeling.

Voor volwassenen is er vergoeding voor chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. Voor andere tandartskosten kun je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Heb je nooit problemen met je gebit en bezoek je de tandarts enkel voor controle en gebitsreiniging, dan is het waarschijnlijk voordeliger om de eventuele rekening zelf te betalen. 

Heb je een slecht gebit, dan kan het verstandig zijn om een tandartsverzekering af te sluiten. Een zorgverzekeraar mag je wel weigeren voor een aanvullende (tandarts)verzekering en mag dus ook zelf de voorwaarden bepalen waarop je wordt toegelaten. Let dus op de voorwaarden als je een tandartsverzekering wilt afsluiten.

Denk je erover een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten? Bekijk de voorwaarden en premies van iedere zorgverzekeraar in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

TandBewust

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. C014 en C015)

€ 10,00

TandGoed

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 13,50

TandBeter

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 16,50

TandBest

100%, max. € 500,- p.jr. (C014, C015: 75%, max. €750,- p.jr.)

€ 31,00

TandPlus

100%, max. € 750,- p.jr. (C014, C015: 75%, max. €750,- p.jr.)

€ 47,95

Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Tand Laef! Basic

75%, max. € 100,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 8,05

Tand Laef! Plus

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 15,83

Tand Laef! 1

80%, max. € 250,- p.jr. (C002/periodieke controle: 100%) m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken

€ 17,17

Tand Laef! 2

80%, max. € 500,- p.jr. (C002/periodieke controle: 100%) m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken

€ 30,02

Tand Laef! 3

80%, max. € 750,- p.jr. (C002/periodieke controle: 100%) m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken

€ 54,38

Tand Laef! 250

100%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 18,94

Tand Laef! 500

100%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 36,22

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Tand 75% € 250

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. niet nakomen afspraak)

€ 14,25

Tand 75% € 500

75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. niet nakomen afspraak)

€ 31,35

Naar zorgvergelijker

CZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Jongeren

75%, max. € 350,- p.jr. (C002/periodieke controle: 100%)

€ 27,20

Tandarts

75%, max. € 450,- p.jr. (1e preventieve onderzoek: 100%)

€ 27,00

Uitgebreide Tandarts

75%, max. € 1.150,- p.jr. (1e preventieve onderzoek: 100%)

€ 48,40

Naar zorgvergelijker

CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Tand 100

75%, max. € 100,- p.jr. (C002/periodieke controle en C003/consult: 100%)

€ 7,95

Tand 250

75%, max. € 250,- p.jr. (C002/periodieke controle en C003/consult: 100%)

€ 13,50

Tand 500

75%, max. € 500,- p.jr. (C002/periodieke controle en C003/consult: 100%)

€ 29,00

Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Tand Small

C001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 15,25

Tand Medium

C001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 26,95

Tand Large

C001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 45,25

Naar zorgvergelijker

De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Tand Opstap

80%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. niet nakomen afspraak en keuringsrapport)

€ 13,75

AV Tand Doorstap

80%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. niet nakomen afspraak en keuringsrapport)

€ 27,25

AV Tand Standaard

100%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. niet nakomen afspraak, keuringsrapport)

€ 16,50

AV Tand Extra

100%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. niet nakomen afspraak, keuringsrapport)

€ 29,25

AV Tand Optimaal

100%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. niet nakomen afspraak en keuringsrapport)

€ 44,95

Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

C001 en C002: 100%, samen max. 2 x p.jr.; C021: 100%

€ 29,00

AV Top

C001, C002 en C003: 100%, samen max. 2 x p.jr.; C021 100% max. 2 x p.jr.; C022: 100%

€ 51,00

Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Module Tand Basis 75 procent 250

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 7,20

Module Tand 250

100%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 16,75

Module Tand 500

100%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 32,25

Module Tand 750

100%, max. € 750,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 51,25

Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

TandBewust

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. C014 en C015)

€ 10,00

TandGoed

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 13,50

TandBeter

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 16,50

TandBest

100%, max. € 500,- p.jr. (C014, C015: 75%, max. €750,- p.jr.)

€ 31,00

TandPlus

100%, max. € 750,- p.jr. (C014, C015: 75%, max. €750,- p.jr.)

€ 47,95

Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgCompact Plus

C001, C002 of C003 max. 1 x p.jr.

€ 12,50

GebitActief (250 euro)

C001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 15,88

GebitActief (500 euro)

C001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 27,65

GebitActief (1.000 euro)

C001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 48,82

Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Just Smile

periodieke controle en/of probleemconsult (C002, C003): max. 2 keer per jaar 75%; C022: 100%, max. € 150,- p.jr.

€ 7,95

Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. C014, C015 en C016)

€ 17,50

Extra Aanvullend

75%, max. € 500,- p.jr. (C001/C002/C003: 100%)

€ 31,90

JongerenVerzorgd

75%, max. € 150,- p.jr. m.u.v. C014, C015, C016 (C001, C002, C003: 100%)

€ 21,15

TandVerzorgd 250

75%, max. € 250,- p.jr. (C001, C002, C003: 100%)

€ 14,60

TandVerzorgd 500

75%, max. € 500,- p.jr. (C001, C002, C003: 100%)

€ 22,65

TandVerzorgd 750

75%, max. € 750,- p.jr. (C001, C002, C003: 100%)

€ 38,00

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Zorg Zeker & Tand

80%, max. € 200,- p.jr.

€ 18,50

Zorg Tand

80%, max. € 250,- p.jr.

€ 10,70

Jij & Compact

75%, max. € 150,- p.jr.

€ 16,45

Jij & Gemak

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 33,00

Jij & Vitaal

100%, max. € 350,- p.jr.

€ 42,95

TandenGaaf 75% tot EUR 250

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 15,75

TandenGaaf 75% tot EUR 500

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 26,95

TandenGaaf 100% tot EUR 1000

100%, max. € 1.000,- p.jr.

€ 61,50

TandenGaaf 100% tot EUR 1500

100%, max. € 1.500,- p.jr.

€ 87,50

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Tand Sterk € 250 (75%)

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 13,75

Tand Gaaf € 325 (75%)

75%, max. € 325,- p.jr.

€ 15,95

Tand Gaaf € 500 (75%)

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 27,95

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze tand

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 13,44

Tandfit A

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 14,95

Tandfit B

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 35,75

Tandfit C

100%, max. € 1.250,- p.jr.

€ 49,46

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

TandExtra

75%, max. € 250,- p.jr. (C002/C003: 100%)

€ 17,50

TandPlus

75%, max. € 500,- p.jr. (C002/C003: 100%)

€ 31,50

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Jongeren AV

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 12,75

Standaard AV

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 28,50

Uitgebreide AV

100%, max. € 350,- p.jr.

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. € 450,- p.jr.

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgCombi

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 23,00

TandStart

75%, 1 controle p.jr.

€ 8,44

TandExtra

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 12,44

TandBasis

100%, 1 controle p.jr.

€ 10,63

TandZeker 250

Controle: 100%, overige: 80%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 19,19

TandZeker 500

Controle: 100%, overige: 80%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 35,63

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Tand Start

75%, 1 controle p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 7,00

Tand 250

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 11,50

Tand 500

75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 21,50

Tand Budget

100%, 1 controle p.jr.

€ 9,50

Tand Goed Pakket

Controle: 100%, overige: 75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 15,50

Tand Beter Pakket

Controle: 100%, overige: 75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 26,00

Tand Best Pakket

Controle: 100%, overige: 75%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 52,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Tand Instap

100%, 1 controle p.jr.

€ 9,50

VGZ Tand Goed

Controle: 100%, overige: 80%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 15,85

VGZ Tand Beter

Controle: 100%, overige: 80%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 28,85

VGZ Tand Best

Controle: 100%, overige: 80%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 58,00

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

bewuzt gezond

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 19,50

bewuzt tand 250

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 10,00

Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Tand

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. niet nakomen afspraak)

€ 14,45

Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Natura tand

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 13,44

tandplus A

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 14,95

tandplus B

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 35,75

tandplus C

100%, max. € 1.250,- p.jr.

€ 49,46

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 39,25

Aanvullend ZEKUR Tand

Controle: 100%, overige: 75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. gemiste afspraak)

€ 16,95

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZieZo Tand 1

C001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 12,95

ZieZo Tand 2

C001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 25,95

Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Start Zorg & Tand 1

100%, max. 1x p. jr. controle (C001, C002 of C003)

€ 11,95

Start Zorg & Tand 2

100%, max. 2x p. jr. controle (C001, C002 of C003)

€ 15,95

Aanvullend Tand Basis

controle (C001, C002 of C003) in combinatie met 25 minuten gebitsreiniging (M03): 1 x p.jr.; controle (C001, C002 en/of C003) in combinatie met 15 minuten gebitsreiniging (M03): 2 x p.jr.

€ 9,50

Aanvullend Tand 1 ster

C001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 14,50

Aanvullend Tand 2 sterren

C001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 24,50

Aanvullend Tand 3 sterren

C001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 43,75

Aanvullend Tand 4 sterren

100%, max. € 1.250,- p.jr. (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken)

€ 62,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Sure

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

100%, max. € 300,- p.jr. (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 27,45

AV Standaard

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

100%, max. € 300,- p.jr.(* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 28,05

AV Standaard Regio

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

100%, max. € 300,- p.jr.(* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 0,00

AV Top

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 1.000,- p.jr. (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 1.000,- p.jr. (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 1.000,- p.jr. (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 65,00

AV Gemak

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 21,20

AV Gemak Regio

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 0,00

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