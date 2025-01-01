Vergoeding zorgverzekering Tandarts (controles)

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Tandarts (controles) of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Kosten behandeling bij de tandarts

De basisverzekering vergoedt alleen de kosten voor de meestvoorkomende tandartsbehandelingen voor jongeren tot 18 jaar. Het gaat om behandelingen als het periodiek preventief onderzoek, tandsteen verwijderen, de fluoridebehandeling, röntgenfoto's, vullingen en een wortelkanaalbehandeling.

Voor volwassenen is er vergoeding voor chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. Voor andere tandartskosten kun je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Heb je nooit problemen met je gebit en bezoek je de tandarts enkel voor controle en gebitsreiniging, dan is het waarschijnlijk voordeliger om de eventuele rekening zelf te betalen.

Heb je een slecht gebit, dan kan het verstandig zijn om een tandartsverzekering af te sluiten. Een zorgverzekeraar mag je wel weigeren voor een aanvullende (tandarts)verzekering en mag dus ook zelf de voorwaarden bepalen waarop je wordt toegelaten. Let dus op de voorwaarden als je een tandartsverzekering wilt afsluiten.

Denk je erover een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten? Bekijk de voorwaarden en premies van iedere zorgverzekeraar in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.