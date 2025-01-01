Vergoeding zorgverzekering Tandarts (controles)

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Tandarts (controles) of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
De basisverzekering vergoedt alleen de kosten voor de meestvoorkomende tandartsbehandelingen voor jongeren tot 18 jaar. Het gaat om behandelingen als het periodiek preventief onderzoek, tandsteen verwijderen, de fluoridebehandeling, röntgenfoto's, vullingen en een wortelkanaalbehandeling.
Voor volwassenen is er vergoeding voor chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. Voor andere tandartskosten kun je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Heb je nooit problemen met je gebit en bezoek je de tandarts enkel voor controle en gebitsreiniging, dan is het waarschijnlijk voordeliger om de eventuele rekening zelf te betalen.
Heb je een slecht gebit, dan kan het verstandig zijn om een tandartsverzekering af te sluiten. Een zorgverzekeraar mag je wel weigeren voor een aanvullende (tandarts)verzekering en mag dus ook zelf de voorwaarden bepalen waarop je wordt toegelaten. Let dus op de voorwaarden als je een tandartsverzekering wilt afsluiten.
Denk je erover een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten? Bekijk de voorwaarden en premies van iedere zorgverzekeraar in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
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Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
TandBewust
€ 10,00
TandGoed
€ 13,50
TandBeter
€ 16,50
TandBest
€ 31,00
TandPlus
€ 47,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand Laef! Basic
€ 8,05
Tand Laef! Plus
€ 15,83
Tand Laef! 1
€ 17,17
Tand Laef! 2
€ 30,02
Tand Laef! 3
€ 54,38
Tand Laef! 250
€ 18,94
Tand Laef! 500
€ 36,22
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand 75% € 250
€ 14,25
Tand 75% € 500
€ 31,35
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Jongeren
€ 27,20
Tandarts
€ 27,00
Uitgebreide Tandarts
€ 48,40
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand 100
€ 7,95
Tand 250
€ 13,50
Tand 500
€ 29,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand Small
€ 15,25
Tand Medium
€ 26,95
Tand Large
€ 45,25
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Tand Opstap
€ 13,75
AV Tand Doorstap
€ 27,25
AV Tand Standaard
€ 16,50
AV Tand Extra
€ 29,25
AV Tand Optimaal
€ 44,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Module Tand Basis 75 procent 250
€ 7,20
Module Tand 250
€ 16,75
Module Tand 500
€ 32,25
Module Tand 750
€ 51,25
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
TandBewust
€ 10,00
TandGoed
€ 13,50
TandBeter
€ 16,50
TandBest
€ 31,00
TandPlus
€ 47,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgCompact Plus
€ 12,50
GebitActief (250 euro)
€ 15,88
GebitActief (500 euro)
€ 27,65
GebitActief (1.000 euro)
€ 48,82
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Just Smile
€ 7,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend
€ 17,50
Extra Aanvullend
€ 31,90
JongerenVerzorgd
€ 21,15
TandVerzorgd 250
€ 14,60
TandVerzorgd 500
€ 22,65
TandVerzorgd 750
€ 38,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Zorg Zeker & Tand
€ 18,50
Zorg Tand
€ 10,70
Jij & Compact
€ 16,45
Jij & Gemak
€ 33,00
Jij & Vitaal
€ 42,95
TandenGaaf 75% tot EUR 250
€ 15,75
TandenGaaf 75% tot EUR 500
€ 26,95
TandenGaaf 100% tot EUR 1000
€ 61,50
TandenGaaf 100% tot EUR 1500
€ 87,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand Sterk € 250 (75%)
€ 13,75
Tand Gaaf € 325 (75%)
€ 15,95
Tand Gaaf € 500 (75%)
€ 27,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Bewuste Keuze tand
€ 13,44
Tandfit A
€ 14,95
Tandfit B
€ 35,75
Tandfit C
€ 49,46
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
TandExtra
€ 17,50
TandPlus
€ 31,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Jongeren AV
€ 12,75
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgCombi
€ 23,00
TandStart
€ 8,44
TandExtra
€ 12,44
TandBasis
€ 10,63
TandZeker 250
€ 19,19
TandZeker 500
€ 35,63
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand Start
€ 7,00
Tand 250
€ 11,50
Tand 500
€ 21,50
Tand Budget
€ 9,50
Tand Goed Pakket
€ 15,50
Tand Beter Pakket
€ 26,00
Tand Best Pakket
€ 52,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Tand Instap
€ 9,50
VGZ Tand Goed
€ 15,85
VGZ Tand Beter
€ 28,85
VGZ Tand Best
€ 58,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
bewuzt gezond
€ 19,50
bewuzt tand 250
€ 10,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand
€ 14,45
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Natura tand
€ 13,44
tandplus A
€ 14,95
tandplus B
€ 35,75
tandplus C
€ 49,46
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
Aanvullend ZEKUR Tand
€ 16,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZieZo Tand 1
€ 12,95
ZieZo Tand 2
€ 25,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Start Zorg & Tand 1
€ 11,95
Start Zorg & Tand 2
€ 15,95
Aanvullend Tand Basis
€ 9,50
Aanvullend Tand 1 ster
€ 14,50
Aanvullend Tand 2 sterren
€ 24,50
Aanvullend Tand 3 sterren
€ 43,75
Aanvullend Tand 4 sterren
€ 62,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00
AV Gemak
€ 21,20
AV Gemak Regio
€ 0,00